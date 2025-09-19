Cescosse au pays des éditeurs

Pour qui aspire à connaître la musique (comprenez : à être initié aux pratiques d’un monde sujet et objet de tous les fantasmes), le livre propose une partition dont nous fixons nous-mêmes les séquences mémorielles : à titre personnel, Il voyage en solitaire de Gérard Manset, parce que le personnage dont nous suivons les fragments de vie, éditeur de son état, se sent « crépusculaire et gai », tout en ayant cessé d’être « apte au souvenir ». Le voilà donc extrait de toute mièvrerie ambiante. Et de fait, il est aussi capable de se demander « combien de mètres cubes de viande et d’os » (et « quel poids, converti en cendres ») représente le « troupeau de bêtes pomponnées recouvertes de tissus » contenues dans une rame de métro, lui-même compris. Il s’appelle Victor Allier et « refuse de galoper sous la pluie », car il « trouve ça indigne » — fatalisme et scepticisme lui font office de parures sociales, y compris en amour, où il sait par avance que toute histoire se dirige, dès la première seconde, vers son « point de rupture » : la « désunion, d’une manière ou d’une autre, par usure ou explosion ».

Certains crieront au cynisme — mais justement pas, car c’est la position de Victor Allier, sa situation d’éditeur, qui le place en équilibre entre le monde des auteurs qu’il publie et celui dans lequel il vit. On ignore s’il y a des interférences (peut-être bien que oui), mais quoi qu’il en soit, moi ce Victor je l’aime beaucoup, il me fait penser à ma première éditrice, Jane Sctrick chez Phébus, qui elle aussi aurait pu dire : « Désespéré ! Comme s’il pouvait y avoir des écrivains désespérés ! Les gens désespérés n’écrivent pas. Ils se flinguent. Ou intègrent des partis extrémistes. »

Ceux de la troupe (horde ?) de vieux briscards (dont je fais partie) rompus aux arcanes de l’édition, où règne « le bon dosage de compromis, de flagorneries, de mensonges utiles », se régaleront à reconnaître Unetelle ou Untel officiant à la maison Fortune [sic], de la pédégère à l’attachée de presse (Chloé de Basson-Turban [re : sic] qui « surf [e] avec grâce et aménité sur le néant des rapports humains »), en passant par les « soi-disant comités de lecture » (en vrai, la pédégère décide « seule de tout ») et les organes de La Profession (« Pages Hebdo » ou « Lire à mort ») — sans oublier l’émission À la ligne et son célèbre producteur-animateur Marc Deremel. Les autres (innocents enviables) s’enthousiasmeront à découvrir comment un manuscrit, estampillé du mot « POSSIBLE » par l’indispensable assistante éditoriale, se transforme en contrat signé (avec un à-valoir de 3000 euros je vous prie) — à la condition que l’autrice se débarrasse de son amour immodéré pour les points-virgules (« une bonne quarantaine doit sauter », estime l’éditeur Victor Allier, dont certains voient en lui « un petit Machiavel », un homme « à coups », alors que d’autres louent « son amour sincère de la littérature ») — avant d’ajouter : « D’où vous vient ce goût ? Ce travers, je dirais » (cocasse, n’est-il pas ?).

Et puis — j’ai gardé le meilleur pour la fin —, dans ces Brefs tressaillements dans la horde, il y a la personnalité de l’écrivain Alexandre Lacrède, qui avant d’être publié chez Fortune, était aux Éditions de 20 heures [re-re : sic], « réputées privilégier “l’expérimentalisme”, le “travail sur la langue” » en filiation « lointaine et parfois très vague » avec le Nouveau roman. Ce Lacrède ne fait « aucun effort de copinage » ni de promotion pour ses livres, « ne cède à aucun des travers de l’époque » (« Ni latrines intimistes ni formalisme à vide »). Il écrit « quand ça lui vient, quand il en ressent le besoin », remarquablement « indifférent au sort de ce qu’il écrit ». Inutile de préciser qu’en tant qu’incarnation de l’« offense aux bonnes pratiques » et de la « non-allégeance esthétique, philosophique ou “politique” », cet écrivain-là, devenu oiseau rare (comme Cescosse), vaut largement le déplacement. Ne serait-ce que pour nous réajuster, car figurez-vous qu’« il y a encore des crétins pour ne pas vouloir entendre parler de leurs propres mensonges, du fait que leur vie est lamentablement mensongère et qu’ils ne sont même pas capables d’en avoir conscience ».

Avec ces Brefs tressaillements dans la horde, Jean-Pierre Cescosse nous offre avant tout les escales ou les échouages, les « attaques de paresse » aussi bien que les éclairs de vivacité d’un possédé de littérature qui, s’il ne manque jamais de pointer cocassement les dérives du système actuel, est un ouvreur de pensées et de mots : il nous adresse une invitation à cette sorte de poésie qui ne s’affiche pas comme telle, mais qui est un véritable art de (sur) vivre en un point de jonction ou de rupture, entre nonchalance et révolte, qui pourrait se nommer : livre. Dans tous les cas, une élégance piquante à fréquenter sans modération — ne serait-ce que pour percer le mystère du titre !

Par Martine Roffinella

