Le Prix Edgar Faure revoit sa sélection : exit Père patrie (Fayard)

La sélection du Prix Edgar Faure 2025 est décidément mouvementée. Le 29 août dernier, Rodolphe Oppenheimer, psychanalyste et petit-fils d’Edgar Faure, et un jury de 12 personnalités dévoilaient leurs préférences avec une liste de neuf ouvrages presque exclusivement signés par des auteurs masculins.

Quelques jours plus tard, ActuaLitté apprenait l'ajout d'un livre supplémentaire à la sélection, Père patrie de Thierry Beinstingel (Fayard), portant le nombre de titres retenus à 10.

Par un message, Rodolphe Oppenheimer nous indique à présent la sortie de Père patrie de Thierry Beinstingel de la sélection, et l'entrée du livre Les nouveaux antisémites, de Nora Bussigny, publié par les éditions Albin Michel.

Interrogé sur les motivations derrière cette revue de la sélection et le processus de sélection des ouvrages en lice, le président fondateur de l'Association Edgar Faure nous précise : « Eu égard aux nombres d'ouvrages, le comité de lecture se réunissant à voté pour la troisième fois. »

La nouvelle sélection du Prix Edgar Faure 2025 est donc la suivante :

Apocalypse Nerds de Nastasia Hadjadji et Olivier Tesquet (Divergences)

Les Déserteurs d'Aurélien Pradié (Plon)

Une autre ville est possible : une expérience municipale de René Revol (Un monde nouveau)

Le prix de nos mensonges d'Édouard Philippe (JC Lattès)

Ce que j'ai appris de vous de Michel Barnier (Calmann-Lévy)

Insécurité en France, On n'est pas sorti de l'auberge ! de Jean-Jacques Richard (VA Press)

Le pouvoir de dire non de Dominique de Villepin (Flammarion)

Les Lieux du pouvoir - Une histoire secrète et intime de la politique, ouvrage collectif sous la direction de Sébastien Le Fol (Perrin)

Homo politicus de Renaud Revel (First)

Les nouveaux antisémites de Nora Bussigny (Albin Michel)

Le jury de cette 18e édition réunit Bernard Granger, Antoine Santoni, Haddad-Farhana, Philippe Benguigui, Jean-Philippe Pierre, Magali Duval, Patrick de Carolis, Jean-Philippe Morel, Viviane Neiter, Nathalie Bordeau, Vincent Prieux et David-Xavier Weiss.

Ensemble, ils désigneront le successeur de Rachel Khan, récompensée l’année dernière pour Encore debout : la République à l’épreuve des mots (L’Observatoire).

