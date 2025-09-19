La Bibliothèque publique d'information se cherche une nouvelle direction

Un avis de vacance publié par le ministère de la Culture annonce l'ouverture des candidatures pour la direction de la Bibliothèque publique d'information (Bpi), bibliothèque nationale et organisme associé du Centre national d'art contemporain Georges Pompidou CNAC-GP, qui l'abrite dans ses murs.

Dotée d'un budget prévisionnel de 7,39 millions € pour 2025, la Bpi emploie 271 agents (titulaires et non titulaires), dont la plus grande partie est directement rémunérée par le ministère de la Culture, qui exerce par ailleurs sa tutelle sur l'établissement, via la Direction générale des médias et des industries culturelles.

Depuis le 25 août dernier, la Bpi est installée dans l’immeuble Lumière, à proximité de Bercy Village, en raison d'importants travaux au Centre Pompidou, prévus jusqu'en 2030. L’institution a ainsi dû transférer ses services, ses collections (près de 320.000 documents) et son personnel vers ce bâtiment, au 40 avenue des Terroirs de France (Paris 12ᵉ).

La Bpi conserve son accès libre et gratuit, avec des horaires étendus : de 12h à 22h en semaine, de 11h à 22h les week-ends et jours fériés (fermeture les mardis). L’immeuble Lumière accueille la bibliothèque sur deux étages, avec 1500 places assises, 220 postes informatiques et des espaces thématiques conservés ou renforcés (autoformation, musique, jeux vidéo, bande dessinée, langues). Deux cabines acoustiques et des stations de MAO s’ajoutent aux équipements, de même qu’une cafétéria et un service de reprographie.

Renouvellement ou renouveau ?

« Le futur directeur devra assurer le fonctionnement de la bibliothèque sur son site temporaire de l'immeuble Lumière (jusqu'en 2030) et préparer son retour dans un CNAC rénové (à partir de 2030), tant du point de vue de la conception d'une offre documentaire et de services repensée et adaptée aux usages et au projet scientifique et culturel du CNAC que de l'aménagement des espaces », précise le ministère de la Culture dans la fiche de poste.

Il invite les candidats et candidates à détailler, dans une note d'intention de trois pages maximum, « leur vision et les priorités stratégiques de leur mandat à la tête de la Bpi », avec un accent particulier mis sur la modernisation de l'établissement et sur l'après-2030. Une des premières missions de la nouvelle direction sera par ailleurs la rédaction d'un contrat d'objectifs et de performance entre l'État et la Bpi couvrant la période 2026-2030.

À LIRE - À la Bpi, on s'interroge : Le Moyen-Orient peut-il sortir de la guerre ?

La Bpi est dirigée, depuis 2014, par Christine Carrier, conservatrice générale des bibliothèques, renouvelée pour un troisième mandat en 2021, sur proposition de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture.

Comme l'indique l'article R342-10 du Code du patrimoine, créé par un décret en 2020, « [l]e directeur de la [Bpi] est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois. Il est choisi parmi le personnel scientifique des bibliothèques. »

Photographie : Le Centre Pompidou, à Paris, qui abrite la Bibliothèque publique d'information (illustration, JR P, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com