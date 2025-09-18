Béatrice Dalle et Alain Mabanckou sur France Inter

Le dimanche 21 septembre, Béatrice Dalle prêtera sa voix à l’univers d’Albert Camus, en lisant des extraits de L’Étranger et de La Peste, ainsi que le discours prononcé par l’écrivain lors de la remise de son prix Nobel de littérature.

À partir du 28 septembre, Alain Mabanckou, lauréat du prix Renaudot en 2006 pour Mémoires de porc-épic, prendra le relais pour trois émissions. Il fera découvrir aux auditeurs des chefs-d’œuvre de la littérature africaine, parmi lesquels les écrits de Camara Laye (Guinée), Mariama Bâ (Sénégal) et Naguib Mahfouz (Égypte).

Alain Mabanckou (né en 1966 à Pointe-Noire, République du Congo) est romancier, poète et essayiste. Professeur de littérature francophone aux États-Unis. Son œuvre explore l’exil, l’Afrique contemporaine et la langue française.

Béatrice Dalle (née en 1964 à Brest) est une actrice française révélée par le film 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix en 1986. Figure singulière du cinéma français, elle alterne rôles populaires et films d’auteur, cultivant une image libre et iconoclaste, ancrée dans l’audace artistique.

Réalisée par Stéphane Ronxin et Maria Pasquet, l’émission Les Admirations littéraires est diffusée chaque dimanche à 19h15 sur France Inter.

Crédits photo : Béatrice Dalle - Georges Biard, CC BY SA 4.0 ; Alain Mabanckou - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

