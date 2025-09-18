Béatrice Dalle et Alain Mabanckou sur France Inter

Après Fabrice Luchini, Sophie Marceau et François Sureau, c’est désormais au tour de Béatrice Dalle et d’Alain Mabanckou d’animer l’émission dominicale de France Inter, Les Admirations littéraires, et de partager avec les auditeurs les textes majeurs de leur panthéon personnel.
Le 18/09/2025 à 19:47 par Dépêche
0 Réactions | 5 Partages
Publié le :
18/09/2025 à 19:47
0
Commentaires
5
Partages
Le dimanche 21 septembre, Béatrice Dalle prêtera sa voix à l’univers d’Albert Camus, en lisant des extraits de L’Étranger et de La Peste, ainsi que le discours prononcé par l’écrivain lors de la remise de son prix Nobel de littérature.
À partir du 28 septembre, Alain Mabanckou, lauréat du prix Renaudot en 2006 pour Mémoires de porc-épic, prendra le relais pour trois émissions. Il fera découvrir aux auditeurs des chefs-d’œuvre de la littérature africaine, parmi lesquels les écrits de Camara Laye (Guinée), Mariama Bâ (Sénégal) et Naguib Mahfouz (Égypte).
Alain Mabanckou (né en 1966 à Pointe-Noire, République du Congo) est romancier, poète et essayiste. Professeur de littérature francophone aux États-Unis. Son œuvre explore l’exil, l’Afrique contemporaine et la langue française.
Béatrice Dalle (née en 1964 à Brest) est une actrice française révélée par le film 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix en 1986. Figure singulière du cinéma français, elle alterne rôles populaires et films d’auteur, cultivant une image libre et iconoclaste, ancrée dans l’audace artistique.
Réalisée par Stéphane Ronxin et Maria Pasquet, l’émission Les Admirations littéraires est diffusée chaque dimanche à 19h15 sur France Inter.
Crédits photo : Béatrice Dalle - Georges Biard, CC BY SA 4.0 ; Alain Mabanckou - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Sur France Culture, du lundi 15 septembre au dimanche 21 septembre, la littérature, la bande dessinée ou encore le théâtre seront au rendez-vous, au sein de la grille des programmes. La station publique accueillera plusieurs auteurs et autrices, dont Hélène Laurain, Percival Everett ou Antoine Wauters.
15/09/2025, 11:35
La rentrée littéraire bat son plein sur France Culture, avec le retour des programmes habituels convoquant les auteurs, les autrices, leurs récits et leurs œuvres. Au programme, du lundi 8 septembre au dimanche 14 septembre, Laurie Agusti, Fanny Michaëlis, Sorj Chalandon ou encore Javier Cercas...
08/09/2025, 11:12
Comme de nombreuses rédactions, France Culture dévoile la liste de ses coups de coeur de la rentrée littéraire. Et, puisqu'il s'agit de la saison la plus prolifique dans le milieu de l'édition, les places valent cher, et sont une première occasion de se démarquer...
29/08/2025, 10:59
France Inter lance son « grand déploiement » : une saison placée sous le signe de l’expansion. « Peut-on encore élargir son audience quand on rassemble en moyenne plus de 7,2 millions de personnes chaque jour ? Oui », affirme Adèle Van Reeth, directrice de la première station de France.
28/08/2025, 18:18
Parmi les 484 nouveautés comptabilisées par la radio pour cette rentrée, le jury de France Inter a choisi de mettre en avant dix romans coups de cœur. Cette sélection se compose de six romans français, dont trois signés par des écrivains confirmés et trois par des talents émergents, ainsi que quatre romans étrangers.
26/08/2025, 11:54
« Alors que l’actualité s’emballe et que les certitudes vacillent, France Culture aide toutes et tous à décrypter le réel pour appréhender le monde », affirme Emelie de Jong, directrice de France Culture, dans un communiqué de presse. Alors à l'aube de cette nouvelle rentrée, pour continuer de remplir la mission qu'elle s'est donnée, la station se dote de nouvelles émissions, parmi lesquelles la littérature occupe une place de choix.
26/08/2025, 11:29
Les dimanches de septembre deviennent un rendez-vous tout sauf ordinaire : “Quand l’Histoire fait dates”, la collection documentaire animée par Patrick Boucheron, se glisse dans nos après‑midis, sur ARTE TV à 13 h, du 7 au 28 septembre 2025 — et en version podcast sur ARTE Radio depuis le 10 juin 2025.
15/08/2025, 08:30
Les hommages se succèdent pour célébrer le centenaire de Frantz Fanon. Encore largement méconnu dans l'Hexagone, ce psychiatre martiniquais et résistant a pourtant marqué l’histoire de la pensée anticoloniale en publiant trois livres, devenus des classiques. II y dénonce avec force les effets destructeurs du racisme et de la colonisation, dévoilant la mécanique de déshumanisation à l’œuvre des deux côtés du rapport de domination. Un travail que son centenaire remet dans la lumière.
29/07/2025, 15:34
À partir de la rentrée 2025, France Inter renouvelle en partie sa Grande Matinale, présentée par Nicolas Demorand et Sonia Devillers - qui prend la suite de Léa Salamé -, avec l’arrivée de Daphné Bürki et le lancement d’un nouveau rendez-vous culturel porté par Mathilde Serrell.
18/07/2025, 11:36
À partir de la rentrée, France Culture accueillera une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Sans préjuger, présentée par le philosophe et écrivain Nathan Devers. Diffusée chaque samedi de 12h45 à 13h30, cette émission entend croiser les points de vue de philosophes, scientifiques, historiens, artistes et citoyens engagés autour de grands enjeux contemporains.
10/07/2025, 16:35
Dans un nouveau numéro en trois partie du podcast Zistoir, la journaliste Cécile Baquey revient sur le destin romanesque d’Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce pirate français du XVIIIe siècle, pendu à La Réunion en 1730, aurait en partie inspiré Eiichirō Oda pour créer les fondements de l’univers foisonnant du manga One Piece.
09/07/2025, 16:19
Augustin Trapenard fera sa rentrée sur les ondes de RTL. Il animera une émission hebdomadaire diffusée le week-end et interviendra chaque vendredi dans la matinale RTL Matin, présentée par Thomas Sotto, avec une chronique culturelle. Parallèlement à ses nouvelles activités sur RTL, il continuera d'assurer ses engagements à la télévision, notamment à la Grande Librairie sur France 5.
02/07/2025, 11:19
Programmée depuis la rentrée 2015, chaque dimanche soir sur les ondes de France Inter, Autant en emporte l’Histoire ne passera pas l'année 2025. Après une décennie de fictions historiques, la direction de Radio France a décrété l'arrêt de l'émission présentée par Stéphanie Duncan, suscitant l'inquiétude et la colère des auteurs et autrices.
02/07/2025, 09:37
Tout l’été, les antennes de Radio France font la part belle aux mots et aux récits. D’Un été avec sur France Inter, consacré cette année à Alexandre Dumas, aux lectures, créations et rencontres avec James Ellroy, FabCaro ou Emil Ferris sur France Culture, l’invitation est lancée.
23/06/2025, 13:33
Du mardi 10 au dimanche 15 juin, les grilles de programme de la station France Culture accueilleront écrivains, textes et images, pour évoquer la création littéraire, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le roman. Laure Murat, Philippe Claudel, Lisa Blumen, mais aussi le duo Stéphane Melchior et Younn Locard sont attendus...
10/06/2025, 09:25
Ali Baddou, agrégé de philosophie et co-présentateur de la matinale du week-end sur France Inter, inaugure un nouveau podcast intitulé « Philosophes ». Lancée à l’approche du baccalauréat, cette série s’adresse à un large public, tout en constituant un précieux support de révision pour les lycéens. Elle sera disponible dès le mercredi 4 juin sur l’application Radio France et le site franceinter.fr, et diffusée tous les week-ends de cet été sur France Inter, à partir du 23 juillet.
04/06/2025, 11:28
Diffusée depuis 2017 sur les ondes de France Inter, l'émission Blockbusters tire sa révérence, a indiqué le journaliste Frédérick Sigrist, qui l'a présenté tout au long de ses 9 saisons. Si elle n'est pas uniquement consacrée aux livres, elle a largement évoqué les littératures de l'imaginaire et la culture populaire, à travers les bandes dessinées, comics et mangas.
02/06/2025, 15:31
Du lundi 2 au dimanche 8 juin, les ondes de France Culture vibreront à l'unisson avec les auditeurs et auditrices, à l'écoute des voix de la littérature mondiale, contemporaines ou plus anciennes. La station a composé un programme riche en lettres, dans lequel se croisent H.G. Wells, Audre Lorde ou encore Arthur H et Alfred...
02/06/2025, 09:35
La station de radio publique France Culture s'assure de réserver une place conséquente, au sein de sa grille des programmes, aux livres et à la littérature. Et surtout aux auteurs et autrices qui la font : cette semaine, Laure Murat, Sabine Huynh, Bérénice Pichat ou encore Agnès Vannouvong et Ariane Jousse passeront par la Maison de la Radio.
26/05/2025, 09:52
La grille hebdomadaire de France Culture reste attentive à l'actualité littéraire, sans pour autant négliger le patrimoine et les œuvres du passé. Sur l'antenne de la radio publique se croiseront ainsi Claudine Galéa, le quotidien mouvementé du jeune Samuel, d'Émilie Tronche, mais aussi les romans cultes ou moins connus de H.G. Wells...
19/05/2025, 09:48
Invisible, jusque sur les ondes de radio, où l’on entendra pourtant bien parler de lui : un cycle de trois feuilletons consacrés aux romans de H.G. Wells sera proposé sur France Culture à compter du 19 mai. Les textes sont traduits et adaptés par Stéphane Michaka, et bientôt disponibles en podcasts sur France Culture.
11/05/2025, 16:12
Même le jour de l'ouverture du Festival de Cannes, France Culture trouve le moyen de parler littérature, cette fois avec Santiago Amigorena. D'autres auteurs et autrices se croiseront la semaine du 12 au 18 mai, dont Claro, Elara Bertho ou encore Armistead Maupin.
09/05/2025, 16:40
France Inter, qui se veut un soutien constant à la vie littéraire à travers ses émissions, ses chroniques et ses prix, renouera à l’été 2025 avec sa traditionnelle sélection de la rentrée littéraire. Dix romans – cinq d’auteurs français et cinq d’auteurs étrangers – seront ainsi mis en lumière parmi les nouveautés attendues à l’automne.
05/05/2025, 16:45
Les ponts du mois de mai n'empêchent pas France Culture d'inviter ses auditeurs à prêter l'oreille aux écrits et aux discours d'auteurs et d'autrices. Du lundi 5 mai au dimanche 11 mai, Nathalie Quintane, Adrien Bosc ou encore Irène Frain seront conviés sur les ondes de la station publique.
05/05/2025, 09:32
France Culture, dans la semaine du lundi 28 avril au dimanche 4 mai, propose une nouvelle fois de nombreux rendez-vous avec les livres et ceux et celles qui les font. Au programme de cette semaine, des conversations, avec Rose Vidal et Max Lobe, notamment, mais aussi des lectures et des interprétations théâtrales...
28/04/2025, 10:31
Dès le dimanche 27 avril, les auditeurs de France Inter retrouveront un nouveau duo de voix pour incarner Les Admirations littéraires. Chaque semaine, en alternance, l’écrivain François Sureau et l’actrice mais aussi la poétesse Sophie Marceau, proposeront les textes et les auteurs qui ont nourri leur amour de la lecture. Tous deux succèdent à Fabrice Luchini, chaque dimanche entre 19h15 et 20h, qui a lu les œuvres marquantes de sa bibliothèque personnelle, entre Victor Hugo, Baudelaire, Céline, Rimbaud, Nietzsche…
25/04/2025, 13:02
Comme chaque semaine, la littérature est au coeur des programmes de France Culture. Du lundi 21 avril au vendredi 25, retrouvez de la bande dessinée avec David Prudhomme, une enquête intime avec Sophie Divry, du théâtre avec un Shakespear revisité, et toujours de la poésie avec Wajdi Mouawad.
17/04/2025, 10:51
RFI lance une nouvelle émission dédiée à la culture. Présenté par Jean-François Cadet tous les samedi et dimanche, L’art de raconter le monde décrypte le monde à travers les productions culturelles — littérature comprise.
08/04/2025, 15:38
Du 7 au 13 avril, les ondes de France Culture bruiront de voix d'écrivains et de textes, pour une nouvelle semaine placée sous le signe de la création littéraire. Parmi les auteurs et autrices invités, Lucas Nine, Susie Morgenstern, James Ellroy, tandis que certaines émissions se dérouleront en direct du Festival du Livre de Paris.
07/04/2025, 09:53
France Culture accueille, pour la semaine du lundi 31 mars au dimanche 6 avril, de nouvelles voix de la littérature, de la poésie à la bande dessinée, de la fiction aux essais, en passant par le théâtre. Il sera notamment possible d'entendre David Prudhomme, Marie Ndiaye ou encore Amira Ghenim.
01/04/2025, 09:34
Pour la semaine du lundi 24 mars au dimanche 30 mars, la grille des programmes de France Culture réserve une fois de plus des places aux œuvres littéraires, mais aussi à ceux et celles qui les font. On croisera ainsi, sur les ondes, Chimamanda Ngozie Adichie, Catherine Cusset, Valfret ou encore Merete Stistrup.
21/03/2025, 16:10
Une petite semaine pour la littérature sur France Culture, pour cette 12e semaine de l'année 2025. Néanmoins, plusieurs auteurs et autrices se sont frayé un chemin jusqu'à la grille de programme de la station, dont Antoine Reinartz et Penda Diouf. Arthur Teboul, pour sa part, poursuit les activités de son « cabinet de poèmes minute »...
18/03/2025, 09:58
En mai 2024, l'actrice, scénariste et réalisatrice Isild Le Besco annonce porter plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour « viol sur mineur de plus de 15 ans », et publie Dire vrai (Denoël), qui évoque son long chemin vers la libération de sa parole. Dans un podcast en deux épisodes diffusé par Arte Radio, elle prolonge sa réflexion sur le sujet.
13/03/2025, 10:24
La station France Culture, du lundi 10 mars au dimanche 16 mars, présente à nouveau une grille de programmes en partie tournée vers la littérature. Au programme, des rencontres, des visites de bibliothèques, le parcours d'un auteur-compositeur et écrivain ou bien des instants poésie toujours les bienvenus...
10/03/2025, 11:44
Chaque semaine, France Culture met la littérature au coeur des ses programmes. Du lundi 3 au dimanche 9 mars 2025, les auditeurs du service public pourront (re)découvrir un roman culte qui fête ses 100 ans, suivre une discussion entre Étienne Klein et Régis Debray, et entendre un peu de poésie avec Arthur Teboul.
28/02/2025, 12:20
Autres articles de la rubrique Médias
Vendredi 19 septembre à 23h, l’émission Au bonheur des livres présentée par Claire Chazal accueillera Anne Berest et Vanessa Schneider. Les deux écrivaines viendront présenter leurs ouvrages respectifs, Finistère (Albin Michel) et La peau dure (Grasset), centrés sur la figure paternelle.
18/09/2025, 08:30
Goldorak U, nouvelle version contemporaine du célèbre anime japonais Goldorak (1975), débarque prochainement sur france.tv et sur la chaîne YouTube slah anim. 13 épisodes de 26 minutes forment la première saison.
17/09/2025, 11:26
L'autrice-réalisatrice de documentaires Flore-Anne D'Arcimoles, pour son portrait du poète Arthur Rimbaud, a choisi deux voix caractéristiques. D'un côté, l'autrice compositrice Zaho de Sagazan, pour déclamer les poèmes, de l'autre, l'acteur Félix Moati, pour retracer le vol du poète aux semelles de vents... La diffusion est prévue sur Arte le mercredi 15 octobre 2025 à 22h55.
17/09/2025, 08:35
Depuis 2008, chaque dernier vendredi du mois à 20h35, KTO invite ses téléspectateurs à un rendez-vous littéraire, l’émission L’Esprit des Lettres, proposée en partenariat avec Le Jour du Seigneur et la librairie La Procure, qui donne la parole à trois auteurs venus présenter leur ouvrage et partager leur vision du monde et de la foi aux côtés du journaliste Jean-Marie Guénois.
16/09/2025, 15:11
Netflix vient d’empocher les droits d’adaptation de la saga Chestnut Springs d’Elsie Silver et a placé le projet en développement, avec Shawn Levy à la production exécutive via sa société 21 Laps. L’information, révélée en exclusivité par Variety, précise que l’autrice canadienne verra ses romances “cowboy” transposées en série après une négociation jugée compétitive.
13/09/2025, 14:30
Vingt-deux ans après le succès planétaire de son « Da Vinci Code, Dan Brown revient avec un nouveau livre événement, Le secret des secrets. Il a accueilli les équipes de 20H30 le dimanche chez lui à Boston, dans sa maison remplie de mystères, pour une interview exclusive.
13/09/2025, 13:38
À l'occasion de la première émission d'une nouvelle saison d'Au bonheur des livres, Claire Chazal salue le travail de Betty Mialet et Bernard Barrault, en invitant deux auteurs publiés par leur maison d'édition, Lionel Duroy et Matthieu Niango. Sous-titré « Au commencement était le mensonge », l'épisode est à découvrir ce vendredi 12 septembre, à 23h, sur Public Sénat.
12/09/2025, 15:45
Petit Ours Brun, Tintin, Lucky Luke, Babar ou encore Monsieur Madame : cinq personnages familiers viennent d’entrer dans l’univers de Tikino. Plus qu’un simple ajout au catalogue, cette intégration se veut un pont entre générations, une manière de transmettre aux enfants d’aujourd’hui les récits qui ont nourri l’imaginaire de leurs parents.
11/09/2025, 16:13
Pris dans la toile d’araignée du Web, les fondateurs de Babelio endossent leur costume de super-héros de la lecture. Car, « à grands pouvoirs, grandes responsabilités ». Pour garantir aux utilisateurs la fiabilité des notes et appréciations de lecture, le réseau de lecteurs muscle ses outils de surveillance.
11/09/2025, 11:58
Le 22 octobre 2025 paraîtra en France La Ballade d’un petit joueur de Lawrence Osborne, aux éditions de L’Herne. Quelques jours plus tard, le 29 octobre, Netflix dévoilera son adaptation cinématographique, Ballad of a Small Player, réalisée par Edward Berger, déjà derrière À l’Ouest rien de nouveau (2022) et Conclave (2024).
09/09/2025, 18:05
Le palmarès de la Mostra de Venise 2025 a été révélé lors de la cérémonie de clôture du samedi 6 septembre. Parmi les lauréats, la cinéaste Valérie Donzelli et le scénariste Gilles Marchand (à ne pas confondre avec le romancier) ont remporté le prix du meilleur scénario pour À pied d’œuvre, adaptation du récit autobiographique de Franck Courtès, publié chez Gallimard en 2023.
08/09/2025, 16:51
La saison 2025-2026 de la chaine Arte, sans oublier sa plateforme arte.tv, réserve quelques bonnes surprises aux amateurs et amatrices de littérature. Outre le retour de la collection « Les grands romans du scandale », des documentaires sur Edward Abbey, Hannah Arendt ou Arthur Rimbaud sont attendus.
08/09/2025, 15:03
Deux ans à peine après avoir redonné vie à l’Homme d’Acier, James Gunn remet le couvert : la suite, intitulée Man of Tomorrow, est programmée en salles le 9 juillet 2027. Annoncé le 3 septembre 2025 par DC Films et son co-patron James Gunn, le projet a été salué par la presse américaine, qui rappelle l’ampleur du succès du premier volet sorti en 2025 — plus de 611 millions de dollars au box-office mondial.
07/09/2025, 09:41
La chaîne Arte a présenté, à l'occasion d'une conférence de presse, son programme de l'année 2025-2026. Cette nouvelle saison est notamment riche en séries et fictions, parmi lesquelles un certain nombre d'adaptations ou de récits consacrés à des figures littéraires. Les autrices sont particulièrement présentes cette année.
05/09/2025, 13:01
France 2 diffusera, à partir du lundi 22 septembre à 21h10, la série La vallée fracturée, cosignée par Michel Bussi et Christian Clères. Elle s'inscrit dans la suite de la précédente production des deux auteurs, L'île prisonnière, proposée en février 2023 par le service public audiovisuel.
05/09/2025, 09:38
Sur Arte, le samedi 27 septembre prochain à 20h55, mais aussi sur arte.tv du 20 septembre au 26 novembre, un documentaire retrace le déchiffrage d'une cinquantaine de missives codées de Marie Stuart, reine d'Écosse, par un groupe de passionnés. Une aventure humaine et historique, riche en secrets et révélations...
04/09/2025, 12:44
La lecture sur les chapeaux de roues : afin d'inciter les plus jeunes à inscrire la lecture parmi leurs habitudes, Lumni propose une nouvelle série, La Caravane Lumni. En s'appuyant sur une bibliothèque ambulante, le programme invite des jeunes de 8 à 12 ans à présenter leur livre favori... Premier arrêt prévu lors du Livre sur la Place, à Nancy.
03/09/2025, 09:04
Le mercredi 3 septembre 2025 à 21h05, Augustin Trapenard présentera sur France 5 un nouveau numéro de La Grande Librairie. Ce magazine littéraire, devenu le grand rendez-vous hebdomadaire de l’actualité du livre sous toutes ses formes - romans, essais, histoire, polars, bande dessinée, jeunesse - reçoit chaque mercredi soir des auteurs venus d’horizons divers qui marquent la scène littéraire du moment.
01/09/2025, 15:17
Plus de vingt ans après la sortie au cinéma de Harry Potter à l’école des sorciers, l’univers créé par J.K. Rowling s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. HBO a lancé la production d’une série télévisée ambitieuse qui adaptera l’intégralité des sept romans, saison par saison, avec une première diffusion prévue pour 2027.
30/08/2025, 07:23
Javier Cercas est doublement sous le feu des projecteurs. D’un côté, son nouveau roman Le fou de Dieu au bout du monde publié le 3 septembre chez Actes Sud (trad. Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon), et de l’autre, l’adaptation de son ouvrage L’Imposteur en un documentaire inédit diffusé sur ARTE le 22 septembre.
28/08/2025, 12:25
Après Cent ans de solitude, Netflix adapte un autre livre culte latino-américain, Les mortes, de l’écrivain mexicain Jorge Ibargüengoitia. Prévue pour une sortie mondiale le 10 septembre 2025, la mini-série, réalisée par Luis Estrada, propose une plongée dans une affaire criminelle qui a marqué le Mexique des années 1960.
27/08/2025, 18:21
Après trois saisons, la série Heartstopper s’achèvera non pas par une quatrième saison, mais par un long-métrage. Netflix a officialisé la production de Heartstopper : Forever, qui viendra clore l’histoire d’amour entre Charlie et Nick.
25/08/2025, 18:36
La plateforme britannique BritBox a trouvé les acteurs principaux de sa future série Tommy & Tuppence, inspirée de l’œuvre d’Agatha Christie traduite en français par Robert Nobret. Antonia Thomas, Josh Dylan et Imelda Staunton incarneront les personnages principaux de cette adaptation en six épisodes, dont le tournage doit débuter cet automne.
25/08/2025, 11:47
Sur un sentier escarpé des Hautes‑Alpes, le murmure du vent s’élève, puis s’efface. Soudain, une chute, un cri, et le silence retombe, dense, pesant. Ce décor monumental, brut, devient le théâtre d’une confrontation intérieure — une rencontre où la justice, la trahison et la mémoire révolutionnaire s’affrontent dans le vertige d’une montagne éternelle.
22/08/2025, 18:06
Jean Ignace Isidore Gérard, mieux connu sous le nom de Jean-Jacques Grandville, ou plus simplement Grandville (1803-1847) fut un caricaturiste de génie qui accompagna l'essor de la presse et de l'imprimerie au XIXe siècle. Il signa également des illustrations des Fables de La Fontaine, composant un bestiaire très apprécié et à l'influence considérable...
21/08/2025, 11:07
Sorti dans une relative discrétion au début du mois d'août sur Nintendo Switch et PC, Tiny Bookshop s'inscrit dans le genre des cozy games : des productions auxquelles on joue pour se relaxer, plutôt que pour la difficulté du défi. Comme son titre l'indique, il propose de gérer une librairie, itinérante, d'en assurer la décoration et, bien entendu, de recommander des ouvrages à la clientèle.
21/08/2025, 09:29
La collection de documentaires « Science grand format », présentée par Mathieu Vidard, se penchera, le jeudi 11 septembre prochain, sur un grand défi relevé récemment par la science et la technologie. Soit le décodage de 1800 rouleaux de papyrus, en mauvais état, récupérés dans les ruines d'Herculanum, ville romaine située dans la région italienne de Campanie...
20/08/2025, 16:11
Phénomène Wattpad aux millions de lectures, Project Loki s’offre une nouvelle vie avec une adaptation en série live-action par Viva One. Sous la direction de l’acteur-réalisateur Xian Lim, le polar d’AkoSiIbarra se dévoile dans un premier teaser, présenté le 15 août, avec Jayda Avanzado, Marco Gallo et Dylan Menor au cœur d’un jeu d’énigmes.
20/08/2025, 11:29
France Télévisions propose une visite rare et insolite, puisque l'émission « Une maison, un artiste » entrera dans l'appartement parisien de René Goscinny, qui abritait également le bureau où une grande partie de son œuvre a été écrite... Rendez-vous le 7 septembre prochain sur France 5, ainsi que sur france.tv.
20/08/2025, 09:59
Le 9 septembre prochain, France 2 proposera une soirée événement, à partir de 21h10, consacrée à un sujet qui traverse la société française mais reste trop souvent tû : l’illettrisme. Avec J’ai pas les mots – 8 semaines pour sortir de l’illettrisme, le service public met en lumière un combat intime et collectif, celui de retrouver le pouvoir des mots.
20/08/2025, 07:00
Le Rouge et le Noir, incontournable classique de la littérature française, sera bientôt une mini-série en quatre épisodes, produite par Siècle Productions pour France 2. Le tournage a démarré et se poursuivra jusqu'au 10 octobre prochain, entre les régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes.
19/08/2025, 11:20
Avec son émission littéraire à la télévision - la seule de la Martinique dédiée à l’art de Patrick Chamoiseau -, Au Gré Des Pages, Claire Richer offre un espace rare de rencontre entre auteurs caribéens, lecteurs et téléspectateurs. À l’inverse de l’animateur de La Grande Librairie Augustin Trappenard, qui officie face à plusieurs invités, elle privilégie la rencontre en tête-à-tête.
14/08/2025, 16:45
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Commenter cet article