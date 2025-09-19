Et si les chats avaient une recette miracle anti-fascisme ?

Stewart “Brittlestar” Reynolds signe un essai satirique qui miaule plus fort qu’il n’aboie. En empruntant aux félins leur art consommé de la liberté, l’auteur dresse un manuel de résistance décalé, drôle et diablement pertinent.

Dès les premières pages, le ton est donné : « Les chats ne laissent jamais personne deviner où ils comptent aller, et vous devriez faire de même. » L’imprévisibilité devient une arme politique, un antidote au contrôle permanent qu’exigent les régimes autoritaires. Là où le fascisme cherche l’ordre, la répétition, la rigidité, Reynolds oppose le bond félin, soudain, absurde, mais toujours déstabilisant.

L’humour est la clé de voûte de ce livre. Mais derrière la blague, une vérité sérieuse : le repos est aussi une stratégie. « Votre sieste n’est pas un simple moment de repos ; c’est une rébellion », affirme Reynolds. Dormir, c’est refuser l’épuisement programmé par un système qui veut des citoyens trop fatigués pour penser. Le chat qui s’étire au soleil devient le symbole d’une vigilance retrouvée.

Autre leçon : le chaos n’est pas désordre, mais tactique. Renverser une tasse ou déplacer un objet, ce n’est pas une fantaisie, c’est un geste de sabotage ciblé. « Vous n’êtes pas juste en train de faire tomber des objets : vous renversez l’emprise illusoire des fascistes. » Chaque coup de patte devient une métaphore d’un activisme vif, ponctuel, inventif.

Le livre s’amuse aussi des signes visibles du contrôle : colliers, clochettes, badges. Reynolds rappelle que la docilité n’est jamais naturelle, qu’elle s’impose sous couvert de « praticité ». Le chat, lui, se libère.

« Même lorsqu’ils portent un collier, ils consacrent leurs journées à essayer de s’en débarrasser. »

La force de Reynolds réside dans cette capacité à tisser une métaphore politique continue sans jamais l’alourdir. Chaque chapitre épouse une attitude féline pour en extraire un principe d’action : savoir disparaître quand il le faut, réclamer haut et fort ce qui nous revient, user du charme pour désarmer l’adversaire, ou encore occuper les lieux de pouvoir sans demander la permission.

Il y a dans ce texte une jubilation contagieuse. On rit, souvent, mais l’on prend aussi conscience que cette drôlerie n’est pas anodine. Elle redonne à la résistance une dimension quotidienne, accessible, presque ludique.

Le lecteur sourirait à l’idée de griffer symboliquement un despote, mais Reynolds insiste :

« Un seul coup bien porté — contre une politique, une institution ou une figure de proue bien choisie — a plus d’impact que mille frappes balancées au hasard. »

Et puis, il y a la confiance, indestructible. « Les chats ne remettent pas en question leur place dans le monde — ils savent qu’ils sont aux commandes. » Dans une époque saturée de discours anxiogènes, cette assurance féline devient une arme de survie. Être « le patron », ce n’est pas dominer, mais refuser de céder à l’intimidation.

Enfin, Reynolds conclut sur la solidarité. Les chats, malgré leur réputation d’indépendants, veillent sur leur clan.

« Prendre soin les uns des autres est le geste de pouvoir ultime. »

Et c’est peut-être la plus belle des leçons : la résistance ne se joue pas seulement dans l’esquive ou le sabotage, mais dans la construction patiente d’une communauté attentive.

Avec ce manuel aussi loufoque que lucide, Stewart Reynolds signe un livre réjouissant, mordant, et d’une intelligence redoutable. Derrière chaque ronron se cache une leçon politique ; derrière chaque coup de patte, un appel à ne pas plier. Les chats, en somme, ne sont pas que des compagnons domestiques : ils deviennent des maîtres de résistance.

Que du bonheur ? Oui, mais pas en librairie avant le 5 novembre… et c’est sadique.

Par Nicolas Gary

