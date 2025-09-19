Vol de rubis et meurtres en série : panique au Dolphin Hotel

Attention ! Tout doit être irréprochable pour accueillir une chanteuse de jazz venue de Chicago et pour le grand bal masqué, annoncé comme l’événement mondain de la saison. Mais lorsque plusieurs chambres sont fouillées – dont la sienne – Kitty comprend rapidement que l’hôtel est la cible de manœuvres inquiétantes.

Dans la petite ville voisine, des rumeurs circulent : un rubis disparu attiserait bien des convoitises. Or, ce joyau aurait appartenu à la mère de Kitty, mystérieusement disparue pendant la Grande Guerre. Bientôt, les effractions cèdent la place à une série d’agressions, puis à des meurtres sanglants – l’ancienne mairesse de la ville en sera elle-même victime. Le danger est désormais palpable : celui qui recherche la pierre précieuse semble prêt à tout.

Aux côtés de Matthew Bryant, ancien capitaine de l’armée devenu responsable de la sécurité du Dolphin, Kitty s’engage à lever le voile sur cette affaire. Entre la préservation de la réputation de l’hôtel et la protection de ses invités, la jeune femme devra affronter une vérité plus sombre qu’elle ne l’imaginait.

Un tueur impitoyable rôde-t-il sous son toit ? Et quel secret enfoui relie le rubis disparu au passé douloureux de sa famille ?

Talent Editions nous propose d'en découvrir un extrait en avant première :

Par Cécile Mazin

