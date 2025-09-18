Prix Landerneau des Lecteurs 2025 : les quatre finalistes dévoilés

Choisis par les libraires des Espaces Culturels E.Leclerc parmi les parutions de la rentrée littéraire, les quatre finalistes sont les suivants.

Nathacha Appanah, La nuit au cœur (Gallimard). Un récit intime et universel qui mêle trois histoires de femmes victimes de violences, entre drame personnel et compréhension des mécanismes d’emprise.

Marie Charrel, Nous sommes faits d’orage (Les Léonides). À travers l’histoire de Sarah, partie en Albanie sur les traces de sa mère et de son père disparu, le roman explore mémoire familiale, dictature et traditions.

Laurent Mauvignier, La maison vide (Minuit). Une fresque familiale sur trois générations de femmes, mêlant portraits intimes et drames sociaux, dans une saga où se croisent mémoire, héritage et blessures.

Guillaume Poix, Perpétuité (Verticales). Une plongée dans le quotidien de surveillants pénitentiaires de nuit, entre routine, angoisses et incidents, qui interroge le sens d’un métier souvent méconnu.

Le jury de cette édition est composé de 200 lecteurs passionnés, appelés à découvrir les ouvrages et partager leurs impressions avant de voter. Le résultat de ce vote sera associé à celui de Mazarine Pingeot, de Michel-Édouard Leclerc et de 12 jurés tirés au sort lors des délibérations à Paris.

Le prix sera remis le 21 octobre 2025. Il a déjà distingué Kamel Daoud (Houris), Thomas B. Reverdy (Le Grand Secours), Emmanuelle Bayamack-Tam (La Treizième Heure) et Clara Dupont-Monod (S’adapter).

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com