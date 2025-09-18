Photo d'une T3sla en feu : total chaos sur le grand capital !

Délire assuré. Mais voilà que leur blague un peu potache est prise au sérieux par une partie du public et que des voitures électriques se mettent à flamber dans tout le pays. Et que rien ne semble pouvoir arrêter l’incendie. Tesla, oui.

C’est de Norvège que nous vient cette bande dessinée hors norme, sauvage et fougueuse, qui a pour héroïnes les trois membres d’un groupe de rap punko-féministe. Quand une agence de pub leur propose de signer un contrat avec le groupe pétrolier Tatol, pour animer les réseaux sociaux de la marque pendant quelques semaines, les trois filles ont tout de même un semblant d’hésitation. Après tout, les exploitants d’énergie fossile sont à leurs yeux les pires crapules qui soient.

Puis vient l’idée pas très subtile de prendre l’oseille, de pondre un son vite fait au second degré, et de faire passer au final ce contrat juteux pour une opération de dénonciation, façon aïkido situationniste.

Évidemment, la situation va rapidement déborder, les trois filles vont se retrouver dépassées par l’initiative qu’elles ont lancée malgré elles (quelle idée aussi que de choisir une photo de Tesla qui crame pour illustrer leur morceau !).

La suite va toujours plus loin, l’histoire bascule dans le sordide et frôle le fantastique, pour mieux étriller les mécanismes amoraux et déboussolés à l’œuvre dans notre société capitaliste, défoncée par un appétit insatiable pour capter l’attention sur les réseaux sociaux.

De l'énergie verte à revendre

Annika Linn Verdal Homme, la dessinatrice, s'en donne a cœur joie : son dessin emprunte à tout va, tantôt les planches sont décorées de motifs en granules de chocolat très 80's, tantôt les illus fantomatiques en lavis de roses et de rouges s'aventurent à représenter les mouvements in-utero d'un fœtus ou l'avancée de spermatozoïdes, quand la dessinatrice ne se lâche pas dans des délires psychédéliques ou des représentations en captures d'écran de notes rédigées par les personnages.

Rarement les réseaux sociaux et la viralité des vidéos n'auront pris autant de place dans un récit graphique. Loin de se contenter d'un énième récit centré autour d'influenceurs (très présents en BD ces derniers mois), l'enjeu porte ici sur ce qui dépasse les créateurs de contenu et les prétendus professionnels qui les courtisent : les retombées dans le monde réel des messages lâchés en ligne.

Dans ce scénario imaginé par Fanny Vaager, les olibrius de l'agence de pub ne sont guère plus doués que les filles du groupe de rap pour rattraper la sauce qui tourne d'abord au vinaigre, puis au cocktail Molotov. Les nouveaux apprentis sorciers imaginent manipuler les réseaux sociaux avec maîtrise, alors qu'ils jonglent avec des forces qui les dépassent. Pour ne pas dire avec des voitures électriques en feu.

De Charybde en Tesla

Certes le récit se permet par moment de virer au Grand Guignol, mais il ne s'égare pas pour autant. Derrière une esthétique débridée et punkoïde, la dramaturgie reste très fidèle aux canons hollywoodiens. Trahisons, retournements, conflits entre personnages, affrontement final et sauvetage in-extremis avant un final d'un cynisme assumé et d'un pessimisme écœurant.

Ne vous laissez pas éconduire par la couverture criarde et la typo repoussante de cet épais bouquin publié par les éditions de L'Agrume (302 pages, tout de même, traduites par Aude Pasquier), derrière cette façade se cache une histoire qui se dévore...

Et pose des questions pertinentes sur les rapports entre création, communication et buzz, entre provocation artistique et activisme politique, sur le grand écart qui nous tiraille entre enjeux politiques d'ampleur, qui exigent des actes raisonnables, et goût insatiable pour le buzz immédiat et les clics massifs, qui raffolent de l'interdit et adorent jouer... avec le feu.

Du coup de pub au chaos, il n'y a qu'un pas, que cet album franchit en Doc Martens et en trébuchant.

Le canular anar imaginé par les trois rappeuses fait non seulement voler le groupe en éclats, il sert surtout d'excuse aux politiques pour paratiquer le sport dont ils raffolent : saisir les opportunités au vol pour ravaler leur parole et servir la soupe aux puissants. Toute ressemblance avec des faits réels serait, cela va de soi, pure coïncidence...

Par Nicolas Ancion

Contact : nicolas.ancion@gmail.com