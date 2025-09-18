Éditeurs et libraires : formez-vous à l'écologie du livre

Deux formations sont donc proposées, la première à destination des éditeurs : concevoir et fabriquer un livre écoresponsable.

L’Agence Livre & Lecture propose une formation en ligne intitulée « Concevoir et fabriquer un livre écoresponsable » (ou, à tout le moins, tenter l’expérience !) les jeudi 9 et mardi 14 octobre 2025, en visioconférence via Zoom.

Vous souhaitez réduire l’empreinte écologique de vos publications ? Vous cherchez de nouvelles perspectives de développement pour votre maison d’édition ? Cette formation vous permettra d’explorer les enjeux environnementaux liés à l’activité éditoriale.

Animée par Benoît Moreau, du cabinet Axiales, elle a pour objectif d’identifier les impacts environnementaux de la chaîne de production et de fabrication du livre, et d’envisager la mise en place de pratiques éditoriales plus durables, porteuses d’opportunités.

Inscription gratuite en ligne avant le 30 septembre 2025. Nombre de places limité à 8 participants. Le lien de connexion sera communiqué ultérieurement aux personnes inscrites. (programme à cette adresse)

La seconde concernera les libraire : focus sur le livre d’occasion.

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne–Franche-Comté propose une formation intitulée « Livre et écologie : focus sur le livre d’occasion » qui se tiendra le lundi 13 octobre 2025 à Dijon et le lundi 20 octobre 2025 en visioconférence.

Cette session permettra aux libraires d’approfondir les enjeux de la transition écologique appliqués à leur activité, afin de mieux les comprendre et d’identifier des leviers d’action concrets. L’exemple de la création d’un rayon de livres d’occasion servira de fil conducteur pour illustrer ces démarches.

La formation est assurée par Book Conseil et animée par Daïdrée Aguilar Broché (libraire), Tara Lennart (consultante) et Michel Deshors (co-fondateur de Book Conseil).

Inscription gratuite en ligne avant le 1er octobre 2025. Nombre de participants limité à 12. (programme à cette adresse)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com