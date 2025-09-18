Disney et Webtoon ouvrent leur plateforme de BD numériques

Le partenariat prévoit le lancement d’un service qui regroupera à la fois des bandes dessinées actuelles et des archives, mais aussi des créations originales issues de Webtoon. L’initiative marque une extension de Marvel Unlimited, l’offre d’abonnement déjà existante de Disney.

Le nouveau service offrira des formats variés, du traditionnel au défilement vertical, afin de séduire aussi bien les lecteurs de comics classiques que les adeptes du webtoon.

Les abonnés Disney+ bénéficieront, dans le cadre du programme Disney+ Perks, d’un accès à une sélection de contenus de la nouvelle plateforme sans frais supplémentaires. Certaines bandes dessinées seront localisées pour les plateformes coréenne et japonaise de Webtoon, dans une optique de diffusion mondiale.

Un prolongement du partenariat annoncé en août

En août dernier, Disney avait déjà confié une partie de son catalogue à Webtoon, comme nous l’avions rapporté. Cette nouvelle annonce s’inscrit dans la continuité de cette collaboration et renforce la volonté des deux groupes de développer une offre commune dans le domaine de la bande dessinée numérique.

Les deux partenaires ont également conclu un accord non contraignant prévoyant l'acquisition par Disney d'une participation de 2 % dans WEBTOON Entertainment. L'investissement en capital proposé et la collaboration commerciale sont soumis à la conclusion d'accords définitifs entre les parties, selon des modalités mutuellement acceptables et conformément aux conditions de clôture habituelles.

Josh D’Amaro, président de Disney Experiences, a déclaré que cette plateforme donnera aux fans « un accès sans précédent aux aventures qu’ils aiment – le tout en un seul endroit », tandis que Junkoo Kim, fondateur et PDG de Webtoon, voit dans ce projet « une étape décisive » pour bâtir l’avenir de la bande dessinée numérique.

Et d'ajouter : « Grâce à notre partenariat renforcé avec WEBTOON, leader mondial de la bande dessinée numérique, nous ouvrons la voie à de nouveaux publics et renforçons l'engagement des fans. »

« Avec le lancement d’une nouvelle plateforme réunissant notre savoir-faire technique et éditorial et l’ensemble du catalogue de bandes dessinées Disney, nous proposons aux lecteurs du monde entier – qu’ils soient fidèles de longue date ou nouveaux venus – une manière inédite de redécouvrir ces personnages et ces récits emblématiques », a déclaré Junkoo Kim, fondateur et PDG de WEBTOON Entertainment.

« L’héritage narratif exceptionnel de Disney est unique, et nous sommes fiers de nous associer à eux pour façonner l’avenir de la bande dessinée numérique. Cette initiative marque une étape majeure dans notre développement international et constitue le socle d’une collaboration appelée à se renforcer dans les années à venir. »

