Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter

Depuis ses débuts, Demon Slayer (ou Kimetsu no Yaiba) s’est imposé comme une des sagas animées les plus marquantes de ces dernières années. Infinity Castle, première partie du dernier arc, ne fait pas exception. Voici pourquoi le film mérite votre attention — ainsi qu’un détail qui pourrait freiner certains.
Le 18/09/2025 à 13:51 par Cécile Mazin
18/09/2025 à 13:51
Demon Slayer : Infinity Castle est bien plus qu’un blockbuster animé : c’est l’ouverture magistrale d’un final prometteur, visuellement somptueux, émotionnellement riche, respectueux du manga et musicalement puissant.
Si vous êtes fan ou simplement amateur d’animation de qualité, c’est une œuvre à voir sur grand écran. En revanche, si vous découvrez à peine la saga, vous risquez de ressentir quelques zones d’ombre — mais rien qui ne s’atténue si vous acceptez de vous laisser emporter. On le résume avec cinq bonnes raisons de foncer... et une d'attendre.
Le studio Ufotable repousse encore ses propres limites. Les décors, les lumières, l’architecture du château infini, les combats chorégraphiés : tout est d’une rare finesse. Dans les critiques, on loue « visually dazzling, top-tier animation », avec des séquences d’action « spectaculaires traitées à la perfection ».
Le mélange 2D/3D, les effets de souffle élémentaire (eau, feu, air, foudre) rendent le conflit non seulement impressionnant, mais aussi viscéral.
Le film ne se contente pas d’empiler les combats : on y trouve des arcs personnels forts. Le passé des personnages, les liens entre leurs histoires et leurs motivations, tout cela alimente non seulement le cœur du récit, mais aussi ses moments les plus poignants.
Le spectateur éprouve de l’empathie pour les héros, la peur face aux démons, la tristesse dans les pertes… tout cela contribue à rendre l’expérience plus qu’un simple divertissement.
Infinity Castle est tiré de l’arc final du manga de Koyoharu Gotōge, et c’est le premier film d’une trilogie qui lui est consacré.
Cette fidélité permet à la narration de conserver ses enjeux d’origine — mais aussi de transcender la télévision : le format cinéma autorise une ampleur visuelle, des scènes d’action plus longues, une immersion renforcée.
La musique joue un rôle crucial dans Infinity Castle. Les compositeurs Yuki Kajiura et Go Shiina, déjà impliqués dans la série, signent ici une partition qui sublime les batailles et les moments calmes.
Les thèmes chants — notamment ceux interprétés par LiSA et Aimer — apportent une touche poignante, une profondeur supplémentaire à l’émotion ressentie.
Le film ne fait pas que briller artisticement : il cartonne aussi commercialement. Infinity Castle est déjà devenu l’un des plus grands succès du cinéma japonais, tant en nombre d’entrées qu’en revenus.
Côté critiques, le score est très positif : sur Rotten Tomatoes, près de 95-100 % d’avis favorables selon les versions, louant l’action, les images, la fidélité au matériau original.
Ou du moins de temporiser : si vous n’êtes pas à jour dans la série (anime ou manga), Infinity Castle risque d’être déroutant. Le film ne prend pas le temps de réexpliquer tous les antécédents : il assume que le spectateur connaît déjà les arcs précédents — cela peut rendre certaines scènes moins lisibles, certaines émotions moins puissantes.
De plus, la durée (environ 155 minutes) et les nombreux flashbacks alourdissent le rythme. Ce segment d’exposition (rappel ou backstory) allonge la première moitié du film — ce qui dilue l’impact pour ceux qui s’attendaient à une action constante du début à la fin.
Originellement prépublié dans le Weekly Shônen Jump (Shueisha) du 15 février 2016 au 18 mai 2020, le manga est paru en mai 2017 en France chez Panini — 23 tomes traduits par Arnaud Takahashi, le dernier opus étant sorti en mars 2022. Et s’accompagne désormais de multiples parutions connexes, comme les romans signés Makimi Hano d’après Koyoharu Gotouge ou encore des agendas et cahiers d’activités.
Si l’on se fie aux données d’Edistat, toutes éditions confondues, il s’est écoulé près de 9,2 millions d’exemplaires du manga dans l’Hexagone. Le manga a dépassé 220 millions d’exemplaires en circulation dans le monde (copies physiques + numériques). Un exploit qui le place parmi les séries les plus vendues, raison supplémentaire pour Koyoharu Gotouge de conserver son pseudonyme : il maintient en effet une farouche réserve quant à sa vie privée.
Il a cependant remporté plusieurs prix prestigieux, dont le Tezuka Osamu Cultural Prize et le prix de l’Association des dessinateurs de manga du Japon. Et pour les fans, rappelons qu’il a cité JoJo’s Bizarre Adventure, Naruto et Bleach comme des œuvres qui l'ont beaucoup influencé pour Kimetsu no Yaiba.
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
