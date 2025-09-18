David Foenkinos parrain du festival Cultissime 2025 à Angers

Créé en 2022, Cultissime est le premier festival international dédié aux œuvres devenues cultes : romans, bandes dessinées, comics, mangas ou encore adaptations au cinéma et en séries. Pendant trois jours, le public pourra plonger dans des univers littéraires et artistiques qui ont marqué plusieurs générations.

Pour cette deuxième édition, une trentaine d’auteurs seront présents à Angers. Tables rondes, spectacles, ateliers et expositions rythmeront un programme pensé pour rassembler tous les publics autour du plaisir de lire et de la transmission culturelle.

Trois écrivains accompagneront le festival cette année : David Foenkinos, Marguerite Abouet et Timothée de Fombelle. Leur présence incarne l’ambition et l’esprit de Cultissime, qui souhaite promouvoir la lecture sous toutes ses formes.

Un invité d’honneur : Jean-Christophe Grangé

L’écrivain Jean-Christophe Grangé sera l’invité d’honneur du festival. Connu pour ses thrillers traduits et adaptés à l’écran, il recevra un prix pour l’ensemble de son œuvre et présentera en avant-première son dernier livre, Je suis né du diable (Albin Michel).

Le public de CULTISSIME pourra le retrouver lors de la rencontre “La genèse du mal”, le samedi 27

septembre à 11h au Château d’Angers, en partenariat avec Le Nouvel Obs. Deux courtes séances de

dédicaces, elles aussi rarissimes, sont également au programme.

Fondée en 2022, l’association à l’origine du festival œuvre à la promotion de la lecture pour tous les publics. Elle revendique une conviction simple : « c’est en lisant qu’on peut sauver le monde ».

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com