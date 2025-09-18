Gênes sollicite des mécènes pour restaurer ses manuscrits historiques

Ces registres, établis sous la plume de Girolamo Bordone — premier Maestro di Cerimonie de la République —, entre 1588 et 1614, composent le premier des Libri delle Cerimonie (Livres des cérémonies). Ces manuscrits rares constituent une source inestimable pour comprendre le système génois de l’accueil.

À l’instar des Rolli – ces registres où figuraient les palais patriciens choisis pour recevoir les hôtes de marque de la République –, ils relatent avec une précision remarquable les grands événements de la cité, de l’élection des doges aux célébrations civiles et religieuses. On y trouve jusqu’aux plus infimes détails concernant la venue de souverains, de princes, de cardinaux ou encore de dignitaires militaires et ecclésiastiques venus de toutes les régions d’Europe.

Ces Livres des Cérémonies ouvrent ainsi une fenêtre sur l’éclat de « la Superbe ». Ils décrivent tout à la fois le cérémonial diplomatique, la richesse des décors, l’élégance des habits du doge et la variété des divertissements, qu’ils soient sacrés ou profanes. Mais le temps a fragilisé ces témoins uniques. Le premier volume, composé de plus de 400 feuillets rédigés entre 1588 et 1614 par Girolamo Bordone, premier Maître des Cérémonies de la République de Gênes, en porte aujourd’hui les traces les plus visibles.

L’initiative lancée vise à faire appel aux citoyens comme aux institutions, à travers trois options : soit des donations libres, puisqu'à partir de 10 €, chacun est invité à contribuer. Le Projet « Donare alla storia. Un Totem per gli Archivi », est promu par la Direction générale des Archives du ministère de la Culture. Enfin, l'Art Bonus est une mesure incitative permettant un crédit d’impôt de 65 % du montant donné.

Giacomo Montanari, l’assesseur à la culture de Gênes, insiste : « La restauration de ces documents uniques est une opération qui doit impliquer toute la ville, toujours généreuse et attentive, y compris dans son soutien à la culture et à nos biens artistiques », rapporte l'agence Ansa.

Un projet fondamental

Car ces manuscrits ne racontent pas seulement des cérémonies. Ils sont la matière brute d’une histoire sociale, politique, diplomatique. Par le biais des cercles de pouvoir, de l’hospitalité d’État, de la mise en scène des autorités… On comprend comment Gênes se percevait — et était perçue — en tant que puissance marchande, politique et culturelle.

De plus, restaurer, c’est rendre accessible. Tant aux chercheurs qu’au grand public. Les travaux permettront des expositions, des rencontres, des présentations et « des occasions de rencontre avec ce patrimoine, pendant et après les interventions de restauration », assure Giacomo Montanari.

« Au cours des dernières années, beaucoup avaient adhéré à l’initiative Adopter un document et offert leur généreuse contribution pour sauver les mémoires conservées par les Archives d’État de Gênes », explique Francesca Imperiale, directrice de la Surintendance archivistique et bibliographique de Ligurie – Archives d’État de Gênes.

« Nous lançons ce projet en proposant la restauration du premier Livre des Cérémonies, avec l’espoir de le réaliser à temps pour le présenter l’an prochain lors des journées consacrées aux Palais des Rolli, auxquels le livre est étroitement lié. »

Un calendrier se profile : l’objectif est de présenter le manuscrit restauré à l’occasion des prochaines journées des Palazzi dei Rolli, alors que 2026 marquera le vingtième anniversaire de l’inscription de ces palais de Gênes au Patrimoine mondial. Un symbole fort, qui lie architecture, mémoire écrite et fierté civique. Certes, le défi est de taille : restauration minutieuse, conservation adaptée, coûts à assumer. Mais l’élan est bien là.

Crédits photo : Ville de Gênes

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com