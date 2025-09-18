Mystères et poèmes : une chasse au trésor pour la jeunesse

À travers dix étapes, les participantes et participants découvriront les origines, les formes et les courants de la poésie, ses figures de style, sa dimension écrite et orale, mais aussi son rapport au monde et sa richesse transdisciplinaire. Une anthologie retracera un panorama de la poésie, de l’Antiquité à nos jours.

Chaque étape sera ponctuée de trois défis permettant de trouver un « trésor », qu’il s’agisse d’une consigne ou d’un conseil. Une fois ces trésors réunis, les jeunes seront invités à franchir une onzième étape, à inventer eux-mêmes : écrire un poème, leur propre trésor.

Un concours international d’écriture

Cette initiative prend la forme d’un concours d’écriture ouvert à tous les jeunes, de l’école élémentaire au lycée, en France comme à l’étranger. Ils pourront y participer avec leur classe, leur médiathèque, leur librairie, leur structure périscolaire, leur association ou leur club de lecture et d’écriture.

Chaque groupe inscrit disposera d’un dossier pédagogique. Véritable guide, il présentera les intentions éducatives, les réponses aux jeux et énigmes, ainsi que des ressources pour prolonger l’exploration au-delà de la chasse.

Les inscriptions ouvrent dès ce mois de septembre 2025 et devront être effectuées par un enseignant ou une personne référente encadrant le groupe. Pour les enseignants, elles se feront via les appels à projets de la plateforme Adage. Deux Grands Prix seront décernés : l’un pour les 2ᵉ et 3ᵉ cycles, l’autre pour le 4ᵉ cycle et le lycée.

La remise des prix aura lieu le 16 mars 2026 au Nolinski Paris, qui soutient le Printemps des Poètes dans cette aventure.

Le jury réunit des personnalités issues des lettres, de la musique et de la culture : Adeline Baldacchino, Linda Maria Baros, Cécile Cassel, Karine Dijoud, Philippe Di Méo, Hélène Lécot, Emmanuelle Leroyer, Guillaume Métayer, Marie Modiano et Alain Serres.

