Dans les brumes du Texas : Lisa Sandlin signe un polar noir et envoûtant

Lisa Sandlin poursuit son exploration singulière du noir texan et installe une atmosphère trouble, où l’ombre des secrets se mêle au poids du passé. Le décor semble familier – petites villes du sud, hôtels modestes, routes anonymes – mais chaque détail bascule vers l’inquiétant. Le titre évoque la brume comme un voile, traduisant l'opacité morale où se perdent les personnages.
Le 18/09/2025 à 11:11 par Victor De Sepausy
Publié le :
18/09/2025 à 11:11
Le roman s’ouvre sur Delpha Wade, ex-détenue qui tente de réapprendre la liberté après quatorze années passées en prison. Sa chambre d’hôtel minuscule, son sapin de Noël bricolé, disent déjà beaucoup de sa solitude et de sa volonté fragile de tenir debout. C’est là que resurgit le spectre du passé, sous les traits des sœurs McClung, jumelles marquées elles aussi par Gatesville, la prison pour femmes du Texas.
Leur histoire familiale — tragédie intime, errances, compromissions — vient peu à peu se dévoiler. Ruby et Emerald apparaissent comme des figures inquiétantes et bouleversantes, à la fois victimes et actrices de leur destin, et c’est autour d’elles que se noue l’intrigue. Soupçons d’empoisonnement, faux-semblants, demande d’aide : très vite, l’affaire dépasse le simple récit de survie pour devenir le cœur d’une enquête.
Car Dans les brumes du Texas est aussi un polar, mené par Tom Phelan, détective privé de Beaumont, que seconde Delpha. La mécanique de l’investigation structure le récit, convoquant pistes, interrogatoires, fausses vérités. Mais ce n’est jamais l’énigme seule qui intéresse Sandlin. L’enquête agit comme un révélateur : elle met à nu les fractures intimes, les fêlures des êtres, les cicatrices laissées par la violence et la culpabilité.
Ici, la noirceur naît moins du crime que de l’incapacité à se réconcilier avec soi-même et avec les autres.
Cette tension entre polar et drame psychologique constitue la singularité du livre. Les personnages ne se réduisent pas à leur rôle dans l’enquête : ils portent en eux la mémoire d’une Amérique grise et abîmée, celle des petites villes, des hôtels fatigués, des routes où l’horizon n’ouvre sur rien. La gémellité des McClung, leur lien fusionnel, dit aussi l’ambivalence de toute relation familiale, faite à la fois d’attachement et de destruction. Le passé, omniprésent, pèse de tout son poids et interdit la clarté.
Mais surtout, la traduction d'Anne-Sylvie Homassel se distingue par une écriture précise, dépourvue d’effets spectaculaires mais intensément sensorielle. Chaque détail — une odeur de cuisine, la lumière crue d’un plafonnier, le tissu élimé d’un manteau — donne chair au récit et installe une atmosphère palpable.
Le paysage, les intérieurs, les objets deviennent des personnages à part entière. L’autrice excelle aussi dans l’art du dialogue : sobres, elliptiques, souvent traversés de silences, ils restituent une impression de réel brut, comme si l’on surprenait une conversation arrachée au quotidien. Ces échanges, où chaque mot compte, confèrent au roman un rythme particulier, fait de pauses, de suspensions, de brusques accélérations.
Ce rythme inégal, parfois déroutant, correspond bien à la respiration même des personnages : moments de lenteur où la mémoire et la douleur remontent, suivis de rebondissements qui relancent l’action. Ce n’est pas une mécanique huilée comme un thriller, mais une avancée heurtée, incertaine, à l’image des existences brisées qui l’habitent.
Au-delà de l’intrigue policière, le roman interroge des thèmes universels : la difficulté de se libérer de son passé, les illusions de la rédemption, la violence tapie dans les relations humaines, l’ambivalence des liens familiaux. C’est cette matière humaine, opaque et fragile, qui constitue le véritable sujet du livre.
Dans les brumes du Texas est donc bien plus qu’une enquête. C’est une plongée dans les zones grises de l’âme, un polar atmosphérique et profondément humain, où l’ombre ne vient pas seulement des crimes commis, mais du poids des silences et des vies cabossées. Lisa Sandlin confirme ici qu’elle sait transformer la noirceur en littérature.
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
Paru le 18/09/2025
33 pages
Belfond
21,50 €
