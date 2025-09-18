New Jersey : une librairie renonce à accueillir une autrice palestinienne après des pressions

L’écrivaine devait présenter son album pour enfants Everything Grows in Jiddo’s Garden (tout pousse dans le jardin de Jiddo, pas encore traduit en France), publié par Interlink Books. Ce récit met en scène une petite fille et son grand-père — « jiddo » en arabe — qui renouent avec leur héritage à travers le jardinage. L’éditeur décrit l’ouvrage comme « une célébration émouvante de l’amour, de l’identité et de l’espérance ».

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Jenan Matari a affirmé que l’annulation découlait de pressions exercées par des habitants en désaccord avec ses prises de position publiques concernant la guerre à Gaza. L’autrice, très active sur les réseaux sociaux, y exprime un soutien direct au peuple palestinien et critique sévèrement Israël, rapporte le New York Times.

Elle a diffusé des captures d’écran de messages et de publications appelant la librairie à renoncer à l’événement, certains accusant l’initiative de « normaliser l’antisémitisme ». Elle a aussi évoqué la présence de personnes venues interpeller le personnel en amont, parlant même de comportements « intimidants ».

La librairie Watchung Booksellers, dans un communiqué, a confirmé avoir reçu « de nombreuses préoccupations » et estimé que la rencontre constituait « une menace sécuritaire. Notre priorité reste d’offrir un espace sûr et accueillant à toutes les familles », a-t-elle précisé.

Une fracture qui dépasse le cadre local

Cette annulation survient alors que le conflit à Gaza continue d’attiser des divisions profondes aux États-Unis. Des écoles publiques aux institutions culturelles, de multiples espaces autrefois dédiés au dialogue se retrouvent désormais pris dans des débats houleux sur l’antisémitisme, le soutien à Israël ou la défense de la cause palestinienne.

À Montclair, le rabbin Marc Katz, de la synagogue Temple Ner Tamid, a confirmé que des membres de sa communauté avaient demandé l’annulation. Selon lui, il ne s’agissait pas d’interdire l’expression palestinienne en tant que telle, mais de réagir à des propos jugés « haineux, clivants et antisémites » relayés par l’autrice sur ses comptes en ligne. « Les voix palestiniennes sont importantes. Le problème, c’était l’autrice », souligne-t-il.

Deux récits qui s’opposent

Jenan Matari, de son côté, a dénoncé une mise en cause personnelle : « J’ai été présentée comme un danger pour la communauté. Pourtant, ce livre, c’est mon histoire familiale », a-t-elle déclaré. Elle estime que la librairie n’a pas pris la peine de l’entendre ni de discuter des accusations portées contre elle.

Elle a néanmoins pu organiser une rencontre alternative grâce au soutien de membres de la communauté quaker et de l’association Jewish Voice for Peace, qui milite contre l’occupation israélienne. Pour ses soutiens, cette affaire illustre les stratégies visant à « étouffer la liberté d’expression ».

Une polémique nationale

Le cas de Montclair n’est pas isolé. Quelques semaines plus tôt, une autre librairie, Chevalier’s Books, à Los Angeles, avait également annulé une rencontre prévue avec Jenan Matari. Selon la presse locale, l’un des propriétaires aurait estimé, après avoir consulté ses publications sur Instagram, qu’il devenait « inapproprié » de l’accueillir. L’affaire avait déclenché une manifestation organisée par des collectifs militants, appelant au respect de la pluralité des voix.

Ces annulations soulignent la difficulté, pour les libraires indépendants, de concilier la vocation d’ouverture culturelle avec la gestion de tensions politiques exacerbées. Pour certains, céder aux pressions revient à réduire la littérature à une question de positions idéologiques. Pour d’autres, refuser d’agir face à des propos jugés offensants reviendrait à nier les inquiétudes légitimes de la communauté.

Un débat qui se prolonge

Au-delà de ce cas précis, c’est toute la place du livre dans l’espace public qui se retrouve questionnée. Les librairies — lieux de parole, de débat, parfois de refuge — deviennent malgré elles les théâtres de conflits qui les dépassent.

Alice Golin, militante de Jewish Voice for Peace, a annoncé qu’un texte collectif serait publié dans la presse locale pour dénoncer les « méthodes utilisées afin de restreindre la liberté de parole ». Son mari, également engagé dans le mouvement, a rappelé l’attachement des habitants de Montclair à leur diversité culturelle, tout en reconnaissant la persistance d’un paradoxe : « On dit parfois, dans les milieux progressistes, que l’on est ouverts à tout… sauf à Israël. »

Entre liberté d’expression, climat de peur et pressions communautaires, l’affaire illustre la fragilité des équilibres que doivent aujourd’hui trouver les librairies américaines. Et, plus largement, dans l’industrie du livre : l’affaire Raphaël Enthoven qui agite la manifestation à Besançon, Livres dans la Boucle, le démontre de ce côté-ci de l’Atlantique.

