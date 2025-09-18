Assassinat de Charlie Kirk : la prolifération de “livres poubelles” générés par IA sur Amazon

Ces fameux “livres poubelles”, autopubliés sur la plateforme d’Amazon relancent les théories du complot autour de la mort de Charlie Kirk. Mais la réalité est beaucoup plus triviale, relève l’AFP. Ces parutions sont rédigées à la va-vite par des intelligences artificielles et mises en ligne par des auteurs opportunistes. Leur objectif n’est pas d’informer, mais de capter quelques ventes sur le dos d’une actualité brûlante.

Une faille qu'exploitent des “auteurs fantômes”

Amazon permet aux particuliers de publier via sa plateforme Kindle Direct Publishing. Entre le dépôt d’un manuscrit et sa mise en vente, il s’écoule généralement quelques jours. En revanche, la date d’édition affichée n’est pas forcément la même que celle de la mise en ligne. Une brèche technique que certains exploitent en antidatant leurs publications.

Résultat : lorsqu’un événement majeur survient, comme le meurtre de Kirk le 10 septembre à l’Utah Valley University, des textes sans valeur apparaissent presque instantanément sur la boutique en ligne. Des contenus truffés d’erreurs, souvent incohérents, mais suffisamment racoleurs pour attirer l’œil de lecteurs crédules.

La mécanique des théories du complot

Ces listings ont aussitôt circulé sur les réseaux sociaux, nourrissant l’idée d’une manipulation d’État ou d’un « psyop ». L’influenceur Alex Jones, fondateur d’InfoWars, s’en est d’ailleurs fait l’écho. Pourtant, les autorités américaines sont claires : le tireur, Tyler Robinson, 22 ans, a agi seul et avait préparé son geste depuis plusieurs jours.

Pour les spécialistes du secteur, le phénomène n’est pas nouveau. « Chaque fois qu’un drame attire l’attention médiatique, des ouvrages générés par IA apparaissent sur Amazon », rappelle l’autrice Jane Friedman. L’objectif n’est pas de documenter les faits, mais de profiter du choc émotionnel et de l’emballement numérique.

Le journaliste d’investigation britannique Nick Stapleton a expliqué à l’AFP qu’Amazon permet de fixer une date de sortie antérieure à la publication effective d’un livre. « Un escroc malin a généré avec une IA un texte absurde sur la fusillade de Charlie Kirk, puis l’a antidaté comme s’il avait été publié avant l’assassinat. Résultat : les personnes enclines à croire à un complot sont d’autant plus susceptibles d’acheter cet ouvrage totalement inutile. »

Une menace plus large pour l’information

Au-delà du cas Kirk, ces “livres poubelles” posent une question plus vaste : celle de l’intégrité de l’information à l’ère des contenus automatisés. Jon Gillham, fondateur de l’entreprise canadienne Originality.ai, alerte : « Ces textes prolifèrent à une vitesse qui dépasse largement les outils de contrôle actuels. Ce n’est que le début d’un problème bien plus profond. »

Comme ActuaLitté l’avait indiqué, Amazon a depuis retiré les titres incriminés et présenté ses excuses, évoquant un bug d’affichage. Mais le mal est fait : en détournant une faille technique, des « AI-thors » (comme les surnomment certains experts) ont une nouvelle fois brouillé les repères entre information, manipulation et pur opportunisme commercial.

Mais pour Jon Gillham : « Ce n’est que le début d’un problème bien plus vaste lié à l’intégrité de l’information. » Rappelons à ce titre que fin mai, plusieurs représentants des industries culturelles européennes s’étaient réunies à Strasbourg, pour interpeller les autorités de l’Union.

Anne-Sylvie Bameule, présidente du groupe Actes Sud attirait ainsi l’attention sur la démultiplication de ces faux livres, inondant le marché. Des parutions « qui non seulement menacent le plus grand secteur culturel européen mais peuvent également mettre en danger les consommateurs. Le législateur européen a clairement dit “ça suffit”, il est temps que la Commission fasse ce que dit la loi ».

Crédits photo : sdg_Rai CC 0

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com