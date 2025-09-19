De Actuel à Radio Nova : Mariel Primois-Bizot raconte Bizot

Mort en 2007 à 63 ans, il a laissé l’image d’un esprit libre et insatiable, dont la vie semble avoir concentré plusieurs existences en une seule.

Dans Le vif-argent, Mariel Primois-Bizot, qui a partagé les quinze dernières années de sa vie, dresse un portrait intime et personnel de cet homme hors du commun. À travers leurs souvenirs communs et les traces qu’il a laissées, elle tente de saisir ce qu’il était au plus profond de lui-même.

« Vous voulez savoir qui était Jean-François ? Commencez par visiter sa discothèque. Chaque disque vous racontera une histoire impossible. »

Les Éditions du Canoë nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née à Paris en 1962, Mariel Primois-Bizot a longtemps travaillé comme directrice artistique avant de se tourner vers l’écriture. Elle est l’autrice de plusieurs essais, dont Attention à la marche ! Comme un buron chez Macron (Indigène, 2018), Signé Branco ! (Au diable vauvert, 2019), Fly Rider, gilet jaune avec Maxime Nicolle (Au diable vauvert, 2019) et Théorème, entretiens avec Piotr Pavlenski (Exils, 2020).

Par Clotilde Martin

