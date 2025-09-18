Magali Fourmaintraux nommée Déléguée à la communication et aux événements littéraires du CNL

Le Centre national du livre (CNL) annonce la nomination de Magali Fourmaintraux au poste de Déléguée à la communication et aux événements littéraires, à compter du 22 septembre 2025.
Professionnelle du secteur du livre et de la culture, elle possède une expérience confirmée en ingénierie culturelle, en stratégie de communication et en pilotage de projets liés à la lecture.
Diplômée d’un master en édition (Université Paris XIII) et de NEOMA Business School, elle a débuté sa carrière dans le domaine des contenus culturels et éducatifs numériques. Elle a ensuite travaillé dans l’édition jeunesse chez Larousse puis au Seuil, où elle a dirigé les publications destinées au jeune public.
Entre 2013 et 2019, elle a occupé le poste de directrice des Éditions de Radio France, contribuant à la diffusion des antennes du service public au travers d’ouvrages publiés en coédition avec de nombreux éditeurs.
Depuis 2020, elle était secrétaire générale de l’association Les Petits Champions de la Lecture. Dans ce cadre, elle a accompagné le développement du concours de lecture à voix haute, en élargissant sa portée nationale et internationale, en augmentant significativement le nombre de participants et en consolidant des partenariats avec divers acteurs culturels, éducatifs et médiatiques.
Au CNL, Magali Fourmaintraux sera chargée de poursuivre le travail de valorisation des missions de l’établissement, qui célébrera en 2026 son 80e anniversaire.
