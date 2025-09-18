Mediapart mise sur la culture pour la rentrée

Le 18/09/2025 à 10:06 par Clotilde Martin
Publié le :
18/09/2025 à 10:06
Baptisée « Contrechamp », la nouvelle newsletter de Mediapart sera publiée tous les quinze jours. Elle se concentrera sur les batailles culturelles, les enquêtes sur les institutions, les débats autour de la création et les rencontres avec celles et ceux qui continuent de faire vivre un secteur décrit comme « attaqué de toutes parts ».
La rédaction explique ce lancement par un contexte marqué par une forte concentration économique et médiatique : des milliardaires investissent massivement dans le champ culturel, qu’il s’agisse d’édition, de médias, de production audiovisuelle ou encore d’art contemporain. Des noms comme Vincent Bolloré, Xavier Niel, Daniel Krétinsky ou Bernard Arnault sont cités comme acteurs majeurs de ce mouvement.
À ces évolutions s’ajoutent des difficultés rencontrées par le service public de la culture, fragilisé par des coupes budgétaires et des projets de réorganisation. Dans ce contexte, Mediapart souhaite proposer un regard politique et approfondi sur la culture, à travers enquêtes, reportages, analyses, entretiens, podcasts et documentaires.
A LIRE - 49.1 ou 49.3 : quand le ciseau budgétaire menace aussi la culture
En parallèle, le média annonce la nouvelle saison de son podcast L’Esprit critique. Diffusé chaque dimanche à 13h sur Mediapart et les plateformes d’écoute, il propose d’analyser l’actualité culturelle : cinéma, littérature, spectacles, expositions. L’émission met en avant de nouvelles voix pour débattre des œuvres et des enjeux esthétiques et politiques qui les traversent.
Crédits image : Mediapart
Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
