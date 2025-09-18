Prix Albert Londres 2025 : la présélection dévoilée

La 87e édition du Prix Albert Londres, prestigieuse distinction du journalisme francophone, a dévoilé sa présélection pour 2025. La cérémonie de remise des prix se tiendra le samedi 25 octobre à Beyrouth.
Le 18/09/2025
Comme chaque année, trois catégories sont à l’honneur, avec les sélections suivantes :
Eliott Brachet – Le Monde
Julie Brafman – Libération
Emmanuel Haddad – L’Orient-Le Jour
Iris Lambert – Society, Libération
Ariane Lavrilleux – Disclose
Célian Macé – Libération
Matteo Maillard – Libération, Jeune Afrique
Arthur Sarradin – Libération, Paris Match
Solène Chalvon-Fioriti – Fragments de guerre (France 5, Chrysalide, Elephant adventures, 74’)
Marianne Getti et Agnès Nabat – Tigré : viols, l’arme silencieuse (Arte, Kraken films, 35’)
Jules Giraudat et Arthur Bouvart – Le Syndrome de La Havane (Canal+, Brother films, 2h20’)
Julien Goudichaud – Calais-Douvres, l’exil sans fin (LCP, Nova production, 50’)
Louis Milano-Dupont et Élodie Delevoye – Rachida Dati, la conquête à tout prix (France 2, 58’)
Solène Oeino – Le Prix du papier (M6, Vigie production, 57’)
Charlotte Belaich et Olivier Pérou – La Meute (Flammarion)
Siam Spencer – La Laverie (Robert Laffont)
Quentin Müller – L’Arbre et la tempête (Marchialy)
Elena Volochine – Propagande : l’arme de guerre de Vladimir Poutine (Autrement)
