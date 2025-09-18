Prix Albert Londres 2025 : la présélection dévoilée

Depuis 1996, le Prix Chronos est le seul prix littéraire à réunir tous les âges. Il s’attache à faire réfléchir des jurés de 5 à 105 ans sur les parcours de vie, la vieillesse et la mort, les relations entre les générations, les secrets de famille ou encore la transmission des savoirs. Chaque année, ce sont des milliers de jeunes et moins jeunes qui y participent par leur lecture et leur vote. Sa 31e édition vient d’être lancée.