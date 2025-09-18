Besançon : la rentrée littéraire se joue à Livre dans la Boucle

D’emblée, Betty rappelle que cet événement est « devenu incontournable dans la ville ». Pour la libraire, c’est « un moment important » où elle et les autres acteurs du festival travaillent « en étroite collaboration » avec éditeurs et auteurs, entre partage et échange. Installée 58, Grande Rue, elle a repris l’établissement il y a neuf ans, et le dirige depuis quatre ans. Comme les autres libraires de Besançon, elle tient son stand tout le week-end.

Des fidélités et des amitiés

La libraire mesure le temps long du festival : « Je pense à David Foenkinos, président d’honneur cette année : je l’ai suivi de ses premiers pas à la consécration. » Au fil des éditions, elle a vu des trajectoires se consolider — « Jérôme Attal, Olivier Adam, également présent cette année… » — et des liens se nouer : « François Garde vient régulièrement ; Éric Fottorino est devenu un ami. Il n’est pas présent cette année, mais sa fille Elsa, oui. »

Les attachées de presse et les auteurs « aiment venir rencontrer le public et les acteurs de terrain », parler de ce qui « fonctionne » sur le territoire comme des « problématiques » du moment. Parfois, sourit-elle, « un titre marche très bien au salon, mais moins en librairie ».

Sur l’organisation, « un roulement » est réalisé entre libraires, par l'entremise de l'agence Tome 2, chargée de la programmation. Cette année, son stand réunit des auteurs Gallimard, mais aussi Mercure de France, Denoël, Au diable vauvert, Fayard, Actes Sud. Pour l’édition des dix ans, « très symbolique et très attendue », le plateau est « très beau », juge Betty, tous stands confondus.

Le festival, note-t-elle, « n’est plus cantonné à la seule lecture » : il ouvre aux arts visuels et à la culture au sens large pour « rajeunir » le public. L’attractivité dépasse Besançon : « Il y a trois ans, Michel Bussi a fait venir des lecteurs de près de 300 km ; l’an dernier, Norek a suscité des déplacements depuis la Saône-et-Loire et la Côte-d’Or », se souvient-elle.

Les visiteurs auront accès aux titres de la rentrée des auteurs à l’affiche, et aux précédents, au format broché, mais aussi poche. Betty constate que « le grand format souffre cette année » : budgets serrés, prix perçus comme plus difficiles. L’enjeu est de « calibrer » l’offre pour ne décourager personne.

Le salon, qui vient juste après Nancy, est « réputé pour son public », assurent les auteurs à la libraire, avec des rencontres « quasi pleines à l’avance », des dédicaces soutenues et « un public curieux ». Pour la librairie, c'est une opportunité d’élargir son public et toucher de nouveaux clients.

Une bouffée d'oxygène

Reste la conjoncture, et elle est rude : « C’est une activité peu rémunératrice. Il faut être gestionnaire et bon lecteur, passionné », analyse Betty. 2025 n’épargne personne : « On n’est pas loin d’une récession ; acheter un livre représente un budget, ce n’est plus toujours la priorité. » Avec les charges, « maintenir une librairie à flot devient compliqué ». D’où « l’attente double » autour du salon : si le public répond, « on refait un peu de trésorerie — et on nourrit l’échange ».

Ces contraintes forcent des arbitrages : « Être gestionnaire, plus que jamais. » Les stocks peuvent « s’appauvrir » si l’on joue trop la sécurité ; on se « rabattrait » alors sur les titres très médiatisés. « Mais il faut assumer l’ADN de la librairie : faire connaître des auteurs et des éditeurs, mettre en avant des livres qui demandent du temps. » Sans forte médiatisation, « la fenêtre est courte : environ quarante jours pour trouver son public ».

Au quotidien, « l’œil doit être en permanence » sur tout : charges, coûts, effets domiciliés, un chiffre d’affaires (CA) qui baisse avec la consommation. Son conseil de dirigeante : « Être responsable et très bon lecteur, à l’affût des tendances et des médias pour ne pas rater des ventes », même si « c’est un peu frustrant au regard de tout ce qu’on voudrait porter ».

Malgré ces contraintes, l’horizon reste stimulant : la rentrée littéraire 2025 en est la preuve : Emmanuel Carrère, Amélie Nothomb, Maria Pourchet, Laurent Mauvignier... et côté invités, « le dernier Appanah », Akira Mizubayashi, Valentine Goby, Sorj Chalandon, Alain Mabanckou, Lionel Duroy, Raphaël Enthoven, Gilles Marchand, Adélaïde de Clermont-Tonnerre…. Au bout du compte, conclut la libraire, « on tient bon, on fait notre part, et le public répond : c’est ce qui nous fait continuer ».

Intérieur de la Maison du Livre et de la Presse, installée 58, Grande Rue, à Besançon.

Une riche édition

Du 19 au 21 septembre 2025, le festival Livres dans la Boucle fêtera ses dix ans avec une programmation foisonnante et la présence de plus de 200 auteurs. L’événement s’ouvrira sur un spectacle inédit mêlant littérature, dessin et musique, inspiré de De pierre et d’os de Bérengère Cournut.

Un hommage sera rendu à Jean-Luc Lagarce au travers d’un cycle de conférences, lectures et projections. Nouveauté de l’année : l’ouverture d’un espace Young Adult au Scènacle, avec rencontres dédiées et moments festifs, dont des sessions de cosplay.

Les grands noms de la rentrée littéraire se retrouveront sous le chapiteau de Chamars. Enfin, deux prix jeunesse viendront ponctuer la manifestation et rythmer son programme.

Crédits photo : Betty Gauthey

Par Hocine Bouhadjera

