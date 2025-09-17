Femmes en musique : l’écho retrouvé d’une mémoire oubliée

Dans Petites histoires féminines de la grande musique, à paraître demain 17 septembre 2025 chez Desclée de Brouwer, André Peyrègne redonne voix à celles que l’histoire a trop souvent réduites au silence. Avec clarté, il raconte le destin de compositrices, interprètes, mécènes ou inspiratrices dont le génie s’est heurté à la condescendance ou à l’oubli.

De Hildegarde von Bingen à Clara Schumann, en passant par Marie Jaëll ou Augusta Holmès, ces femmes ont affronté conventions sociales, obstacles familiaux et exclusion systémique. Certaines ont sacrifié leur art au profit d’un époux célèbre, d’autres ont brillé malgré tout sur les plus grandes scènes, au prix d’une existence difficile.

Ce livre n’est ni un dictionnaire ni une encyclopédie : c’est une mosaïque de récits intimes, drôles, tragiques ou insolites, qui ressuscitent des figures marquantes injustement effacées de notre mémoire. Chaque chapitre s’accompagne d’une œuvre à écouter, prolongeant la lecture par l’écoute et composant un voyage sensible où érudition et émotion se rencontrent.

La diversité des portraits frappe : certaines ont marqué leur époque par leur virtuosité ou leur audace, d’autres par leur ténacité à créer dans l’ombre. Compositrices novatrices, épouses discrètes ou interprètes flamboyantes, elles partagent toutes une même résistance à l’effacement. Cet ouvrage révèle la richesse d’un héritage trop longtemps marginalisé et incite à le redécouvrir.

Chef d’orchestre et musicologue, André Peyrègne connaît ce milieu de l’intérieur. Ancien directeur du Conservatoire de Nice et président d’honneur de la Fédération française de l’enseignement artistique, il s’appuie sur une vie entière consacrée à la musique et à la transmission. Son regard expert et bienveillant rend cet hommage d’autant plus précieux.

À l’heure où la parité progresse dans les orchestres et les salles de direction, ce #livre rappelle avec force que l’histoire de la musique est aussi – et peut-être d’abord – une histoire de femmes.