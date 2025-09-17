Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet

Femmes en musique : l’écho retrouvé d’une mémoire oubliée

André Peyrègne, Cecilia Bartoli

Dans Petites histoires féminines de la grande musique, à paraître demain 17 septembre 2025 chez Desclée de Brouwer, André Peyrègne redonne voix à celles que l’histoire a trop souvent réduites au silence. Avec clarté, il raconte le destin de compositrices, interprètes, mécènes ou inspiratrices dont le génie s’est heurté à la condescendance ou à l’oubli.

De Hildegarde von Bingen à Clara Schumann, en passant par Marie Jaëll ou Augusta Holmès, ces femmes ont affronté conventions sociales, obstacles familiaux et exclusion systémique. Certaines ont sacrifié leur art au profit d’un époux célèbre, d’autres ont brillé malgré tout sur les plus grandes scènes, au prix d’une existence difficile.

Ce livre n’est ni un dictionnaire ni une encyclopédie : c’est une mosaïque de récits intimes, drôles, tragiques ou insolites, qui ressuscitent des figures marquantes injustement effacées de notre mémoire. Chaque chapitre s’accompagne d’une œuvre à écouter, prolongeant la lecture par l’écoute et composant un voyage sensible où érudition et émotion se rencontrent.

La diversité des portraits frappe : certaines ont marqué leur époque par leur virtuosité ou leur audace, d’autres par leur ténacité à créer dans l’ombre. Compositrices novatrices, épouses discrètes ou interprètes flamboyantes, elles partagent toutes une même résistance à l’effacement. Cet ouvrage révèle la richesse d’un héritage trop longtemps marginalisé et incite à le redécouvrir.

Chef d’orchestre et musicologue, André Peyrègne connaît ce milieu de l’intérieur. Ancien directeur du Conservatoire de Nice et président d’honneur de la Fédération française de l’enseignement artistique, il s’appuie sur une vie entière consacrée à la musique et à la transmission. Son regard expert et bienveillant rend cet hommage d’autant plus précieux.

À l’heure où la parité progresse dans les orchestres et les salles de direction, ce #livre rappelle avec force que l’histoire de la musique est aussi – et peut-être d’abord – une histoire de femmes.

 
 

#Essais
ActuaLitté

Une michronique de
Audrey Le Roy

Publiée le
17/09/2025 à 18:32

Partager cette chronique sur Bluesky Partager cette chronique sur Mastodon Partager cette chronique sur Linkedin Partager cette chronique par mail
Laisser un commentaire

0 Commentaire

0 Partage

Commenter cet article

 

Petites histoires féminines de la grande musique

André Peyrègne

Paru le 17/09/2025

306 pages

Desclée de Brouwer

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782220099125
9782220099125
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les 14 romans du Prix Goncourt des lycéens 2025 : David Diop absent Prix Goncourt 2025 : les 15 romans de la première sélection Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.