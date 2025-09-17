Neuilly-sur-Seine a inauguré la médiathèque Jean d’Ormesson

L’architecture a été conçue par Atelier du Pont, agence fondée par Anne-Cécile Comar et Philippe Croisier, en collaboration avec DDL Architectes, dans le cadre du projet global “Le Nouveau 167”. Les matériaux, les volumes et les teintes intérieures sont étudiés pour distinguer les différents espaces selon leurs usages. La médiathèque s'inscrit dans un ensemble regroupant également un centre technique municipal (10.000 m²) et environ 17.500 m² de logements.

Sur le plan des services, l’équipement propose : prêt de livres, CD, DVD, revues et partitions, collections spécialisées (lecture adaptée, fonds « Parents »), une salle d’animation, des espaces de lecture et de travail, des ateliers de créativité numérique (studios image et son, impression 3D, machines de découpe, gravure, etc.)

La médiathèque dispose également d’une offre numérique accessible en ligne 7 jours sur 7 : streaming de films, téléchargement de livres numériques, presse et magazines, ainsi que la recherche et réservation de documents via son site web.

L’établissement fonctionne du mardi au samedi de 10h30 à 18h30, et offre deux formules d’abonnement : « découverte » ou « numérique », avec des conditions adaptées selon l’âge, le statut social ou le handicap.

L’Espace culturel Jean d’Ormesson remplace notamment la médiathèque Longchamp, fermée depuis le 1ᵉʳ juin 2025 ; une annexe continue d’accueillir le public place du Marché. Ses 60 000 documents ont été intégrés et reclassés dans le nouvel établissement.

Sur le plan financier, le coût total des travaux du programme immobilier 167–169 avenue Charles-de-Gaulle est estimé à 62 millions d’euros. Cette enveloppe couvre l’ensemble des composantes du projet (médiathèque, logements, centre technique municipal).

La part budgétaire dédiée uniquement à la médiathèque n’est pas isolée dans les documents municipaux, mais la Ville précise dans ses délibérations que le financement repose en partie sur des cessions de lots – notamment une opération en 2024 d’un montant de 31,9 millions d’euros.

