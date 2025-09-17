Schuiten & Peeters : cap sur les Hypermondes

Samedi 20 septembre, à 16h20, à l’auditorium de la Médiathèque, rencontre avec François Schuiten et Benoît Peeters, les artisans des Cités obscures, menée par Lloyd Chéry : un échange à hauteur d’atelier, entre villes chimériques et cartographies mentales qui ont marqué des générations de lecteurs. Un temps fort placé sous le signe de l’arpentage de l’imaginaire, dans le cadre du thème « Voyages »

Du 10 septembre au 12 octobre, la salle d’exposition de la Médiathèque déploie « Cartes et cités de l’Imaginaire » : dessins, tracés, plans et relevés fictionnels signés par le duo, avec au détour d’une vitrine l’ombre du Nauti-Poulpe, surprenante créature mi-animale mi-mécanique tapis dans les profondeurs. Une déambulation au long cours qui installe l’atmosphère du festival au cœur de la ville.

Vendredi 19 septembre, à 20h30, au Pin Galant, Le retour du capitaine Nemo : traversée sensorielle et onirique où musique, images et narration se croisent pour ranimer la légende du Nautilus et ses promesses d’abîmes. Une veillée d’aventure qui lance le week-end en grand large.

