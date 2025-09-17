Éditions du Ricochet : “Pas question de participer à la surproduction” du livre jeunesse

Les Éditions du Ricochet ont été fondées à Nice en 1995 par Marguerite Tiberti. Après des premières années marquées par une ligne éditoriale éclectique (beaux livres, poésie, polar…), la maison s’oriente, avec l’arrivée de Natalie Vock-Verley, vers la transmission scientifique : des ouvrages généreux pour nourrir la curiosité des enfants.

Au fil des années, la ligne éditoriale s’affine vers des albums portant sur les coulisses du vivant, de la nature, des sciences. Entourées d’autrices maîtrisant l’art de la vulgarisation scientifique (Fleur Daugey, Emmanuelle Grundmann, Claire Lecœuvre, Marie Lescroart…) et d’illustratrices émergentes (Emmanuelle Houssais, Chloé du Colombier, Capucine Mazille, Céline Manillier…), les Éditions du Ricochet convoquent dans chacun de leurs ouvrages l’émerveillement, le plaisir de lire et d’écouter des textes informatifs et évocateurs.

En 2017, Natalie Vock-Verley reprend seule les rênes de la maison et s’entoure d’une équipe de 4 personnes. Fortes de leur expertise et de leur personnalité, chacune prend part aux choix et aux débats du processus de création : Audrey Sauser (relations libraires et salons, éditorial), Gabriella Huet (maquette), Léane Devis (communication, éditorial), Clara le Thanh (droits étrangers).

Cet esprit d’équipe se prolonge grâce au travail de partenaires aussi fidèles que professionnels : le diffuseur EDI Auzou, la fabricante Isabelle Gaudon, le photograveur Les Caméléons, les imprimeurs Dimograf et Egedsa,…

Dès 2020, Ricochet s’engage dans l’exploration de nouveaux formats — dictionnaires, romans graphiques, bandes dessinées — pour aborder sans tabous ni préjugés les grands sujets de l’adolescence : la sexualité, le corps, l’égalité… Une prise de risque récompensée par de beaux succès : Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité vendu à plus de 9 000 exemplaires ou encore Naître fille avec 13 000 exemplaires vendus et traduit en 7 langues.

Plus récemment, les albums de fiction font aussi leur retour dans notre catalogue. Avec notamment Le garçon de feu de Sarthak Sinha (traduit de l’anglais), gros coup de cœur de l’équipe, à paraître début octobre !

Après 30 ans de rebondissements, Ricochet se bat au quotidien et ne fait aucun compromis sur ses exigences. Pas question de participer à la surproduction qui pèse lourdement sur la chaîne du livre ! Nous préférons choisir soigneusement 10 à 12 nouveautés par an, sous forme de création ou d’achats de droits, nous laissant ainsi le temps de les accompagner sur le long terme.

Par ailleurs, soucieuses de limiter nos impacts écologiques, nous imprimons exclusivement en France et en Europe. Et au lieu de pilonner les livres invendus comme cela se fait souvent, nous préférons les rénover et les réintégrer dans nos stocks, malgré les coûts importants et croissants que cela engendre pour une petite structure.

Ce choix d’une maison à taille humaine nous permet de travailler main dans la main avec nos auteurs et autrices et de les associer pleinement au succès de leurs ouvrages. Entre les ventes, les réimpressions et les traductions à l’étranger (près 20 langues), c’est environ 18 % de notre chiffre d’affaires qui sont reversés en droits d’auteur, contre 11 % en moyenne dans le secteur.

Pour les 30 années à venir, l’ambition reste intacte : défendre une édition raisonnée et éthique, rester fidèle à nos exigences éditoriales de qualité et d’accessibilité. Nos priorités resteront de soutenir la créativité des auteurs et autrices, le renouvellement des sujets et des formes de narration et ainsi, publier les bons ouvrages au bon moment !

