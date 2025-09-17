Poetik’Altitude : Cheyne éditeur lance son rendez-vous littéraire en Ardèche

Les 24 et 25 octobre 2025, Cheyne éditeur organise la première édition de Poetik’Altitude, dans son atelier de Devesset (Ardèche). Deux jours de rencontres, lectures, ateliers et spectacles pour découvrir les neuf autrices et auteurs ayant publié une nouveauté chez Cheyne au cours de l’année.
Le 17/09/2025 à 17:40 par Clotilde Martin
17/09/2025 à 17:40
Il permettra au public de rencontrer Mathieu Blond, Elisabeth Chabuel, Julie Delaloye, Loïc Demey, Sébastien Fevry, Rémi Letourneur, Anna Milani, Julia Octobre et Alain Serres.
Parmi les temps forts, la soirée du vendredi 24 octobre à 20h30 proposera Je suis le mur, une lecture-spectacle d’Elisabeth Chabuel et Lémofil, accompagnés au piano par Martin Vigne. Le texte explore les migrations humaines à travers une mise en voix ponctuée de chansons. Le samedi 25 octobre à 16h, la comédienne Julie Moulier prêtera sa voix à Frelon de Loïc Demey, un récit poétique à hauteur d’enfant et d’adolescent pour briser les non-dits autour de l’inceste. La lecture sera suivie d’une discussion entre la comédienne et l’auteur. Ces deux propositions sont gratuites et sans réservation.
La programmation s’inscrit également dans le cadre de l’Automnal gourmand et de la Semaine gourmande. Le vendredi 24 octobre à 14h, un atelier d’écriture gourmand pour les enfants de 8 à 12 ans se tiendra à la médiathèque du Chambon-sur-Lignon, animé par Benoît Reiss autour de pâtisseries japonaises préparées par Takako Onodera. À 14h30, l’écrivain Loïc Demey et le chef Jacques Marcon animeront un atelier culinaire et d’écriture à l’école de cuisine des Maisons Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, invitant les participants à revisiter les souvenirs liés aux repas partagés.
Le samedi 25 octobre à 10h, une balade poétique intitulée "Poésie des sous-bois" sera proposée au départ de l’atelier de Cheyne. Julie Delaloye et Sébastien Fevry accompagneront les participants dans une marche ponctuée d’interventions de Jérôme Legros, mycologue des Maisons Marcon, autour des champignons du lac de Devesset. Enfin, à 19h, un apéritif-lecture viendra clôturer l’événement autour des Poèmes pour grandir. Alain Serres participera à ce rendez-vous festif qui célèbrera les quarante ans de cette collection phare de Cheyne.
Tout au long du festival, les visiteurs pourront profiter d’un espace librairie, de visites de l’atelier d’impression, ainsi que d’un espace bistrot. Un food-truck sera également présent pour le déjeuner du samedi 25 octobre.
Crédits photo : Poetik’Altitude
Par Clotilde Martin
