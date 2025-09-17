Tout brûle. Et ce n'est qu'un début

Ce qui saisit d’abord, c’est la dimension physique du texte. La narration s’ancre dans le corps : souffle coupé, acouphènes après une explosion, brûlure d’une cigarette. La mémoire traumatique, comme celle de Mari Paz, ancienne militaire, revient par vagues, contaminant le présent de réminiscences de guerre. Tout le roman est ainsi nourri d’une matière sensorielle qui colle au lecteur, maintenu dans une proximité quasi suffocante avec les héroïnes.

Le style, nerveux et rythmé, s’appuie sur des chapitres courts enchaînés comme des plans de cinéma. Gómez-Jurado use d’une langue visuelle, charnelle, où chaque détail — claquement des menottes, odeur d’un policier, poids d’un corps plaqué contre une carrosserie — devient vecteur de tension. L’oralité traverse le récit : dialogues vifs, répliques sèches, humour noir, autant d’éléments qui rapprochent le texte d’un thriller filmé en temps réel.

Mais Tout brûle n’est pas qu’un roman de blessures. Il est traversé par une énergie de résistance. Ses héroïnes refusent la passivité : elles affrontent la corruption, défient les puissants, déjouent la violence institutionnelle. Leurs gestes, parfois fragiles, relèvent de l’ingéniosité, de la solidarité, seule digue contre l’isolement. L’intrigue se nourrit de cette tension constante entre brutalité du monde et obstination à ne pas céder.

La dynamique repose sur une oscillation entre fulgurances d’action et instants de vulnérabilité. Une scène de beuverie dans une voiture, un silence après l’échec, un souvenir de camarades tombés : ces pauses intimes offrent un contrepoint au rythme effréné, donnant au récit sa densité émotionnelle.

Au cœur du roman s’impose l’idée que « tout brûle » : illusions, corps fatigués, fidélités brisées, mais aussi les vestiges d’un Ancien Monde. L’incendie fonctionne comme métaphore double, à la fois destruction et promesse de recommencement. La tension dramatique s’en nourrit : sombrer ou renaître, rien n’est fixé, et les personnages demeurent prisonniers d’un avenir incertain.

Par son écriture sensorielle et son intrigue haletante, Tout brûle conjugue l’efficacité du thriller à une réflexion plus profonde sur les cicatrices laissées par la guerre, la honte, la violence contemporaine. Mais il met aussi en lumière une rage de vivre, fragile et obstinée, qui transforme la douleur en moteur d’action.

C’est dans ce mélange de désespoir et de résistance que réside la singularité du roman : un récit incandescent, tendu entre ruine et recommencement.

Un extrait du roman est proposé en fin d'article.

