Un mois de lecture, pour se reconnecter les uns aux autres

L’ambition ? Redonner à la lecture un éclat collectif, à l’heure où l’attention se disperse dans l’océan numérique. Le projet s’articule autour d’un site multilingue – www.readforreal.eu – qui invite écrivains, éditeurs, librairies, écoles, bibliothèques, associations et simples lecteurs à inventer leurs propres rendez-vous. Une boîte à outils gratuite (affiches, visuels, défis de lecture, signets, etc.) permet à chacun d’organiser un événement, aussi modeste ou ambitieux soit-il.

Mais Read. For Real! ne se limite pas à une campagne de communication. L’idée est d’ancrer la lecture dans le quotidien en multipliant les expériences directes : rencontres avec des auteurs, lectures à voix haute, ateliers créatifs. Des tournées transfrontalières permettront aux écrivains d’aller à la rencontre de publics variés, dans des écoles, des librairies ou même des entreprises. « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », affirmait Gandhi : la formule, reprise par les organisateurs, sonne comme un mot d’ordre.

Le projet est porté par un consortium de sept partenaires : la Fondation universelle de la lecture (Pologne), la Bibliothèque nationale de Pologne, la Stiftung Lesen (Allemagne), Ciclic Centre-Val de Loire (France), Chetene (Bulgarie), ainsi que la Fédération des éditeurs européens et EURead. Tous entendent prolonger l’élan initié par la Journée européenne des auteurs en 2023 et 2024, en ajoutant une dimension pérenne et plus fédératrice.

Pourquoi un tel effort ? Parce que les chiffres inquiètent : 75 millions d’adultes européens ne disposent pas d’un niveau suffisant de compréhension en lecture. Un déficit qui fragilise l’insertion sociale et démocratique, tout en privant des millions de personnes d’un outil d’émancipation. À l’inverse, la recherche ne cesse de démontrer les vertus de la lecture à voix haute, sur le développement cognitif des enfants comme sur la capacité de concentration des adultes.

Participer devient donc un acte citoyen, presque un engagement. « Rencontrer un auteur, c’est comme croiser un super-héros », glissent les organisateurs. Derrière l’image, une conviction : la créativité des écrivains, illustrateurs ou traducteurs incarne une énergie vitale dont l’Europe a plus que jamais besoin.

De l’Atlantique aux Balkans, déjà 27 pays préparent leur programme. Chaque État dispose d’un “hub” national chargé de répondre aux sollicitations, d’accompagner les organisateurs locaux et de distribuer du matériel d’accueil. Chacun peut donc s’y reconnaître, quelle que soit sa langue, sa culture ou son horizon.

Alors, pourquoi ne pas tenter l’aventure ? Une lecture partagée dans une école, un marathon littéraire en bibliothèque, un défi de lecture sur les réseaux sociaux… Les formats sont libres, et les portes grandes ouvertes. Lire pour de vrai : et si c’était la meilleure façon de se reconnecter les uns aux autres ?

