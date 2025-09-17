“Diffamation et injure” : un proche de Sarkozy et Macron attaque sa biographie non autorisée

Le Nouvel Obs en faisait état voilà une dizaine de jours : la biographie de Pierre Charon ne plait pas des masses au premier concerné. « Ce livre est particulièrement diffamant, injurieux et outrancier. Il fait l’objet d’une plainte étant donné, notamment, les méthodes fallacieuses employées par l’auteure pour mener ses soi-disant investigations », indiquait son conseil à nos confrères.

Mais qui est Pierre Charon ? Avant la politique, il a travaillé comme consultant en communication. Il a été chargé de mission, conseiller technique, puis conseiller aux affaires politiques, dans divers services, notamment à l’Assemblée nationale avec Jacques Chaban-Delmas, à ELF-Aquitaine, à Canal+, et chez France Loto/Loto national.

Conseiller de Paris élu en 2001, puis réélu en 2008, 2014, il a siégé au Conseil de Paris jusqu’en 2020. Il fut également sénateur, toujours de Paris, entre 2011 et 2023. Le tout avec une carrière partisane variée, passée de l’UDR au RPR, puis UMP avant Les Républicains. Considéré comme une figure influente, souvent décrite comme un « conseiller discret mais influent », proche des centres de pouvoir, notamment liés à Chirac, Sarkozy, et plus récemment Macron.

De quoi produire un livre pour un éditeur, assurément, mais pas pour Pierre Charon, dont l’avocate nous confirme un dépôt « de plainte pénale », effectué autour du 5 septembre. De copie, nullement, pas plus que d’informations complémentaires : l’avocate de M. Charon n’a pas transmis d’éléments à sa consœur, chargée de défendre Yannick Dehée et sa maison.

« Difficile de se défendre sur le fond quand on ignore pourquoi l'on est mis en cause », nous répond l’éditeur. Même si quelques éléments ressortent, notamment un courrier datant d’avril dernier, où le même cabinet attaquant la maison met en demeure de cesser toute investigation sur son client.

Et l’éditeur d’explique : « On y accusait Maud [Guillaumin] d’avoir trompé des interlocuteurs en assurant avoir l’accord de M. Charon pour la rédaction de cet essai. » Entre autres récriminations, bien entendu. Mais la maison aura tenu sa barre et depuis le 20 août, l’ouvrage est en librairies — pour l’heure écoulé à quelque 200 exemplaires.

Quelque peu contrarié qu’on ait tenté d’interrompre le travail de l’autrice, journaliste et auteure de documentaire, l’éditeur a adressé un courrier aux libraires. ActuaLitté s’est procuré le texte et le reproduit ci-après.

« Selon une déclaration faite au Nouvel Obs, M Pierre Charon poursuit devant les tribunaux une biographie que lui consacre la journaliste Maud Guillaumin, titrée Le Baron noir de la Dissolution, pour « diffamation et injure », mettant violemment en cause la journaliste pour de prétendues « méthodes fallacieuses », sans plus de précisions. Le conseil de M Charon refusant de communiquer le texte de sa plainte, on n’en saura pas plus pour le moment.

Contacté lors de son enquête par la journaliste, M Charon lui a indiqué que son livre n’aurait aucun succès, car publié par un « éditeur insignifiant ». Plusieurs de ses amis interviewés par l’auteure ont ensuite rappelé celle-ci pour la supplier de ne pas les citer, car ils s’étaient fait « passer un savon par Pierre » pour lui avoir parlé !

En avril dernier, la maison d’édition et l’autrice ont reçu du conseil juridique de M Charon ce qu’il faut bien appeler un courrier d’intimidation, accusant de tromperie, mensonge, harcèlement, etc. et menaçant de graves conséquences. Nouveau Monde éditions réitère si besoin était sa confiance envers Maud Guillaumin, son ouvrage ayant été conçu et édité selon les règles professionnelles en vigueur.

M. Charon, qui a été successivement conseiller de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et actuellement d’Emmanuel Macron, est incontestablement un homme de l’ombre, de ceux qui font l’histoire sans apparaître sous le feu des projecteurs, ce qui justifie de lui consacrer une biographie. Il revendique d’être un des inspirateurs de la Dissolution.

Celui qui susurre depuis 50 ans vacheries et révélations embarrassantes pour ses ennemis aux oreilles des journalistes se transforme en hypersensible lorsqu’il s’agit de le portraiturer.

La démarche de M Charon est bien dans l’air du temps… trumpiste : intimider, attaquer, punir (ou du moins tenter). Nouveau Monde éditions, pour « insignifiante » qu’elle soit, n’a pas l’habitude de se laisser intimider. Nous invitons nos amis libraires à maintenir en rayon ce livre, qui n’est pour l’heure frappé d’aucune sanction, et à informer leurs clients de l’attaque dont il fait l’objet. »

Crédits photo : Brounus

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com