Pour Week-end à l'Est 2025, Bucarest débarque à Paris

Du cinéma à la danse, de la littérature à la musique, en passant par la philosophie, le théâtre, l’architecture et les arts visuels, plus de quatre-vingts invités et quarante événements animeront vingt-cinq lieux emblématiques du Quartier latin, du 18 novembre au 1er décembre 2025.

Cristian Mungiu, figure majeure du cinéma roumain et parrain du festival, présentera son œuvre aux côtés des réalisateurs les plus emblématiques de son pays, ainsi que son premier solo show à la galerie Paris Cinéma Club.

Du cinéma à la littérature, de Bucarest à Paris

Drăgan, artiste pluridisciplinaire, proposera un spectacle mêlant culture rom, sorcellerie et nouvelles technologies. La chorégraphe Simona Deaconescu questionnera les normes sociales, tandis que l’humour incisif de Dan Perjovschi s’affichera sur les murs de la galerie 22Visconti.

Mircea Cantor, figure majeure de l’art contemporain, présentera une exposition inédite dans le parcours d’arts visuels. Le grand écrivain Mircea Cărtărescu dévoilera à la Maison de la Poésie sa constellation littéraire de Bucarest.

Côté musique, l’énergie de K not K enflammera la MPAA / Saint-Germain, avant un final grandiose : le groupe Subcarpați sur la scène de l’Odéon–Théâtre de l’Europe, pour sa toute première apparition en France.

Le festival est porté par Vera Michalski-Hoffmann, co-fondatrice et vice-présidente, Brigitte Bouchard, co-fondatrice et directrice artistique, Adélaïde Fabre, directrice déléguée, Érik Veaux, président, Julie Bouvard, trésorière, Sophie Mirouze, responsable de la programmation cinématographique, et Alain Berland, commissaire du parcours d’arts visuels.

L'ensemble du programme sera disponible à partir du 15 octobre sur le site de l'événement.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com