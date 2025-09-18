Au bonheur des livres : Claire Chazal reçoit Anne Berest et Vanessa Schneider

L’édition de rentrée 2025 de Au bonheur des livres met en lumière les liens familiaux à travers deux récits littéraires.

Anne Berest publie Finistère (Albin Michel), un récit construit comme une saga familiale. L’écrivaine revient sur l’histoire de la branche paternelle de sa famille en Bretagne, marquée par des personnalités fortes. Ce livre prolonge un travail déjà amorcé dans ses premiers titres, La fille de son père et Les patriarches, qui abordaient eux aussi les relations et héritages liés à la lignée paternelle.

Vanessa Schneider, pour sa part, publie La peau dure (Grasset). Journaliste et grand-reporter au Monde, elle s’intéresse cette fois à la trajectoire de son père, Michel Schneider. Psychanalyste, écrivain et haut fonctionnaire, il a occupé une place importante dans le paysage culturel français. L’autrice dresse dans ce livre un portrait qui retrace son parcours professionnel et son rôle dans sa vie personnelle.

Les deux invitées apporteront ainsi un éclairage sur la manière dont les histoires familiales, et en particulier la relation au père, marquent une écriture et une trajectoire personnelle.

