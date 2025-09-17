Hachette Éducation se lance dans l'orientation scolaire et professionnelle

Hachette Livre annonce le lancement d’« Objectif Orientation », une collection développée par Hachette Éducation pour aider les jeunes et leurs familles dans le choix de leur parcours scolaire et professionnel. Cette initiative s’appuie sur une étude réalisée en 2023 par Adwise Research, qui a mis en évidence les difficultés rencontrées par les adolescents et leurs parents dans ce domaine.
17/09/2025
L’étude Adwise souligne l’importance d’un accompagnement pour maintenir la motivation des adolescents et les aider à définir une orientation cohérente avec leurs aspirations. La collection entend répondre à ce besoin en fournissant aux familles des outils concrets pour aborder cette étape.
Combinant supports papier et numériques, la collection « Objectif Orientation » propose différents outils, élaborés avec des spécialistes de l’orientation scolaire :
des carnets pratiques avec plus de 75 tests, adaptés selon le niveau scolaire, pour identifier ses intérêts et construire un projet d’orientation ;
une plateforme en ligne regroupant plus de 120 vidéos, dont des séances de coaching et des témoignages de professionnels, en partenariat avec Wilbi ;
un livret destiné aux parents afin de faciliter le dialogue autour de l’orientation.
« Avec la collection Objectif Orientation, nous réaffirmons notre volonté d’innover au service de l’éducation et de répondre concrètement aux attentes des familles. Cette collection, à la fois accessible et stimulante, accompagne les jeunes dans la construction de leur avenir et leur permet de mieux se projeter vers le monde professionnel. », indique Sophie Corvi, Directrice de département, Hachette Education.
