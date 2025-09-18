Le nombre fait force” : un appel pour faire grandir une maison d'édition

« Aujourd’hui je suis artisan éditeur, demain je dois être éditeur professionnel », explique Arnaud Stahl. Depuis sa création, Le temps d’un roman s’impose par sa présence croissante dans les salons, en bibliothèques et par la diversité de ses auteurs. Mais pour poursuivre son développement, la structure doit se renforcer.

Cette évolution vise d’abord à salarier le fondateur et la responsable commerciale, et à consolider les liens avec le graphiste et le community manager. « Cet investissement humain est indispensable. Nous avons tous une ou plusieurs activités en parallèle, se professionnaliser permet donc de se consacrer à plein temps et activement à son entreprise », précise-t-il.

Devenir couteau suisse

L’éditeur souhaite également dégager du temps pour contacter les réseaux de distribution, accompagner chaque auteur dans la communication autour de son livre et renforcer la visibilité lors des salons. « La charte graphique pourra être adaptée à chaque livre pour un visuel reconnaissable dans les points de vente, et nous pourrons être beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux », indique-t-il.

À fin août 2025, près de quatre-vingts auteurs sont en lien avec la maison. Sur les quarante-cinq titres publiés, quarante sont disponibles à la fois en ebook et en papier, sur l’ensemble des plateformes de vente aux particuliers et aux professionnels. Les autres titres sont uniquement publiés en ebook, neuf sont en cours de commande auprès de l’imprimeur, tandis que quinze manuscrits sont actuellement en lecture pour validation.

Tous les ouvrages sont accessibles directement depuis le site du temps d’un roman.

Le projet prévoit également d’imprimer les titres sélectionnés sans utiliser aux précommandes, de trouver un professionnel local — y compris en coworking — pour accueillir auteurs et partenaires, et de développer des produits dérivés.

Un rôle central pour le livre audio

Depuis la création, « les ambitions sont multiples, la priorité depuis la création est le livre audio, la seconde est la présence sur les salons et bibliothèques pour les auteurs. Je ne suis pas un vendeur de livres, je suis un relais, un relais entre les auteurs et les lecteurs. »

Pour lui, l’audio n’est pas seulement destiné aux personnes malvoyantes ou aux automobilistes. « Je le fais pour des personnes dyslexiques ou dys en général, des jeunes en décrochage scolaire (que j’ai accompagnés durant ma carrière) ou toute personne qui ne veut pas ou ne peut pas ouvrir un livre. Un livre n’est pas qu’un objet en papier… »

Un appel aux investisseurs

Pour mener cette transition, Le temps d’un roman recherche un ou plusieurs investisseurs. Le montant minimal souhaité est de 15 000 euros. « Bien sûr il n’y a pas de maximum. Mais je ne cherche pas forcément un seul entrepreneur, le nombre fait force », nous soulignons Arnaud Stahl.

Quant au profil, il reste ouvert : « Pas de sectarisme, je ne cherche pas à rester dans ma zone de confort, financiers purs ou amoureux du livre cela n’est pas un critère. »

L’éditeur insiste aussi sur une dimension participative : « Dans une volonté de gestion horizontale avec l’ensemble de l’équipe, nous n’envisageons pas uniquement des investissements financiers. Vous aurez également un rôle consultatif, que vous soyez du secteur ou non, car chaque apport humain est une richesse pour une entreprise. »

Chaque partenaire sera associé à la visibilité de la maison : « Avec chaque envoi de livre, votre plaquette sera jointe et vous figurerez sur le site internet. »

Interrogé sur un éventuel rapprochement avec un grand groupe, Arnaud Stahl est catégorique : « Le temps d’un roman reste indépendant, le seul rapprochement pourrait être sur des intérêts communs, une forme de collaboration. Mais mon indépendance est pour mes auteurs, mon équipe, moi-même, une force. »

Crédits photo : Le Temps d'un roman

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com