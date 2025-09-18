Le nombre fait force” : un appel pour faire grandir une maison d'édition

Créée en 2022, la maison d'édition indépendante Le temps d'un roman souhaite aujourd'hui franchir une nouvelle étape. Son fondateur, Arnaud Stahl lance un appel aux investisseurs pour passer d'un statut artisanal à un statut professionnel, sans renoncer à son credo : la culture pour tous.
Le 18/09/2025 à 09:48 par Clotilde Martin
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
18/09/2025 à 09:48
0
Commentaires
0
Partages
« Aujourd’hui je suis artisan éditeur, demain je dois être éditeur professionnel », explique Arnaud Stahl. Depuis sa création, Le temps d’un roman s’impose par sa présence croissante dans les salons, en bibliothèques et par la diversité de ses auteurs. Mais pour poursuivre son développement, la structure doit se renforcer.
Cette évolution vise d’abord à salarier le fondateur et la responsable commerciale, et à consolider les liens avec le graphiste et le community manager. « Cet investissement humain est indispensable. Nous avons tous une ou plusieurs activités en parallèle, se professionnaliser permet donc de se consacrer à plein temps et activement à son entreprise », précise-t-il.
L’éditeur souhaite également dégager du temps pour contacter les réseaux de distribution, accompagner chaque auteur dans la communication autour de son livre et renforcer la visibilité lors des salons. « La charte graphique pourra être adaptée à chaque livre pour un visuel reconnaissable dans les points de vente, et nous pourrons être beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux », indique-t-il.
À fin août 2025, près de quatre-vingts auteurs sont en lien avec la maison. Sur les quarante-cinq titres publiés, quarante sont disponibles à la fois en ebook et en papier, sur l’ensemble des plateformes de vente aux particuliers et aux professionnels. Les autres titres sont uniquement publiés en ebook, neuf sont en cours de commande auprès de l’imprimeur, tandis que quinze manuscrits sont actuellement en lecture pour validation.
Tous les ouvrages sont accessibles directement depuis le site du temps d’un roman.
Le projet prévoit également d’imprimer les titres sélectionnés sans utiliser aux précommandes, de trouver un professionnel local — y compris en coworking — pour accueillir auteurs et partenaires, et de développer des produits dérivés.
Depuis la création, « les ambitions sont multiples, la priorité depuis la création est le livre audio, la seconde est la présence sur les salons et bibliothèques pour les auteurs. Je ne suis pas un vendeur de livres, je suis un relais, un relais entre les auteurs et les lecteurs. »
Pour lui, l’audio n’est pas seulement destiné aux personnes malvoyantes ou aux automobilistes. « Je le fais pour des personnes dyslexiques ou dys en général, des jeunes en décrochage scolaire (que j’ai accompagnés durant ma carrière) ou toute personne qui ne veut pas ou ne peut pas ouvrir un livre. Un livre n’est pas qu’un objet en papier… »
Pour mener cette transition, Le temps d’un roman recherche un ou plusieurs investisseurs. Le montant minimal souhaité est de 15 000 euros. « Bien sûr il n’y a pas de maximum. Mais je ne cherche pas forcément un seul entrepreneur, le nombre fait force », nous soulignons Arnaud Stahl.
Quant au profil, il reste ouvert : « Pas de sectarisme, je ne cherche pas à rester dans ma zone de confort, financiers purs ou amoureux du livre cela n’est pas un critère. »
L’éditeur insiste aussi sur une dimension participative : « Dans une volonté de gestion horizontale avec l’ensemble de l’équipe, nous n’envisageons pas uniquement des investissements financiers. Vous aurez également un rôle consultatif, que vous soyez du secteur ou non, car chaque apport humain est une richesse pour une entreprise. »
Chaque partenaire sera associé à la visibilité de la maison : « Avec chaque envoi de livre, votre plaquette sera jointe et vous figurerez sur le site internet. »
Interrogé sur un éventuel rapprochement avec un grand groupe, Arnaud Stahl est catégorique : « Le temps d’un roman reste indépendant, le seul rapprochement pourrait être sur des intérêts communs, une forme de collaboration. Mais mon indépendance est pour mes auteurs, mon équipe, moi-même, une force. »
Crédits photo : Le Temps d'un roman
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Dix ans après leur première enquête, les États Généraux de la Bande Dessinée lancent une nouvelle étude consacrée aux auteurs et autrices. Face aux profondes inquiétudes exprimées quant à l’évolution des pratiques et des métiers, il est devenu nécessaire de dresser un état des lieux actualisé. L’objectif est double : mesurer avec précision la situation actuelle et identifier les changements survenus au cours de la décennie, qu’ils soient positifs ou négatifs.
16/09/2025, 16:42
L’édition 2025 de Bookfest Chișinău a battu ses records, attirant plus de 50.000 visiteurs en cinq jours. Un triomphe pour la principale foire du livre moldave. Pourtant, derrière les chiffres, un sujet préoccupant a dominé les conversations entre éditeurs : la récente réforme fiscale en Roumanie. Depuis le 1er août, Bucarest a porté son taux standard de TVA de 19 % à 21 %, et son taux réduit sur le livre de 5 % à 11 %.
11/09/2025, 16:52
L'Union Nationale des Industries de l'Impression et de la Communication (UNIIC) s'offre une large majorité au sein des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles a partagé sa liste pour le secteur.
09/09/2025, 11:02
L’annonce a fait grand bruit au sud de Toulouse : une Fnac ouvrirait ses portes à Muret, au sein du futur centre commercial Portes des Pyrénées. Rapidement, l’Association régionale des librairies indépendantes (ALIDO) dégainait un communiqué faisant part de ses préoccupations. Mais l’enseigne le confirme à ActuaLitté : aucun projet de ce genre n’est dans les cartons.
04/09/2025, 12:35
Alors que la rentrée 2025 occupe toutes les colonnes de l'actualité littéraire ces dernières semaines, les plus snobs d'entre nous se réjouissent de ne plus entendre parler de Freida McFadden et rêvent de voir sa Femme de ménage enfin virée du classement des meilleures ventes. Mais, germanopratins, ne criez pas victoire trop vite. Le règne de la reine des thrillers n'est pas prêt de se terminer.
29/08/2025, 16:28
La femme de ménage : 1,92 million de ventes. Les Secrets de la femme de ménage : 1,246 million. En format poche chez J’ai Lu, certes, mais tout de même. Car en grand format, le succès se perpétue chez City Editions : La Femme de ménage voit tout, plus de 377.000 exemplaires. La Femme de ménage se marie dépasse les 473.000 tomes. Alors, pourquoi ?
12/08/2025, 15:45
Le décret n° 2025-776 du 7 août 2025, pris par le Premier ministre François Bayrou, introduit une « aide financière exceptionnelle » à destination des entreprises de la Martinique. Cette subvention prendra en charge jusqu'à 15.000 € de perte de chiffre d'affaires suite aux manifestations contre la vie chère, en octobre et novembre 2024, et aux couvre-feux instaurés par la préfecture.
08/08/2025, 14:35
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, le 21 juillet 2025, la liquidation judiciaire de la société Chic Médias. Fondée en 2008 par Bruno Chibane, l’entreprise était installée rue du Fossé des Treize à Strasbourg et spécialisée dans la création de contenus éditoriaux : magazines, livres, projets multimédias et autres événements culturels.
07/08/2025, 18:33
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a infligé en début de semaine une amende de 3,9 millions € à Fnac Darty, pour retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs. Le groupe a aussitôt annoncé qu’il « contestera » ces décisions « devant les juridictions compétentes ».
06/08/2025, 17:58
La multinationale Amazon a partagé, le 31 juillet dernier, ses résultats pour le deuxième semestre 2025. Les ventes nettes du géant de la vente en ligne, inexorablement, sont en hausse : de 13 %, pour atteindre 167,7 milliards $. Mais les actionnaires ont affiché leur déception, remarquant une petite faiblesse du côté du stockage en ligne (le cloud), fer-de-lance du développement économique de la firme...
04/08/2025, 09:48
L'accord sur les droits de douane et le commerce conclu entre l'Union européenne et les États-Unis fait couler beaucoup d'encre. Instituant un taux unique à 15 % pour la grande majorité des exportations de l'UE vers le pays de Donald Trump, il est vivement critiqué, notamment en France, où il est perçu comme une abdication. Pour l'instant, ses conséquences sur le secteur culturel, en particulier celui du livre, sont inconnues.
29/07/2025, 09:31
Avec un chiffre d’affaires en légère hausse au premier semestre 2025 et une nouvelle feuille de route stratégique baptisée Beyond everyday, Fnac Darty mise sur le long terme, entre croissance européenne, services par abonnement et renforcement de la performance environnementale. Le secteur du livre, dopé par les ventes de polar, tire son épingle du jeu.
28/07/2025, 18:15
Chaque été, ils refont surface. Comme les moustiques, les tubes de l'été et la trop ambitieuse association tong-chaussettes. Colorés, pédagogiques, rassurant les parents… ils nuisent lourdement à la bonne humeur de ceux à qui ils sont destinés. Les cahiers de vacances, ces champions de l’exercice de conjugaison sur fond de parasol, occupent chaque année un bel espace.
25/07/2025, 15:16
Présente depuis peu sur le marché numérique, l’application Fiole poursuit son développement dans un secteur particulièrement concurrentiel. Portée par une croissance régulière de ses utilisateurs et par un renouvellement fréquent de ses contenus, cette jeune structure indépendante affirme avoir consolidé une base solide sans avoir eu recours jusqu’ici à un financement extérieur.
25/07/2025, 09:30
Le groupe Lagardère enregistre un premier semestre 2025 solide, porté par la complémentarité de ses deux branches principales, Lagardère Publishing et Lagardère Travel Retail, et par la réduction continue de sa dette. Le chiffre d’affaires consolidé affiche 4,351 milliards d’euros (+3,8 %) et le Résultat opérationnel courant bat des records à 225 millions €, soit + 5,8 % par rapport au S1 2024.
24/07/2025, 21:09
La Fevad, Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a présenté ses chiffres-clés du secteur pour l'année 2025, marquée par une croissance continue du nombre d'acheteurs, avec 41,6 millions de Français âgés de 15 ans et plus. Pour les produits culturels physiques, l'achat « omnicanal », sur différents canaux de distribution, reste de mise.
21/07/2025, 13:09
Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires de la culture a baissé de 5 % en volume par rapport à la même période de 2024, et de 2 % en valeur. Le recul s'observe pour le troisième trimestre consécutif, est principalement dû aux performances dégradées de l’audiovisuel (- 12 % en volume ; - 6 % en valeur) et de la presse (- 7 % en volume ;- 5 % en valeur), soit plus de 90 % de la baisse globale.
18/07/2025, 10:22
HarperCollins Publishers a acquis les activités d’édition de mangas de la marque mondiale d’anime Crunchyroll en France et en Allemagne. Cette opération permettra d’intégrer au portefeuille des filiales françaises et allemandes d’HarperCollins une nouvelle catégorie éditoriale : celle des bandes dessinées japonaises.
16/07/2025, 15:47
Onze associations, engagées sur le terrain pour démocratiser l’accès à la lecture, bénéficieront du soutien de la Fondation Hachette en 2025. Dotées de montants compris entre 10 000 et 50 000 euros, elles œuvrent auprès de jeunes éloignés du livre, de publics en situation de précarité ou de personnes âgées, en France et à l’étranger.
12/07/2025, 09:00
Un univers oriental mêlant traditions byzantines et islamiques ; une intrigue dépassant les clichés du roman historique ; une immersion entre bas-fonds, tensions diplomatiques, crises religieuses… Panagiotis Agapitos, historien grec spécialiste du monde byzantin, séduit les lecteurs en France avec la sortie en poche ce premier roman d'une série d'enquêtes qui en comptera trois, pour le plus grand bonheur de son éditeur, Anacharsis. Le luth d'ébène, c'est byzance...
10/07/2025, 16:38
Le marché du manga en France traverse une zone de turbulences. Les ventes de neuf reculent, les lecteurs boudent les rayons classiques. Pourtant, l’univers du manga conserve son appétit d’ogre. Dans l’ombre, la seconde main tire son épingle du jeu. Easy Cash, premier réseau français de produits d’occasion, affiche des chiffres qui en disent long. Plus de 441.000 mangas vendus en 2024. Une progression de 10,5 % en volume au premier trimestre 2025, alors que le marché global s’effrite.
03/07/2025, 13:56
Contes et Féeries de Jean Lorrain est la deuxième publication de la nouvelle maison d’édition Ada Parme : des textes-bijoux fascinants par un dandy flamboyant et visionnaire de la Belle Epoque. Oublié, puis retrouvé, cet écrivain prolifique, qui fut un critique littéraire star, un dramaturge et un poète célèbre, fut aussi un dandy, un éthéromane, un fou amoureux des beaux garçons.
28/06/2025, 09:22
Le marché français du livre se réorganise sans rupture. Les données dévoilées par le Syndicat national de l’édition pour 2024 confirment une distribution en apparence stable, mais traversée de dynamiques contrastées selon les circuits et les secteurs.
26/06/2025, 10:37
Le marché du papier pour l’édition française confirme sa transformation. Les chiffres publiés par le Syndicat national de l’édition traduisent une évolution profonde des pratiques d’achat et un engagement renforcé en faveur de matériaux certifiés.
26/06/2025, 10:24
Les ventes de livres poursuivent leur recul en France. Lors de l'Assemblée générale du Syndicat national de l'édition (SNE), son président Vincent Montagne a dressé un bilan préoccupant. Et d'appeler à des réponses collectives face aux transformations profondes du secteur.
26/06/2025, 10:00
Comme chaque année à La Rochelle, la Scam - société française de gestion des droits d'auteur - dresse un état des lieux du secteur audiovisuel. Ce rendez-vous permet d’exposer la situation des auteurs et autrices, ainsi que les évolutions en cours au niveau français et européen.
25/06/2025, 18:04
Hygge & Lecture propose des week-ends cocooning inédits dans les Hauts-de-France et en Belgique, dédiés aux passionné·es de lecture. Inspiré du hygge danois, ce concept novateur fait de la lecture un moment de partage et de convivialité, capable de rassembler les passionné·es comme le sport ou la musique. En 2025, la lecture ne doit plus être un loisir solitaire, mais une expérience collective. La campagne Ulule, financée à plus de 93 %, vise à lancer ces escapades dès septembre.
24/06/2025, 09:19
Pour rendre le prêt de livres en bibliothèques gratuit auprès des usagers, a été monté voilà 20 ans le mécanisme de droit de prêt. Ce dernier rémunère auteurs et éditeurs, en contrepartie de l’accès à leurs ouvrages dans les établissements de lecture publique. Problème, l’implication financière de l’État n’a pas été révisée depuis…
19/06/2025, 17:04
La Bourse aux Livres, plateforme française spécialisée dans le livre d’occasion en ligne, vient de conclure une levée de fonds de 2,3 millions d’euros en private equity. Ce premier tour de table a été réalisé auprès de plusieurs fonds d’investissement à impact, dont Climate Club, Piton Capital et FJ Labs. L’objectif de ce financement est de renforcer les effectifs et d’étendre l’offre à la vente de livres neufs.
18/06/2025, 06:59
Un vent nouveau souffle sur l’univers de la lecture numérique. Everand, plateforme de Scribd réunissant ses services audiolivre, ebook et podcast, rachète Fable, réseau social dédié aux lecteurs et aux clubs de lecture en ligne. Une étape stratégique dans l’évolution des usages pour que la recommandation humaine prenne le pas sur les algorithmes.
15/06/2025, 10:13
Le 12 juin 2025, la holding familiale de Bernard Arnault a cédé la totalité de sa participation dans Lagardère à Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré. En se retirant, l’homme fort de LVMH acte la fin de son rôle de soutien discret dans un groupe médiatique où il n’aura jamais eu de pouvoir décisionnaire, au profit d’un Bolloré désormais seul aux commandes.
14/06/2025, 21:53
Le supergroupe Warner Bros. Discovery, né en 2022 de la fusion de WarnerMedia et Discovery, doit finalement se scinder en deux entités. Streaming & Studios sera plutôt centrée sur les productions audiovisuelles, tandis que Global Networks se consacrera à la télévision. DC Studios et DC Comics se retrouveront au sein de la première.
10/06/2025, 10:35
Amazon a annoncé avoir supprimé une série de postes au sein de sa division Livres, une décision qui concerne également les entités Kindle et Goodreads, le réseau social dédié à la lecture que le groupe possède depuis 2013. Selon un porte-parole du géant du commerce en ligne, cité par Reuters, ces suppressions de postes s’inscrivent dans une volonté de simplifier l’organisation interne et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.
06/06/2025, 16:46
Le Conseil permanent des écrivains (CPE) s’est félicité, dans un communiqué publié cette semaine, de l’intervention du Médiateur du livre sur la question sensible des frais de port dans la vente en ligne. Saisi par la ministre de la Culture, ce dernier a tenu à rappeler les principes de la loi Darcos, adoptée en 2021, qui vise à « conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs ».
06/06/2025, 10:45
Le groupe Lagardère a annoncé avoir levé 500 millions d’euros en lançant ce qu’on appelle une émission obligataire : en pratique, cela signifie qu’il a emprunté de l’argent à des investisseurs, qui recevront chaque année 4,75 % d’intérêts pendant cinq ans, jusqu’en juin 2030.
05/06/2025, 12:03
Autres articles de la rubrique Métiers
La nouvelle Médiathèque Jean d’Ormesson a été ouverte au public le mardi 9 septembre 2025, au 167 avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine, au sein du nouvel Espace culturel Jean d’Ormesson. Cet établissement culturel couvre une surface d’environ 3000 m².
17/09/2025, 18:11
Les Éditions Guy Trédaniel annoncent l’acquisition des Éditions de l’Opportun, fondées en 2009 par Stéphane Chabenat, qui en conserve la direction générale. Avec ce rapprochement, le groupe poursuit sa stratégie de croissance et élargit son champ éditorial : près de sept titres sur dix publiés par la maison relèvent de la romance.
17/09/2025, 18:08
Un vent d’enthousiasme souffle sur les lettres européennes. Avec Read. For Real!, la Journée européenne des auteurs change de dimension et devient une véritable célébration, ouverte à tous, qui se tiendra chaque année entre le 11 novembre et le 12 décembre dans les pays du programme Creative Europe.
17/09/2025, 16:36
Le président des États-Unis a porté plainte, auprès d'un tribunal de Floride, contre quatre journalistes du New York Times et le quotidien pour « diffamation ». Le groupe Penguin Random House, qui a publié un ouvrage d'enquête sur le « sens des affaires » de Donald Trump, intitulé Lucky Loser [Le bienheureux perdant, inédit en français], est également visé.
17/09/2025, 16:34
Les éditions Nouveau Monde ont eu la désagréable surprise d’apprendre par la presse qu’une plainte ciblait l’un de leurs ouvrages. En l’occurrence, Pierre Charon, surnommé dans le livre de Maud Guillaumin « le baron noir de la dissolution », est au cœur de cette biographie. Non autorisée par l’intéressée. Ni approuvée.
17/09/2025, 16:20
Hachette Livre annonce le lancement d’« Objectif Orientation », une collection développée par Hachette Éducation pour aider les jeunes et leurs familles dans le choix de leur parcours scolaire et professionnel. Cette initiative s’appuie sur une étude réalisée en 2023 par Adwise Research, qui a mis en évidence les difficultés rencontrées par les adolescents et leurs parents dans ce domaine.
17/09/2025, 15:51
Le groupe éditorial L'Harmattan, fondé il y a un demi-siècle par Denis Pryen et Robert Ageneau, se caractérise notamment par une productivité à toute épreuve : entre 2000 et 3000 titres par an figurent au dépôt légal. Cette frénésie va de pair avec un modèle d'édition décrié, mais légal. Sauf que plusieurs œuvres auraient été exploitées en numérique sans avenants aux contrats d'édition, signés avant 2014. Ce qui s'apparente à de la contrefaçon.
17/09/2025, 13:24
Vingt écrivains de renom, français et internationaux, dont les prix Nobel Annie Ernaux et JMG Le Clézio, ou encore la vedette irlandaise Sally Rooney, ont interpellé Emmanuel Macron pour lui demander de réactiver un programme considéré comme vital et injustement suspendu : l’initiative Pause, destinée à permettre l’évacuation de chercheurs, écrivains et artistes palestiniens de Gaza.
17/09/2025, 12:25
À Auxerre, la librairie Wabi Sabi a rendu les armes, un peu plus d'un an après son inauguration, en mai 2024. Spécialisée dans le manga, l'enseigne proposait également des figurines. La baisse des ventes du secteur aura eu raison de l'entreprise.
17/09/2025, 11:57
Michelin Éditions annonce la sortie d'OFF, une collection de guides destinés aux voyageurs souhaitant explorer autrement les grandes destinations touristiques. Les cinq premiers titres concernent Rome, Londres, l'Écosse, la Norvège et le Japon. D'autres volumes paraîtront en mars 2026, consacrés à la Bretagne, la Sicile et New York.
17/09/2025, 10:31
Coralie Piton et les Éditions du Seuil annoncent deux nominations au sein du pôle Documents. Dès le 1er octobre, Jeanne Morosoff rejoint la maison en tant que directrice littéraire des documents, tandis que Vassili Sztil est promu éditeur de documents.
17/09/2025, 10:10
Collectionner les bijoux ou les affaires judiciaires ? La ministre de la Culture démissionnaire Rachida Dati est visée par une nouvelle enquête, pour « non-déclaration » de bijoux à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Le quotidien Libération avait fait le compte des pièces portées par la locataire de la rue de Valois lors de ses apparitions, parvenant à un montant conséquent, mais gardé sous silence par l'intéressée, malgré ses obligations.
17/09/2025, 09:35
Robert Redford a laissé une empreinte indélébile dans le monde du cinéma. Mais derrière l’acteur, réalisateur, producteur se trouve aussi un homme moins connu, soucieux de rapatrier les textes vers le public. Redford, un passeur entre cinéma, presse et littérature, engagé directement ou explicitement, en faveur de la lecture, des livres, des auteurs — et plus largement des écosystèmes qui font vivre la chaîne du livre.
17/09/2025, 07:00
François Ruy-Vidal, éditeur – ou plutôt, préférait-il dire, concepteur d’édition -, écrivain parfois, traducteur aussi, est décédé le lundi 8 septembre 2025. Il avait 94 ans. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse (CRILJ) nous a fait parvenir un texte que nous reproduisons en intégralité ci-dessus.
16/09/2025, 16:10
Après deux ans de controverse et une mobilisation citoyenne soutenue, Hydro-Québec renonce à implanter son poste électrique sur les terrains de la Grande Bibliothèque du Québec. Jugé incompatible avec la mission culturelle de l’institution et dénoncé pour les menaces qu’il faisait peser sur son développement futur, le projet est relocalisé sur le site de l’ex-hôpital de la Miséricorde.
16/09/2025, 13:14
Nées en 2019 du côté de Saint-Tropez, les Éditions Sébastien Moreu ont été placées en liquidation judiciaire, sur décision du Tribunal de commerce de Fréjus, apprend ActuaLitté. La structure était membre du Syndicat national de l'édition depuis fin 2020, et se consacrait aux œuvres « atypiques ou non conformes, inachevées ou hors format, inclassables ou informelles ».
16/09/2025, 12:46
Les éditions Rouquemoute, basées à Nantes, ont connu d'importantes difficultés économiques en 2024. Si la structure a sorti la tête de l'eau, grâce au soutien des lecteurs et lectrices, elle s'interroge à présent sur la suite : à l'aube de sa dixième année d'existence, elle déclare une trêve des nouveautés, pour accorder plus d'attention aux ouvrages déjà parus.
16/09/2025, 12:02
La Commission d'enrichissement de la langue française, placée auprès du Premier ministre, s'efforce de trouver des équivalents français aux termes tirés des langues étrangères, utilisés dans de nombreux domaines. Du côté du cyclisme, des vélos de ville aux modèles BMX, l'anglais file en tête de peloton, mais la langue française tente une remontée...
16/09/2025, 09:08
Le monde des littératures de l’imaginaire est en deuil : Philippe Ward, de son vrai nom Philippe Laguerre, est décédé le 11 septembre 2025 à Pamiers dans l'Ariège, à l’âge de 67 ans. Il s’était imposé comme romancier, nouvelliste, directeur de collection et ardent défenseur de la science-fiction, du fantastique et du polar. Sa disparition a été annoncée le 13 septembre par sa famille, sur le site de Rivière Blanche, la maison d’édition qu’il dirigeait.
15/09/2025, 18:44
Grande célébration des littératures de l’imaginaire – fantasy, fantastique et science-fiction – le Mois de l'imaginaire existe depuis bientôt dix ans. Chaque octobre, une trentaine de maisons d’édition francophones s’unissent pour donner à l’imaginaire toute sa place en librairie et dans les médias. Pour cette année, elles ont choisi de mettre en avant le thème de « la différence, l'autre, l'altérité ».
15/09/2025, 18:05
Une librairie en ligne basée à Belfast, Belfast Books, a décidé de retirer l’intégralité des ouvrages de Stephen King de son catalogue après un commentaire jugé « affreux et mal renseigné », portant sur Charlie Kirk. Une décision qui a mis la toile sens dessus dessous...
15/09/2025, 17:47
Les Éditions du Boréal et le Fonds québécois en journalisme international (FQJI) annoncent le lancement d’une collection de livres dédiée au grand reportage québécois. Intitulée « Points de mire », en référence à l’émission d’information présentée par René Lévesque à la télévision de Radio-Canada, cette initiative vise à donner aux journalistes québécois l’occasion de développer en profondeur des enquêtes portant sur des enjeux internationaux.
15/09/2025, 17:35
KissKiss Publishing, lancé par KissKissBankBank et Ulule, se présente comme un nouveau venu qui entend adapter l’édition à l’ère de la creator economy — cette économie où les créateurs vivent directement de leur communauté en ligne, sans passer par les circuits traditionnels. L’ambition affichée : redonner aux créateurs le contrôle de leur économie éditoriale et leur offrir une indépendance longtemps jugée inaccessible.
15/09/2025, 17:13
Le 1er mars 2025, Donald Trump a signé un décret visant à réduire drastiquement plusieurs agences fédérales, dont l'Institute of Museum and Library Services (IMLS). Saisi, un juge fédéral a ordonné le rétablissement immédiat des personnels et subventions, décision confirmée le 11 septembre par la Cour d'appel. Dans le même temps, le Congrès débat d'un budget 2026 qui maintiendrait l'agence malgré les velléités présidentielles de suppression. Entre bras de fer judiciaire et incertitudes budgétaires, l'avenir de l'IMLS reste suspendu...
15/09/2025, 15:33
Les éditions Albert René dévoilent la couverture d’Astérix en Lusitanie, le 41ᵉ album des aventures de nos irréductibles Gaulois, qui sortira le 23 octobre prochain. Il s'agit du second volume de la série qu'on ne présente plus, signée Fabcaro au scénario, Didier Conrad au dessin. Le traditionnel album bisannuel des irréductibles Gaulois approche — une coutume bien installée depuis que les successeurs d’Uderzo et Goscinny ont pris la relève.
15/09/2025, 11:44
De nouveaux membres rejoindront la Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence, à compter du 22 septembre prochain. Quatre démissions ont en effet été enregistrées par cet organe du ministère de la Justice.
15/09/2025, 10:03
En Ouzbékistan, une loi adoptée récemment permet aux détenus éligibles à la libération conditionnelle de réduire leur peine s’ils lisent des livres sélectionnés. C’est une mesure qui suscite autant de curiosité que de débat – entre espoir de réhabilitation et interrogation sur les enjeux du contrôle idéologique.
14/09/2025, 09:48
La star des Golden State Warriors, Stephen Curry, vient de publier son livre Shot Ready, sorti cette semaine et déjà classé parmi les dix meilleures ventes actuelles sur Amazon, en tête de la catégorie « livres de sport ». Mais si, Steph Curry, l'homme qui a mitraillé l'équipe de France lors de la finale des JO de 2024...
14/09/2025, 09:11
Le 10 septembre 2025, DC Comics a annoncé l’annulation pure et simple de la série Red Hood après la parution de son unique numéro. Cette décision fait suite aux publications sur les réseaux sociaux de la scénariste transgenre Gretchen Felker-Martin, jugées « brûlantes » à l’égard de la mort de Charlie Kirk, influenceur conservateur connu pour ses prises de position anti-trans.
14/09/2025, 08:36
Des livres détrempés par les intempéries, une colère citoyenne qui gronde : dans la région de Naples, la bibliothèque de Ponticelli noyée sous la pluie. Voilà cinq mois qu'on attend l'arrivée d'un toit et de réparations, et toujours rien.
13/09/2025, 08:23
La France insoumise (LFI) a mis en demeure Plon, par la voix de son avocat Mathieu Davy, concernant la parution prochaine du livre Les Complices du mal de l'auteur franco-syrien Omar Youssef Souleimane, prévue pour le 2 octobre prochain. Le parti a exigé que la maison lui communique par tous les moyens l’ouvrage dans un délai de 24 heures, nous confirme l'éditeur, à la suite des révélations du Point, média avec lequel collabore l'auteur.
12/09/2025, 18:01
Michel Onfray a interjeté appel de la décision de justice évoquée par ActuaLitté dans un article publié le 18 juin 2025. Et de ce fait, ne serait donc pas condamné ainsi que nous l'avions écrit. Un droit de réponse nous a été transmis par Maxime Le Nagard, Rédacteur en chef de Front Populaire, et que l'essayiste a mandaté pour corriger notre tir...
12/09/2025, 16:57
Les ministères de la Culture et de l'Aménagement des territoires et de la Décentralisation ont communiqué le montant de la troisième fraction du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales, au titre de l'année 2025. 7,75 millions € sont répartis entre 7 personnes morales, pour différents projets.
12/09/2025, 16:21
Le 10 septembre 2025, Charlie Kirk, figure du conservatisme américain et fondateur de l'association pro-Trump Turning Point USA, a été tué par balles lors d’un discours à l’Université d’Utah Valley. Parallèlement à l'événement, The Shooting of Charlie Kirk, signé Anastasia J. Casey, est apparu sur Amazon avec une date de publication semblant antérieure au drame. Troublant ?
12/09/2025, 14:48
Entité de premier plan dans le domaine des publications juridiques et fiscales, Lefebvre Dalloz, nommée ainsi depuis 2021, est née de la fusion du groupe Lefebvre avec son concurrent Dalloz, qu'il avait racheté en 2006. Une enquête de la Cellule investigation de Radio France relaie les témoignages de salariés et ex-collaborateurs de Lefebvre Dalloz, qui décrivent la « brutalité » de la direction et des conditions de travail dominées par « un stress toxique ».
12/09/2025, 12:46
Top Articles"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Commenter cet article