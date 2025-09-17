Trump intente un procès à Penguin Random House et réclame 15 milliards $

En 2024, le New York Times a publié plusieurs articles cosignés par les journalistes Susanne Craig et Russ Buettner, consacrés à la fortune de Donald Trump, à la manière dont celle-ci s'était constituée et sur sa gestion. Les deux professionnels se sont spécialisés, depuis 2016, sur les sujets ayant trait aux finances de l'homme d'affaires, et notamment sur les techniques d'optimisation fiscale qu'il met en œuvre.

Parmi les publications marquantes de cette année-là, une enquête sur l'émission The Apprentice, centrée sur Donald Trump et diffusée sur NBC, qui a participé à la fabrication du personnage de magnat au sens aigu des affaires. Ou encore un examen approfondi de l'exploitation commerciale autour de la figure de l'homme politique réduit au silence, lors de la campagne pour l'élection présidentielle 2024.

Le 17 septembre 2024, la maison d'édition Penguin Press, filiale du groupe éditorial Penguin Random House, publie Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created The Illusion of Success [Le bienheureux perdant : comment Donald Trump a dilapidé la fortune de son père et créé l'illusion du succès, NdR].

Cosigné par Susanne Craig et Russ Buettner, l'ouvrage prolonge leurs articles en décortiquant le parcours de Donald Trump, héritier de la fortune colossale de son père, Fred Trump, un magnat de l'immobilier. Le livre entendait ainsi contrer le récit composé par Trump et ses équipes, selon lequel le principal intéressé aurait gagné des milliards grâce à son sens des affaires, et sans aide extérieure.

Un livre « diffamatoire » et « malintentionné »

Cet ouvrage est au cœur de la plainte de Donald Trump, déposée auprès d'un tribunal de l'État de Floride. Elle décrit Lucky Loser comme « un livre malintentionné, diffamatoire et insultant » et vise par ailleurs trois autres articles publiés par le New York Times, ainsi que deux journalistes de la rédaction, Peter Baker et Michael S. Schmidt, aux côtés de Craig et Buettner.

D'après le document qui ouvre la procédure judiciaire, ces enquêtes et articles auraient été « pensés pour causer un préjudice maximum au président Trump, et ont tous été publiés au plus fort d'une élection présidentielle qui s'est avérée être la plus cruciale dans l'histoire américaine ». Pire encore, ils seraient les instruments « d'un projet diffamatoire et malintentionné du New York Times contre le président Trump, engagé depuis plusieurs décennies ».

Le New York Times a réagi en assurant que la plainte était « sans fondement » : « Elle ne comporte aucun élément légal recevable et ne représente au contraire qu'une tentative de réprimer et de faire obstacle au journalisme indépendant ». Du côté de Penguin Random House, un discours similaire est relayé, dans un communiqué de presse. « PRH soutient le livre et ses auteurs et continuera à défendre les valeurs du Premier Amendement, fondamental pour nos missions d'éditeur. »

La plainte de Donald Trump réclame, au minimum, 15 milliards $ de dommages et intérêts. Le président des États-Unis met ainsi à exécution une menace proférée pour la première fois en novembre 2024.

Un plaignant récurrent

Au cours de son premier mandat à la tête des États-Unis, Donald Trump s'est lancé dans plusieurs batailles judiciaires destinées à annuler la parution d'ouvrages à son sujet. En 2018, il s'était ainsi attaqué au livre Le Feu et la Fureur de Michael Wolff (traduit en France par Valérie Le Plouhinec, Nikki Copper, Isabelle Chelley et Michel Faure, chez Robert Laffont), en adressant un courrier menaçant à son éditeur, Henry Holt.

Le début d'une longue série : le magnat de l'immobilier et de la télé-réalité avait ensuite visé la maison Simon & Schuster, pour un livre d'entretiens qu'il avait mené avec Bob Woodward, mais aussi un titre consacré à la gestion financière de son empire (People vs. Donald Trump : An Inside Account, de Mark Pomerantz) ou encore un livre centré sur Melania Trump, écrit par Stephanie Winston Wolkoff.

Ces différentes procédures n'ont souvent d'autre objet que l'intimidation, par une demande d'importants dédommagements financiers et le risque de frais de justice conséquents. Elles s'inscrivent également dans une stratégie déjà largement éprouvée par Donald Trump et ses proches : rapidement contre-attaquer, lorsque l'on se trouve mis en difficulté...

Les plaintes de ce type ne datent pas d'hier, pour le milliardaire. En 2005, par exemple, il avait attaqué l'auteur Timothy L. O'Brien pour le contenu de l'ouvrage TrumpNation : The Art of Being The Donald (Grand Central Publishing), en lui réclamant 6 milliards $ de dommages et intérêts. Classée sans suite en appel en 2011, la plainte avait malgré tout satisfait le milliardaire, qui assurait qu'il avait « dépensé un peu d'argent en frais de justice, mais qu'eux [l'auteur et l'éditeur] en avaient lâché bien plus. Je l'ai fait pour lui pourrir la vie, et ça m'a fait plaisir. »

Photographie : Donald Trump, le 25 juin 2025, au sommet de l'OTAN à La Haye (Pays-Bas) (Ministerie van Buitenlandse Zaken, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com