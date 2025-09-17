Le Prix du livre insulaire fait peau neuve en 2026

Alors que c'était le cas jusqu'à présent, à partir de 2026, le palmarès ne reposera plus uniquement sur les inscriptions faites par les éditeurs. Un collège de 15 membres sera chargé d’examiner les nouveautés éditoriales. Les maisons d’édition pourront cependant continuer à envoyer leurs communiqués de presse afin de porter certains titres à l’attention des jurys.

Des ouvrages seront retenus dans trois catégories, avec un jury par catégorie : jeunesse, littérature et sciences. Les ouvrages en lice devront être accessibles en langue française, ou en langue régionale accompagnée d’une version française. Les œuvres insulaires traduites en français, à condition d’apporter une véritable nouveauté éditoriale, pourront également être retenues et donner lieu à une récompense, attribuée à l’auteur et/ou au traducteur.

Les membres des jurys, les responsables de l’association et les auteurs accueillis en résidence au sémaphore du Créac’h avec CALI ne peuvent concourir pendant les cinq années suivant leur participation. La période de publication prise en compte s’étend du 1er février 2025 au 1er février 2026. La remise des prix en public aura lieu pendant le Festival annuel de littérature insulaire.

Outre les changements, le prix garde évidemment son ambition fondatrice : récompenser des auteurs vivants et mettre en valeur des ouvrages récents qui explorent l’insularité, qu’elle soit réelle ou imaginaire.

Les jurys porteront ainsi une attention particulière aux livres écrits par des écrivains nés ou vivant dans une île (y compris ceux qui ont quitté leur terre d’origine mais dont l’écriture reste imprégnée de leur expérience insulaire), ou inspirés directement par la figure de l’île et ses imaginaires.

