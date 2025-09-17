La BnF veut préserver l’unité d’un fonds proustien unique au monde

La Bibliothèque nationale de France ouvre une grande souscription publique afin de réunir les fonds nécessaires à l’acquisition d’un ensemble exceptionnel de manuscrits, correspondances et documents personnels de Marcel Proust.
Le 17/09/2025
17/09/2025 à 14:15
Grâce à la volonté de la famille Proust et par l’intermédiaire de Sotheby’s, la BnF peut aujourd’hui se porter acquéreur d’un fonds de près de 900 pièces. Celui-ci comprend des brouillons inédits, des lettres autographes, des travaux de jeunesse, mais aussi des dessins, essais, poèmes, articles et de nombreux feuillets manuscrits d’À la recherche du temps perdu.
Il s’agit du dernier ensemble proustien d’une telle ampleur encore en mains privées. Cet apport viendrait compléter directement le fonds Proust entré à la BnF en 1962, constituant un jalon majeur pour comprendre l’œuvre et le processus créatif de l’un des plus grands écrivains de la littérature mondiale.
Par son ampleur et sa diversité, ce corpus offre une vision inédite de la genèse proustienne, couvrant toutes les périodes de vie de l’auteur : ses années d’élève au lycée Condorcet, ses tentatives littéraires de jeunesse, son activité de traducteur, de journaliste et d’épistolier, jusqu’à la maturation finale de La Recherche.
On y trouve notamment :
des brouillons inédits de Jean Santeuil, roman de jeunesse inachevé, où apparaît déjà la narration à la première personne qui marquera La Recherche ;
près de 330 manuscrits d’À la recherche du temps perdu, depuis les premières ébauches jusqu’aux dactylographies corrigées, incluant des variantes rares de la scène de la madeleine ou de celle du coucher, ainsi que de nombreuses paperoles révélant l’élaboration des passages les plus célèbres ;
un dossier permettant de retracer intégralement le processus d’écriture de l’épisode de la madeleine, de 1907 à 1909 : pain rassis (fin 1907), pain grillé (fin 1908), biscotte, puis madeleine (automne 1909) ;
des travaux sur John Ruskin, traduits avec l’aide de la mère de Proust, éclairant l’influence esthétique et intellectuelle de l’auteur anglais sur l’écrivain français ;
des écrits de jeunesse : poèmes, pastiches, travaux philosophiques annotés par ses professeurs, essais divers, pièces de théâtre, dessins et articles de journaux ;
un important corpus de lettres, en grande partie inédites, adressées à des proches, des éditeurs, des critiques, mais aussi à ses domestiques ou banquiers, souvent annotées ou renvoyées par leurs destinataires.
L’intérêt de ce fonds tient aussi à la possibilité de reconstituer des pièces dispersées, de compléter des lettres ou de réunir des feuillets épars, redonnant ainsi une cohérence précieuse à l’archive proustienne, pour les chercheurs comme pour les lecteurs et les éditeurs.
À LIRE - À la recherche de Marcel Proust, tome après tome
Ce fonds, déjà identifié, classé et mis en relation avec les documents conservés à la BnF, constitue un véritable trésor littéraire destiné à rejoindre les collections publiques. Il enrichira Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, qui héberge déjà le plus vaste fonds proustien en ligne, et viendra nourrir de grands programmes de recherche, comme Corr-Proust, l’édition numérique de la correspondance.
La BnF appelle à une mobilisation collective pour préserver ce patrimoine. Citoyens, amateurs de littérature, passionnés de Proust, entreprises mécènes et fondations sont invités à participer à cette souscription nationale exceptionnelle. L’objectif : préserver l’unité de ce fonds, assurer sa présence sur le territoire national et son accessibilité dans une collection publique.
Le classement de cet ensemble comme « œuvre d’intérêt patrimonial majeur » ouvre droit à des déductions fiscales incitatives pour les donateurs.
À LIRE - L'État veut acquérir le Fonds Albert Camus, pour la BnF
Considéré comme l’un des plus grands auteurs de la littérature mondiale, Marcel Proust a profondément enrichi et renouvelé la langue française. Son œuvre est l’une des plus admirées, commentées, traduites et adaptées au monde. Le fonds proposé aujourd’hui est indissociable de celui acquis par la BnF en 1962, provenant de la même source. Son entrée permettrait d’achever et de parachever le corpus proustien conservé par l’institution.
Comment faire un don ?
En ligne : via le paiement sécurisé sur bnf.fr / Soutenez la BnF
Par chèque (à l’ordre de « Agent comptable de la BnF ») :
Bibliothèque nationale de France
Délégation au Mécénat
Quai François-Mauriac
75706 Paris cedex 13
Avant le 31 décembre 2025
Avantages fiscaux
Particuliers : réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de la valeur du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable (loi du 1er août 2003 relative au mécénat).
Entreprises : réduction d’impôt prévue par l’article 238 bis du Code général des impôts.
