Trédaniel parie sur la Romance en achetant L'Opportun

Au fil du temps, les Éditions de l’Opportun se sont spécialisées dans les ouvrages de culture générale, histoire, développement personnel, humour et témoignages, avant un tournant décisif, durant la période Covid. « Tout cela vient, d’une certaine manière, du hasard », nous assure Stéphane Chabenat, son fondateur.

« En 2019, j’ai racheté un fonds de romance 100 % digitale, un genre de fiction très différent de ce que je faisais jusque-là. Mon pari a été de les traiter comme de vrais livres papier et de recruter de nouvelles autrices. C’est ainsi que nous avons surfé sur la vague de la romance, qui est arrivée juste après. »

Une centaine de publications annuelles

Depuis, au travers du label Nisha et caetera, la maison a construit un beau catalogue. Parmi ses beaux succès dans le genre, la série My Missing Piece d'Acacia Black, ou plus récemment Breathe d'Eva Sorn, qui a dépassé les 50.000 exemplaires depuis sa sortie en janvier dernier, nous assure l'éditeur. D’autres titres, comme Altitude d'Emma Nickel, se sont installés durablement.

En 2025, l'éditeur s'est encore élargi avec de la commercial fiction - littérature populaire, accessible et centrée sur l’intrigue, pensée pour un large public -, notamment par des achats de droits sur des séries policières ou des enquêtes, destinées à un lectorat féminin. « Nisha Héroïnes, une collection de fiction pensée pour des lectrices un peu plus âgées que la cible romance », résume Stéphane Chabenat.

Enfin, les éditions de l’Opportun intègrent depuis 2018 Les Éditions L’Étudiant, qui publient des ouvrages pratiques destinés aux lycéens, étudiants et à leurs parents, sous le label bien connu, garantissant une légitimité auprès du public scolaire et universitaire.

Au total, le catalogue représente une centaine de publications chaque année.

Un parcours commencé dans la presse

Une évolution qui a suscité l’intérêt de Guy Trédaniel, fondateur en 1974 du groupe qui porte son nom : « Je le connaissais de réputation, mais nous ne nous étions jamais croisés », explique Stéphane Chabenat. Un rachat - dont le montant ne nous a pas été communiqué - facilité par le fait que l’éditeur conserve la direction de la maison : « La première question de Guy a été de me demander si je voulais continuer mon métier. J’ai 55 ans et je sais faire une seule chose : éditeur. Lui comme moi, nous sommes des éditeurs indépendants, avec une proximité d’esprit et de manière de travailler. »

Avant l’édition de livres, Stéphane Chabenat a commencé dans la presse magazine. En 1998, il co-créé Classica, qu'il a ensuite revendu à L’Express en 2000. Le magazine a ensuite appartenu à différents groupes (Altice Media, EMC2) avant d’être publié, depuis 2019, par les éditions Premières Loges (Humensis). Le numéro de mars 2025 a été le dernier.

Après Classica, il a poursuivi son parcours dans la presse et l’édition, en tant que Directeur délégué de la division Livre du Groupe Express, où il a notamment édité les Dictées de Bernard Pivot et la série des Dicos d’or, en partenariat avec Albin Michel. De grands succès éditoriaux en leur temps. Aujourd’hui, il porte plusieurs casquettes : celle de directeur général des Éditions de l’Opportun, mais aussi celle d’homme de presse, puisqu'il dirige EMC2, éditeur de Lire Magazine.

Intégrer un groupe change la donne

Au sujet de l'acquisition de sa maison d'édition par la groupe Guy Trédaniel, il y voit « une nouvelle étape pour moi, totalement imprévue. » Il développe : « Quand on est indépendant, ce qui compte, c’est toujours l’après : comment on continue, vers quoi on se projette. Mes trois enfants n’étant pas dans l’édition, contrairement à ceux de Guy, il n’y avait pas de transmission familiale possible. Cette décision, forcément chargée d’émotion tant on s’attache à son travail, a donc été une belle surprise, d’autant plus rassurante que je continue à diriger la maison dans le même esprit. »

Malgré tout, intégrer un groupe n'est pas anodin. « C’est beaucoup de choses pratiques : du savoir-faire, des taux de remise, une organisation plus structurée. Mais au-delà de cela, il y avait pour moi une faiblesse : nous ne sommes que sept aux Éditions de l’Opportun, et il y a peu de filtres quand on est indépendant. Le groupe permet de confronter ses idées auprès d’autres professionnels. »

Côté diffusion-distribution, les Éditions de l’Opportun ont un contrat qui les lie avec Dilisco, quand les maisons du groupe Guy Trédaniel sont prises en charge par Interforum. « Après la fin du contrat, on verra », commente Stéphane Chabenat.

Spécialisé dans des domaines comme le bien-être, les médecines naturelles, l’ésotérisme, la spiritualité, les arts divinatoires et les traditions spirituelles orientales et occidentales, le catalogue du le groupe Guy Trédaniel s’est élargi au fil du temps, notamment par l’acquisition de maisons comme Dervy en 2015.

Le groupe a été pointé du doigt pour certaines prises de position ou publications controversées dans le domaine du développement personnel, des médecines non conventionnelles ou des spiritualités dites « alternatives ». Des auteurs affiliés à Trédaniel ont notamment été critiqués pour la promotion de thérapies non reconnues, ou des idées considérées comme relevant du complotisme pendant la pandémie de COVID-19.

Pour Stéphane Chabenat, « en 2025, le cœur du groupe ne se limite plus à l’ésotérisme ou au développement personnel : son projet s’affirme désormais comme résolument généraliste. Le rachat de Diateino, maison spécialisée dans le management et le développement professionnel, en est l’illustration. «

Avant le rachat des Éditions de l’Opportun, le groupe Guy Trédaniel regroupait 15 marques éditoriales distinctes : Guy Trédaniel Éditeur, Véga, Josette Lyon, Contre-Dires, Dervy, Médicis, Les Deux Océans, Entrelacs, Le Courrier du livre, Exergue, Diateino, Le Temps Apprivoisé, Gutenberg Reprint, Le Relié et Éditions Intuitives.

Les Éditions du Léopard d’or, spécialisées dans la publication d’ouvrages de recherche de pointe sur l’histoire médiévale, ont récemment été reprises par Les Éditions Dervy Médicis, selon une annonce légale qui mentionne un prix de cession de 62.000 €. Le groupe Guy Trédaniel a confirmé l’opération, tout en contestant le montant divulgué auprès d'ActuaLitté, sans toutefois nous en donner un autre.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com