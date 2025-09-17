Virginie Grimaldi, Raphaël Quenard... la Foire du livre de Brive dévoile ses premiers invités

La 43ᵉ Foire du livre de Brive se tiendra du 7 au 9 novembre 2025. Comme chaque année, elle s’impose comme l’un des grands temps forts de la rentrée littéraire. Placée en clôture de la saison des grands prix, la manifestation offrira au public un panorama unique de l’actualité éditoriale française.
Cette édition sera placée sous la présidence de l’écrivain et cinéaste Philippe Claudel. Le président de l’Académie Goncourt proposera une carte blanche très attendue, au cours de laquelle il livrera son regard sur la littérature et le cinéma contemporains. La Foire mettra également en avant trois grands invités : Jean-Claude Mourlevat (littérature jeunesse et adolescents), Emmanuel Guibert (bande dessinée) et, pour la première fois, la poésie avec la venue de la poète québécoise Hélène Dorion.
Avec plus de 500 auteurs attendus, la Foire du livre de Brive — première manifestation littéraire en France et rendez-vous incontournable de l’automne — réunira à la fois le meilleur de la rentrée littéraire et des auteurs plébiscités par le grand public : Franck Bouysse, Michel Bussi, Sorj Chalandon, David Diop, Ambre Chalumeau, Raphaël Enthoven, Manon Fargetton, Laurent Gaudé, Valentine Goby, Christophe Galfard, Emma Green, Éric Giacometti, Virginie Grimaldi, Joseph Incardona, Gilles Legardinier, Justine Lévy, Maïa Mazaurette, Bernard Minier, Amélie Nothomb, Guillaume Poix, Carène Ponte, Matthieu Ricard, Vanessa Schneider, Danièle Sallenave (de l’Académie Française), Cédric Sapin-Defour, Joann Sfar, Christian Signol, Bruce Toussaint, Aurélie Valognes, Charline Vanhoenacker, Adèle Yon, Clara Ysé…
À leurs côtés, le public pourra rencontrer des personnalités issues du sport, du cinéma, de la télévision et de la chanson, parmi lesquelles David Douillet, Philippe Etchebest, Michel Hazanavicius, Raphaël Quenard ou encore Kendji Girac.
Fidèle à son ouverture internationale, Brive accueillera l’écrivain ukrainien Andreï Kourkov pour un grand entretien. Les auteurs et illustrateurs jeunesse et bande dessinée seront également mis à l’honneur avec la participation de Anne Goscinny, Marc Boutavant, Fred Bernard et Alex W. Inker, qui viendront à la rencontre des lecteurs à travers des séances de signatures, des spectacles et de nombreux échanges.
Quelques jours après la proclamation des grands prix littéraires d’automne, la Foire du livre de Brive — organisée par la Ville de Brive, avec le soutien du Centre national du livre, de la Région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Corrèze — s’impose comme un rendez-vous incontournable de la rentrée littéraire, aussi bien pour le public que pour les éditeurs et les auteurs.
Depuis sa création en 1981, la manifestation accueille chaque année plus de 500 écrivains, venus présenter leurs derniers ouvrages. En complément des nombreuses séances de dédicaces, un programme riche et varié de rencontres littéraires, forums et lectures est proposé aux visiteurs.
