La vérité peut-elle être non-sens ?

Écrit pendant la Grande Guerre, dans une langue étrangère à l’auteur, ce roman révèle Klíma à son sommet. Allégorie traversée d’une verve insensée, ponctuée de clins d’œil à l’histoire des idées et de l’Europe, il se lit tour à tour comme système métaphysique, expérience mystique, dithyrambe dionysiaque, satire politique – d’une paradoxale actualité – ou encore comme portrait du penseur en impossible.

La première édition mondiale vit le jour en 1990, avec la traduction française. Cette nouvelle édition, revue et complétée grâce au manuscrit enfin retrouvé, s’accompagne d’un appareil critique éclairant et met en évidence la démesure d’une œuvre trop longtemps méconnue, traduit de l’allemand, présenté et annoté par Erika Abrams.

Les Éditions du Canoë nous en proposent un aperçu en avant-première :

Né en 1878 à Domazlice, en Bohême occidentale, Ladislav Klíma fut exclu dès seize ans de tous les établissements scolaires de l’Empire austro-hongrois. Il vécut comme rentier, conducteur de machine à vapeur, gardien d’usine désaffectée, fabricant de tabac de fortune, dramaturge et journaliste.

Philosophe du vécu, solipsiste radical, il porta les pensées de Schopenhauer et Nietzsche jusqu’à leurs limites extrêmes. À sa mort en 1928, à Prague, il laissa une œuvre manuscrite immense, romanesque autant que philosophique.

Par Clotilde Martin

