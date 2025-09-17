Un livre spamme les boîtes aux lettres de Baltimore : 470 pages d'indésirable

L’envoi massif de ce livre intervient dans un moment où les États-Unis débattent de plus en plus de l’influence des mouvements religieux conservateurs dans la sphère publique. Le protestantisme évangélique, les sectes adventistes ou autres cherchent des voies nouvelles pour toucher un public désengagé.

Baltimore est à ce titre une ville diverse, souvent rongée par des inégalités sociales, des tensions raciales, ou se côtoient un fort sentiment de laïcité et des communautés religieuses historiques : c’est un terrain complexe où chaque initiative arrive chargée.

Dans ce contexte, recevoir The Great Controversy sans l’avoir sollicité, c’est un peu comme recevoir un courrier politique inattendu : ça intrigue, ça dérange, ça pousse à questionner. Et puis, l’absence d’instruction — que faire du livre ? le lire ? le jeter ? le donner ? — ajoute à la dramaturgie, involontaire certes, mais réelle.

Ellen G. White, prophétie et théologie adventiste

Publié en 1858, The Great Controversy est une œuvre centrale de Ellen G. White, cofondatrice de l’Église adventiste du septième jour. Dans ce livre de près de 470 pages, White trace ce qu’elle appelle le « grand combat » entre le bien et le mal : de la chute du mal dans l’univers à la fin des temps, en passant par les persécutions supposées des croyants, et l’alliance prophétisée entre entités religieuses et politiques.

Remnant Publications, basée dans le Michigan, est derrière la distribution. L’organisation — adventiste — a déjà envoyé The Great Controversy à des centaines de milliers de destinataires dans d’autres villes : Philadelphie, San Francisco, Portland, Chicago. Baltimore n’est donc pas un cas isolé. Le coût estimé ? Environ 1,40 $ par livre (fabrication + envoi).

À Baltimore, la réception de The Great Controversy a oscillé entre surprise et agacement. Beaucoup d’habitants, d’abord intrigués de recevoir sans explication un ouvrage religieux épais et daté, ont rapidement exprimé leur irritation face à ce qu’ils considéraient comme une intrusion non désirée.

Certains exemplaires, détrempés par la pluie, n’ont jamais dépassé le seuil des boîtes aux lettres, tandis que d’autres ont fini directement à la poubelle ou dans les petites bibliothèques de quartier. Quelques lieux ont choisi l’ironie : ainsi, le bar queer-friendly Club Car a transformé le livre en billet d’entrée pour une soirée à prix réduit, détournant l’opération prosélyte en événement festif.

Dans l’ensemble, rares sont ceux qui se sont risqués à lire ses 470 pages au ton apocalyptique et prophétique, jugé ardu et peu engageant pour un public contemporain.

Stratégie, efficacité, paradoxe

On se demande : est-ce une bonne stratégie de prosélytisme, ce « mailing clandestin » d’un texte du milieu du XIXᵉ ? Remnant Publications semble compter sur la masse : inonder les foyers, provoquer la surprise, l’intrigue, le bouche-à-oreille. Si même un petit pourcentage de lecteurs lit le livre et en parle autour de lui, l’objectif est, selon eux, atteint.

Pourtant, le pari paraît fragile. L’édition est ancienne, le langage lourd, les références bibliques et prophétiques souvent inconnues ou rebutantes pour beaucoup. Le fait que le livre arrive sans contexte, sans introduction, renforce le fossé entre son contenu et le public moderne, urbain, souvent non religieux ou critique.

Une sorte de « grand geste » religieux qui risque de tomber dans le vide — ou pire, de provoquer irritation plus que conversion.

