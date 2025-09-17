Trois ouvrages lauréats des Prix Gribouillis, à Bordeaux

Le Festival Gribouillis, du 11 au 14 septembre 2025, a investi Bordeaux pour mettre à l'honneur la bande dessinée, l'illustration et le livre jeunesse. À cette occasion, trois récompenses ont été décernées à autant d'ouvrages.
Le 17/09/2025
Publié le :
17/09/2025 à 12:56
Bande Dessinée
La Montagne, Valfret, Fremok
Livre jeunesse
Ce qui sera, Johanna Schaible, La Partie
Classique
Le ver de terre amoureux d’une étoile, Benjamin Rabier, Éditions 2042
Les Prix Gribouillis sont dotés à hauteur de 1000 € pour les auteurs et autrices.
Le comité de lecture réunissait Andreas Lemaire (Libairie Myriagone, Angers), Mathilde Llobet (Librairie Ombres Blanches, Toulouse), Jean-Gabriel Farris (Librairie Le Poisson Lune, Marseille), Elsa Gounot (Librairie MillePages, Vincennes), Guillaume Traisnel (Librairie Furet du Nord, Lille), Thalie Natkiel (Librairie Tropismes, Bruxelles). Il a sélectionné les 10 bandes dessinées, les 10 albums jeunesse et les 10 classiques les plus créatifs et originaux de l’année, parus entre le 1er juin 2024 et le 30 mai 2025.
Cette sélection a ensuite été communiquée en juin 2025 dans la presse et présentée pendant les vacances d’été, chez les librairies participantes.
L'année dernière, deux prix avaient été décernés, à Brecht Evens pour Le roi méduse (Actes Sud BD), dans la catégorie Bande dessinée, et à Damien Poulain pour Birds (Éditions du Livre), dans la catégorie Livre jeunesse.
Par Dépêche
