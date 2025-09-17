Entre forêts, herbiers et jardins, les livres primés du Prix Émile Gallé 2025

La cérémonie de remise s’est tenue le samedi 6 septembre, lors de la manifestation Pépinière en vert, organisée par la Direction Écologie Nature de la Ville de Nancy.

Palmarès 2025 :

Grand Prix Émile Gallé

Terres : tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs, de Serge Schall, Éditions Terre vivante / Plume de Carotte, 2024

Prix Jeunesse

L’herbier secret des écrivains, de Maïa Brami, Éditions Magellan & Cie, 2024

Prix Art et photographie

L’arbre monde, de Francis Martin et Florian Gadenne, Éditions Belin, 2024

Prix régional

Par les chemins des Indes, de Katia Astafieff, Éditions Paulsen, 2025

Prix de l’Essai

Jardins persans : une traversée architecturale et philosophique, de Gaëtane Lamarche-Vadel, Éditions de la Villette, 2025

Coup de cœur du jury

La beauté du vivant, Francis Hallé, Éditions Actes Sud

À LIRE — 6 albums en lice pour le Prix du récit dessiné 2025

Le jury final du prix est composé d’une vingtaine de professionnels, de bibliophiles et d’amoureux de la nature. Il est présidé par le docteur Patrick Blanchot, président d’honneur de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy. Pierre Didierjean, ancien directeur de la direction Écologie et Nature de la Ville de Nancy, président de la SCHN, est également secrétaire général du prix Émile Gallé.

L'an dernier, le lauréat du Grand Prix Émile Gallé était La vie secrète des abeilles, de Jean Meurisse (Éditions Delachaux & Niestlé).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com