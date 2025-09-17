Entre forêts, herbiers et jardins, les livres primés du Prix Émile Gallé 2025

Créé en 1998 à Nancy, le prix Émile Gallé récompense chaque année un ouvrage original rédigé en langue française, autour du thème des plantes et des jardins. Le Grand Prix est doté de 1000 €, tandis que le Prix Jeunesse, le Prix Art et photographie, ainsi que le Prix régional disposent chacun d’une dotation de 500 €. En 2025, un Prix de l’Essai est également venu enrichir le palmarès.
La cérémonie de remise s’est tenue le samedi 6 septembre, lors de la manifestation Pépinière en vert, organisée par la Direction Écologie Nature de la Ville de Nancy.
Terres : tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs, de Serge Schall, Éditions Terre vivante / Plume de Carotte, 2024
L’herbier secret des écrivains, de Maïa Brami, Éditions Magellan & Cie, 2024
L’arbre monde, de Francis Martin et Florian Gadenne, Éditions Belin, 2024
Par les chemins des Indes, de Katia Astafieff, Éditions Paulsen, 2025
Jardins persans : une traversée architecturale et philosophique, de Gaëtane Lamarche-Vadel, Éditions de la Villette, 2025
La beauté du vivant, Francis Hallé, Éditions Actes Sud
Le jury final du prix est composé d’une vingtaine de professionnels, de bibliophiles et d’amoureux de la nature. Il est présidé par le docteur Patrick Blanchot, président d’honneur de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy. Pierre Didierjean, ancien directeur de la direction Écologie et Nature de la Ville de Nancy, président de la SCHN, est également secrétaire général du prix Émile Gallé.
L'an dernier, le lauréat du Grand Prix Émile Gallé était La vie secrète des abeilles, de Jean Meurisse (Éditions Delachaux & Niestlé).
