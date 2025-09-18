Trolls et réseaux sociaux : de l’anonymat à la haine

Ce livre explore le phénomène du trolling à travers la philosophie, la psychanalyse et la politique, offrant une approche inédite. À l’heure où le champ politique se fracture, le troll agit comme un miroir de nos sociétés : il révèle nos tensions, les exacerbe et les déstabilise.

« Ce que l’on interroge, ce sont les multiples facettes du trolling, dans ses dimensions à la fois subjectives, philosophiques et psychanalytiques, mais tout encore dans ses dimensions politiques. On soutiendra que le troll – une fois écartée sa dimension comique non négligeable – incarne la figure contemporaine et singulière d’une haine qui s’est métamorphosée, d’une extrémisation des individualités et des collectifs. À l’heure d’une bipolarisation de la vie politique par ses extrêmes, le trolling fonctionne comme une pierre de touche pour comprendre le monde. Le troll est le visage – sans visage – de cette néohaine allant de la provocation à la manipulation de masse. »

Les éditions Philosophie Magazine Éditeur nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Valentin Husson est philosophe et essayiste. Il a notamment publié en 2021 L’Écologique de l’Histoire (Diaphanes, préface de Jean-Luc Nancy) ; en 2023, L’Art des vivres. Une philosophie du goût (PUF) ; et en 2024, Les cosmologies brisées (Kimé).

