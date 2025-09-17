Auxerre : fermeture définitive pour la librairie Wabi Sabi

Un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le Tribunal des activités économiques d'Auxerre, le 8 septembre dernier, apprend-on. Une conclusion malheureusement attendue par le gérant de la librairie, Matisse Gouery, comme il l'indiquait il y a peu à L'Yonne Républicaine.

« Il y a quelques semaines, j’ai fait les démarches auprès de mon comptable pour me déclarer en cessation de paiements », expliquait-il en août dernier. « On se dirige vers une liquidation de l’entreprise, sauf si un repreneur se manifeste. »

Wabi Sabi était située au 10, place de l'Hôtel de Ville, à Auxerre, dans les anciens locaux de la Maison des mobilités.

La fermeture de l'enseigne s'inscrit dans un contexte difficile pour les librairies spécialisées dans le manga et les produits dérivés de ce genre éditorial. Le grand succès rencontré par ce dernier, notamment au moment de la pandémie de Covid-19, a suscité une forte demande du lectorat, à laquelle ont répondu les ouvertures de nombreux points de vente dédiés.

Or, depuis plusieurs mois, les ventes marquent le pas, et n'atteignent plus les niveaux d'alors. À ce fléchissement de la dynamique s'ajoute un contexte économique peu favorable, ainsi que les concurrences permanentes de la diffusion pirate, d'une part, et du marché de l'occasion, porté par des plateformes qui facilitent les échanges, d'autre part.

Photographie : illustration, Pulpolux !!!, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com