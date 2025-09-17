Toxic Avenger signe Inframonde, bande originale du Silent Jenny, signé Mathieu Bablet

Un récit de science-fiction saisissant, où se mêlent effondrement écologique et force de survie humaine : l’auteur de Carbone & Silicium signe ici un retour magistral.

Dans un avenir lointain, la disparition des insectes pollinisateurs, conséquence de bouleversements climatiques majeurs, a condamné la Terre à des paysages stériles. L’humanité survit désormais à bord de « monades » — d’immenses vaisseaux-villages en perpétuel mouvement. C’est dans l’une d’elles que vit Jenny, prête à tout pour préserver les ultimes fragments d’ADN d’abeilles et raviver l’espoir d’un monde révolu.

L'album s'accompagnera d'une bande originale, composée et produite par The Toxic Avenger, Inframonde : il s'agit d'une fiction sonore conçue comme la bande originale de la bande dessinée Silent Jenny de Mathieu Bablet.

Cet album décline, à travers 11 morceaux, les thèmes et les personnages de l’œuvre en une riche palette musicale : atmosphères techno post-apocalyptiques, passages contemplatifs, morceaux ambient, épiques ou encore oppressants.

Pièce maîtresse de cette bande originale, « Station Météo Abandonnée » s’impose comme le générique du personnage principal. À la fois lumineux et grave, ce titre condense l’identité sonore singulière de The Toxic Avenger : microsampling millimétré, rythmiques chirurgicales et textures analogiques d’une grande densité.

On découvrira les premières planches ci-dessous, proposées par Rue de Sèvres. Sortir le 15 octobre.

Par Clément Solym

