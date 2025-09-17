Toxic Avenger signe Inframonde, bande originale du Silent Jenny, signé Mathieu Bablet

Le Label 619 de la maison Rue de Sèvres poursuit sa collaboration avec Toxic Avenger. Après la production des bandes originales du film Mutafukaz et de la bande dessinée Carbone & Silicium, c’est une autre aventure musico-graphique qui s’en vient avec la BD Silent Jenny, accompagnée de sa bande originale...
Le 17/09/2025 à 11:00 par Clément Solym
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
17/09/2025 à 11:00
0
Commentaires
0
Partages
Un récit de science-fiction saisissant, où se mêlent effondrement écologique et force de survie humaine : l’auteur de Carbone & Silicium signe ici un retour magistral.
Dans un avenir lointain, la disparition des insectes pollinisateurs, conséquence de bouleversements climatiques majeurs, a condamné la Terre à des paysages stériles. L’humanité survit désormais à bord de « monades » — d’immenses vaisseaux-villages en perpétuel mouvement. C’est dans l’une d’elles que vit Jenny, prête à tout pour préserver les ultimes fragments d’ADN d’abeilles et raviver l’espoir d’un monde révolu.
L'album s'accompagnera d'une bande originale, composée et produite par The Toxic Avenger, Inframonde : il s'agit d'une fiction sonore conçue comme la bande originale de la bande dessinée Silent Jenny de Mathieu Bablet.
Cet album décline, à travers 11 morceaux, les thèmes et les personnages de l’œuvre en une riche palette musicale : atmosphères techno post-apocalyptiques, passages contemplatifs, morceaux ambient, épiques ou encore oppressants.
Pièce maîtresse de cette bande originale, « Station Météo Abandonnée » s’impose comme le générique du personnage principal. À la fois lumineux et grave, ce titre condense l’identité sonore singulière de The Toxic Avenger : microsampling millimétré, rythmiques chirurgicales et textures analogiques d’une grande densité.
On découvrira les premières planches ci-dessous, proposées par Rue de Sèvres. Sortir le 15 octobre.
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
Paru le 15/10/2025
320 pages
Rue de Sèvres
31,90 €
Paru le 15/10/2025
1 pages
Rue de Sèvres
35,00 €
Plus d'articles sur le même thème
L'art est une quête, n'est-ce pas ? , recueil d'entretiens menés par Clarice Lispector avec des figures majeures de la culture brésilienne et latino-américaine, paraîtra en français le 2 octobre 2025, dans une traduction d'Izabella Borgès.
15/09/2025, 16:39
On n’aurait sans doute pas imaginé Miou-Miou au générique d’un western produit par Sergio Leone, ni François Truffaut s’aventurer à Hollywood pour incarner un spécialiste des ovnis sous la direction de Steven Spielberg. Et pourtant, ces situations improbables ont bel et bien existé.
13/09/2025, 07:00
Cet ouvrage propose une entrée claire et structurée dans le droit constitutionnel à travers 90 questions-réponses. Conforme aux programmes de Licence, l’ensemble fait office de compagnon d’apprentissage comme de révision.
08/09/2025, 09:00
Un thriller au cœur du crime organisé, du braconnage de rhinocéros et du combat pour la justice écologique. À travers l’enquête sur le commerce illégal des animaux sauvages d’Afrique, la bande dessinée ARCHE plonge le lecteur dans un univers sombre et captivant.
07/09/2025, 08:00
« Il y a une chose que j’aime vraiment… les maths ! Les maths sont partout autour de nous. Souvent cachées, et j’adore les trouver. » Compte sur moi nous invite à plonger dans une aventure singulière où les mathématiques deviennent un véritable terrain de jeu.
06/09/2025, 06:55
Un auteur spécialiste de l’occulte est sollicité par un ami qui envisage d’acheter une maison à Tokyo. Intrigués par les plans du bâtiment, ils les soumettent à un architecte… lequel y repère d’étranges espaces sans fenêtres, dissimulés entre les murs.
03/09/2025, 12:33
Un soir d’été 1994, Catalina, 16 ans, quitte en hâte la maison d’une amie avant que ses parents ne viennent la chercher. Plus de bus à cette heure : elle décide de rentrer à pied et de faire du stop. Elle craint les mauvaises rencontres, mais redoute encore davantage le couvre-feu familial. (Traduit de l’espagnol par Nathalie Serny)
30/08/2025, 08:30
Après avoir revisité L’Enfer de Dante puis le Don Quichotte de Cervantès, Paul et Gaëtan Brizzi s’attaquent à un autre pilier du patrimoine littéraire : Macbeth de William Shakespeare. Parue pour la première fois en 1623, cette tragédie transporte le lecteur dans l’Écosse médiévale et propose une vision romancée du règne de Macbeth (1040-1057).
29/08/2025, 09:19
Heide Goettner-Abendroth, son nom ne vous dit peut-être rien. Philosophe et anthropologue allemande, c'est pourtant une experte reconnue des sociétés matriarcales passées. Elle leur a consacré sa vie et a même fondé une académie pour transmettre ce savoir, qu'elle consigne aujourd'hui par écrit, grâce à la traduction de Camille Chaplain et Annie Montaut.
27/08/2025, 17:08
Les portraits de Hom Nguyen, qu’il s’agisse de femmes, d’enfants ou de personnes âgées aux traits asiatiques, frappent par leur intensité et leur maîtrise technique. Portrait d'un homme né à Paris de parents vietnamiens, qui a grandit dans la précarité après l’accident qui laisse sa mère paraplégique. Le dessin était alors son seul refuge.
27/08/2025, 08:30
Alors que la narratrice lutte contre la douleur chronique et qu’une pandémie fait rage, elle tente d’explorer le rôle à la fois prosaïque et symbolique de la bouche dans la vie d’un écrivain. Mêlant rêves et réalité quotidienne, Pathemata raconte la quête tragi-comique de Maggie Nelson pour soulager sa souffrance, une quête qui interroge différentes formes de perte : la perte de l’intimité, la perte du père et la perte d’une amie et mentor essentielle.
27/08/2025, 07:57
Hugues Jallon est formel : « C’est le temps où le fascisme commence à exister vraiment. Jusqu’alors, il n’était pas seulement contenu, il était seul. Et en politique, on n’y arrive jamais seul. Désormais, il faut se rendre à l’évidence : l’extrême droite n’est plus seule, elle est bien entourée. »
21/08/2025, 16:50
La meilleure amie de Gwen, Sarah, s’apprête à se marier. Heureuse pour elle, Gwen accepte d’endosser le rôle de demoiselle d’honneur, même si elle n’apprécie guère le futur mari et qu’elle doit affronter seule la cérémonie, sans cavalier.
21/08/2025, 08:00
Vienne, 31 juillet 1914. La capitale de l’Empire austro-hongrois retient son souffle à l’approche de l’échéance fixée par l’ultimatum allemand. Trente-six heures à peine avant l’embrasement et la métamorphose irréversible du monde, la ville gronde d’une agitation fiévreuse.
14/08/2025, 09:00
Sous la dictature brésilienne, un père et son fils survolent la forêt amazonienne dans un petit avion. Tandis que le premier mène des affaires troubles avec les militaires, l’enfant, plongé dans un roman de science-fiction, suit un groupe d’élus explorant l’espace après la disparition de la Terre
14/08/2025, 08:00
Un Bukowski venu de Bruxelles, quinquagénaire cabossé, oscille entre verres d’alcool, obsessions compulsives et rendez-vous thérapeutiques. Invité à se livrer par l’écriture, il déverse tout. Naît alors un roman qui frappe autant qu’il réconforte, miroir des folies du quotidien.
13/08/2025, 17:03
Dans son nouveau roman, Ken Follett s’attaque à l’un des plus grands mystères de l’humanité : l’édification de Stonehenge, aux alentours de 2500 avant notre ère. Un roman traduit de l’anglais par Pierre Reignier, Odile Demange, Renaud Morin et Christel Gaillard-Paris.
13/08/2025, 16:43
L’itinéraire fulgurant d’un historien de l’art rattrapé par ses contradictions et les mutations d’un monde en pleine effervescence. Entre coulisses du pouvoir, scènes artistiques et destins brisés, Andrew O’Hagan signe un grand roman social du XXIᵉ siècle, à l’énergie vibrante et au regard acéré.
12/08/2025, 14:43
La perte de ses boucles, dont il avait toujours tiré fierté, bouleverse M. Fiorello. Plus encore lorsque trois mèches rebelles persistent, braquant l’attention sur un crâne désormais dégarni. Toutes ses tentatives pour s’en débarrasser échouent. Et si, au lieu de les combattre, ces survivantes devenaient l’amorce d’un nouvel élan ?
11/08/2025, 16:23
Née au creux d’un coquelicot, P’tite Pousse ne mesure que quelques centimètres, mais rien n’égale sa soif de découverte. Elle glisse une coquille de noix sous le bras et prend le large, prête à embrasser le monde, quelle que soit sa taille.
09/08/2025, 08:00
Adieu les confitures, les aiguilles à tricoter et les mises en plis : Mémé Harley fait valser les clichés. Sur sa moto rugissante, elle enchaîne les virées et les soirées karaoké à plein volume. Pas de thé à la camomille au programme, mais une énergie folle et un goût prononcé pour l’imprévu...
09/08/2025, 07:00
Hegel reste l’un des penseurs les plus énigmatiques de la tradition philosophique. Tantôt perçu comme un intellectuel conservateur, proche du pouvoir prussien en pleine période répressive, tantôt vu comme l’auteur le plus abscons de son époque.
08/08/2025, 15:27
La pensée de Georg Lukács connaît aujourd’hui un regain d’attention. Avec une sélection de onze extraits issus de ses écrits de jeunesse, de ses textes des années 1920, mais aussi de ses œuvres plus tardives, Alix Bouffard propose une plongée dans l’évolution de ce penseur marxiste majeur du XXe siècle.
06/08/2025, 17:48
Christophe rencontre William dans sa jeunesse, alors que ce dernier est encore étudiant. Entre eux se noue une relation de dix-huit mois, faite de week-ends partagés, de discussions, de lectures et d’intimité. Les liens qu’ils tissent mêlent fascination, influence, domination et parfois culpabilité.
04/08/2025, 16:23
La violence est multiformes : des bouffées collectives les plus spectaculaires, illustrées par le retour des guerres, jusqu’aux manifestations les plus intimes, que l’actualité ne cesse de mettre en lumière, en passant par ses formes structurelles. Comment les penser ensemble ? Pourquoi est-il si difficile de les documenter, de les qualifier et de les représenter ? Et comment expliquer que ses manifestations soient tour à tour occultées ou justifiées ?
04/08/2025, 12:55
« D’accord. Mais seulement une semaine, pas deux. Après, peu importe ce que vous direz ou ce que prévoit la loi, il sera à nous. » Une semaine. C’est le temps dont dispose l’inspecteur Ombir Singh pour découvrir l’identité de celui qui a commis le plus odieux des crimes, ici, dans le petit village indien de Teetarpur.
01/08/2025, 09:00
Nous vivons une révolution silencieuse. Chaque jour, nous confions à nos téléphones nos souvenirs, nos savoirs, nos réflexes. Et si cette externalisation progressive n’était pas neutre ? Si elle provoquait une atrophie réelle du cerveau, objectivée par l’imagerie médicale ?
01/08/2025, 08:00
Après le drame qui a détruit sa famille, Maya déménage à Phoenix pour sa rentrée à l’université. Mais lorsqu’elle assiste bien malgré elle à un meurtre, elle comprend que ce nouveau départ ne se déroulera pas comme elle l’avait imaginé.
31/07/2025, 08:00
Selina Mills vit depuis sa naissance avec une forte déficience visuelle qui s’est accrue avec l’âge et, plus récemment, avec l’apparition d’une cataracte. En faisant part de son diagnostic, elle a pris conscience que peu de gens comprenaient ce que la perte de la vue impliquait véritablement pour elle.
30/07/2025, 08:00
Sur la terre rendue aux tempêtes de poussière et aux crues, il ne reste plus beaucoup d’humaines. Quelques-unes sont parvenues à fonder la grande verdure, communauté perchée dans les hauteurs d’une ville abandonnée.
30/07/2025, 07:00
Un canapé bien confortable, une bibliothèque bien garnie, des grandes sœurs pas trop remuantes et un papy à l’imagination débordante, voilà une soirée qui s’annonce parfaite. Depuis que papy est papy, le rituel est le même mais pas les histoires ! Elles, elles sont folles, déjantées, abracadabrantesques.
29/07/2025, 09:00
Autres articles de la rubrique Livres
Attention, une partie d'échecs peut en cacher une autre. Les Catalans Cosnava et Carbos nous font revivre le match Karpov-Kortchnoï de 1978 aux Philippines en même temps qu'une intrigue policière sortie de leur imagination machiavélique.
17/09/2025, 10:33
Au bord de la mer rouge, une ville qui semble être un mirage au milieu du désert se dresse, brillante, verticale, à la pointe de la technologie, mais entourée de dunes qui abritent les fantômes du passé. Neom, dernier né de Lavie Tidhar aux éditions Mnémos, n'est ni une utopie clinquante, ni une dystopie au sens propre du terme : c'est un carrefour d'humanité et de mémoire où se croisent les vivants, les oubliés et les machines à la recherche de quelque chose qui leur échappe.
15/09/2025, 17:14
Dans le paysage de la fantasy francophone, Philippe Tessier a bâti une œuvre singulière, à la croisée des ténèbres et de la lumière. Avec Sélénie des Terres Mortes, récemment publié en intégrale par les Éditions Leha, il offre un récit ample, profondément symbolique, qui dépasse les codes de l’imaginaire pour toucher à l’universel. À travers le destin d’une enfant, il interroge la force de l’espérance face au désespoir et la résilience humaine au sein des paysages les plus hostiles.
15/09/2025, 13:30
Dès les premières pages, Ghosts of Gotham installe une atmosphère lourde d’ombre et de mystère : Gotham City, ses ruelles, ses lumières vacillantes, ses secrets qui jamais ne dorment. Le duo Tom Taylor / Mikel Janin choisit de ressusciter ce qui semblait enterré dans le passé des Wayne pour en faire la matière première d’un récit qui interroge l’identité, la perte et l’héritage.
15/09/2025, 12:34
Assez vaste, Kolkhoze, d’Emmanuel Carrère (éditions P.O.L., août 2025), est une autobiographie doublée de Mémoires. L’auteur y déchiffre sa vie en remontant au-delà de ses aïeux à l’échelle d’un monde ébranlé, faisant ainsi œuvre historique et politique.
15/09/2025, 12:06
C'est l'histoire de quatre collégiens qui se découvrent une passion commune pour la BD. Pas nécessairement celle qu'on lit, plutôt celle qu'on imagine et qu'on dessine sur un coin de table. Ensemble, après la fin des cours, ils se retrouvent à la bibliothèque pour s'adonner à leur activité préférée. Makayla dont l'imagination déborde, Howard qui dessine plus vite que son ombre, Lynda persuadée d'être nulle et Art que tout intéresse. Grâce au soutien bienveillant de la médiathécaire, ils vont aller très loin.
15/09/2025, 12:01
Dans ce faux roman de formation, Hélène Frappat imagine le monologue d’une autocrate contemporaine. Loin des traits appuyés du pamphlet, elle s’amuse des codes du populisme et dévoile, par petites touches, l’intimité trouble d’une despote sous influence familiale. Un récit corrosif d'un bout à l'autre.
15/09/2025, 10:00
Voici bien un récit à la fois intime et universel. Le point de départ est simple et bouleversant : un écrivain athée, rationaliste convaincu, accepte de suivre le pape François jusqu’en Mongolie. Sa mission ? Poser au souverain pontife une question que sa mère lui a confiée : reverra-t-elle son mari après la mort ?
15/09/2025, 09:30
Avec Monsieur Mouche, Claude-Alain Arnaud livre le portrait acéré d’un homme ordinaire broyé par la banalité du mal quotidien. Professeur de lettres quadragénaire dans un lycée de banlieue, Mouche n’a rien d’un héros : discret, presque effacé, il vit seul dans son pavillon et tente tant bien que mal de traverser l’existence en évitant les heurts.
15/09/2025, 08:30
Il est des livres qui ne se contentent pas de raconter une histoire : ils en ouvrent plusieurs, simultanément, comme si chaque page recelait une fissure où s’engouffre le réel. Lézardes, le nouveau texte d’Hélène Frédérick, appartient à cette catégorie rare.
15/09/2025, 08:00
Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.
14/09/2025, 10:00
C’est à la suite d’un travail de recherche mené pour Libération, où elle est journaliste, que Johanna Luyssen a décidé de consacrer un livre-enquête à Hélène Rytmann, résistante, assistante réalisatrice, sociologue, assassinée par son mari, Louis Althusser, au matin du 16 novembre 1980. Les Fragments d’Hélène, publié chez Julliard, est une immersion touchante, troublante et… révoltante !
12/09/2025, 17:41
Sous ses airs de roman choral discret, Jours de révolte est un texte de fractures. Fracture politique d’abord, sociale ensuite, intime enfin. Traduit du chinois (traducteur : Y. L.), le livre de Gigi Leung Lee-Chi capte les ambiguïtés d’une jeunesse hongkongaise écartelée entre engagement et lassitude, colère sourde et banalité du quotidien.
12/09/2025, 15:17
Édouard Louis n’aime pas les détours. Son nouveau texte, Que faire de la littérature ? (Flammarion), s’affiche d’emblée comme un manifeste. Non pas une somme académique, ni un essai théorique au sens strict, mais une adresse directe, sous forme d’entretien prolongé, où la réflexion surgit avec l’urgence d’une parole en lutte. La question posée – « Que faire de la littérature ? » – n’est pas rhétorique. Elle engage un combat : pourquoi écrire aujourd’hui, avec quelle langue, pour qui, et contre quoi ?
12/09/2025, 13:10
36e semaine de l'année (du 1 au 7 septembre 2025) : les professeurs de lettres de collège et lycée ont pu faire connaissance avec leurs classes et transmettre aux élèves la liste des œuvres à acheter pour cette année. Une rentrée scolaire qui, cumulée à la rentrée littéraire, permet de mettre (enfin) un petit coup de pied dans la fourmilière de La Femme de ménage.
12/09/2025, 12:10
Dans Les Braises de l’incendie, Éric Decouty dissèque la mécanique d’un drame social et judiciaire sur fond de misère et de manquements d’État. Un roman d’instruction plus que de suspense, où la justice tâtonne, entre lassitude et colère rentrée.
12/09/2025, 12:10
« Sans elle, l’armée allemande perçait les lignes françaises et prenait Paris. Sans elle, la République française aurait cessé de vivre en 1918. » Voilà ce que démontre l’historien Bruno Fuligni, maître de conférences à Sciences Po, dans sa biographie publiée chez Buchet-Chastel, consacrée à la célèbre artiste de music-hall Mistinguett.
11/09/2025, 15:41
Un roman sans visage. Sans nom d’auteur. Mais pas sans voix. Car cette Corporation des fabulistes parle, crie même parfois, dans un murmure collectif, comme si les contes s’étaient réunis pour dire : assez. Le texte, étrange et magnétique, refuse les catégories : fable dystopique, manifeste poétique, archive imaginaire... ou peut-être tout cela à la fois. Une œuvre hors cadre, comme on en lit peu.
10/09/2025, 09:00
C’est un homme qui traverse la vie sans pour autant savoir ce qu’est une vie ni ce qu’il faut y faire – d’ailleurs quand on lui demande précisément ce qu’il fait dans la vie, il répond : « Rien. » Et Marguerite Duras de le regarder « avec fierté » : « Yann, c’est cela qu’il faut dire, c’est magnifique. »
09/09/2025, 10:02
L’auteur de Quatuor, Jean-Jacques Dayries, a choisi le meilleur sous-titre qu’il soit pour son roman aux accents très contemporains : « Quatre mouvements, une corruption, mille répercussions ». Cette partition romanesque suit deux duos : l’un aborde la trentaine, l’autre a dépassé la cinquantaine. Par Margaux Catalayoud.
09/09/2025, 09:00
Au large, la fantasy prend parfois des allures de cale sèche : on y éprouve le bois, le métal, la corde — ici, les os. Les Vaisseaux d’os, L’Enfant de la marée, tome 1 de RJ Barker, paru en français aux Éditions Leha (traduction : Erwan Devos et Hermine Hémon), ouvre une trilogie portée par une idée forte : des navires façonnés dans les restes de dragons de mer, et une flotte où l’honneur n’est jamais loin du gouffre. Dépôt légal : août 2025 ; titre original : The Bone Ships (2019).
09/09/2025, 08:01
On entre dans Foutues cigognes par une nuit glaciale : un garçon s’est couché tout habillé, chaussures aux pieds, à l’affût du silence pour exécuter son plan. Fuir. À huit ans et demi, Albin attend que son père, « vaincu par un savant mélange de barbituriques et d’alcool », s’effondre, puis se lève — grand sac de basket sur l’épaule — et disparaît dans l’obscurité.
08/09/2025, 15:11
Parfois la réalité dépasse la fiction. Alors que la sortie de Girlfriend on Mars en poche (trad. Clément Baude) était programmée pour le 20 août chez Rivages, le 18 mourrait Jean Pormanove, en direct sur internet. Jusqu’où peut-on aller pour être célèbre ou pour simplement être suivi, avoir une communauté de fans, tout plutôt que l’anonymat…
08/09/2025, 13:31
Une mère fille fantasque et une ado sérieuse, rien ne vaut les contraires pour alimenter une comédie réussie. Corinne dite « Coco », est une mère célibataire qui élève seule sa fille Kalindra dans le très chic huitième arrondissement.
08/09/2025, 12:36
Cet été, alors qu'il faisait chaud et lourd, j'ai passé quelques heures à écouter les voix de ceux qui n'ont presque jamais la parole : des personnes aux vies brisées accueillies dans un hébergement d'urgence pour sans domiciles fixes, l'Hestia, près de Périgueux. Pichelin et Troubs y ont effectué une longue résidence d'artistes de 202 à 2025 et le livre Portraits Nomades, édité par Ouïe/Dire en est le compte-rendu détaillé, mêlant portraits croqués et entretiens en roue libre.
08/09/2025, 12:07
Portrait difficile d'un meurtrier qui tua deux innocents à Dublin en 1982 : le dandy aristocratique Malcolm Macarthur voulait imiter l'IRA et préparait un braquage pour renflouer ses caisses vides. Au final, pas de braquage, mais deux morts et un gouvernement qui faillit être renversé : le ministre de la justice avait hébergé l'assassin, son ami !
08/09/2025, 11:13
Commenter cet article