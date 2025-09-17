Alain Damasio et Leïla Slimani exhortent Macron à sauver les artistes de Gaza

Vingt écrivains de renom, français et internationaux, dont les prix Nobel Annie Ernaux et JMG Le Clézio, ou encore la vedette irlandaise Sally Rooney, ont interpellé Emmanuel Macron pour lui demander de réactiver un programme considéré comme vital et injustement suspendu : l’initiative Pause, destinée à permettre l’évacuation de chercheurs, écrivains et artistes palestiniens de Gaza.
Dans une lettre adressée ce vendredi 12 septembre au président français, les auteurs demandent que la France rétablisse sans délai ce dispositif, suspendu début août par le gouvernement, et qu’elle encourage d’autres pays à mettre en place des mécanismes similaires. « En tant qu’écrivains, nous vous exhortons à restaurer ce lien vital au plus vite », écrivent-ils. Parmi les signataires, on retrouve également Leïla Slimani, Édouard Louis, Isabella Hammad, Didier Eribon, Naomi Klein, Alain Damasio, Mathias Énard, Kapka Kassabova, Karim Kattan et Rashid Khalidi.
Le programme Pause, lancé en 2017 par le gouvernement français et le Collège de France, vise à soutenir les chercheurs, scientifiques, intellectuels et artistes menacés dans leur pays. Il leur offre des visas « talents » et un accompagnement pratique. Depuis sa création, il a été utilisé pour accueillir des bénéficiaires venus notamment d’Ukraine, de Syrie, d’Afghanistan et d’autres zones de conflit.
Dans son rapport d'activité de 2024, le programme affichait un total de 172 « talents » et 357 accompagnants (conjoints et/ou enfants) soutenus dans l'année, dont la plupart venaient de Palestine, de Russie et d'Ukraine. Une mobilisation spéciale était mise en avant pour les artistes et chercheurs de Gaza dont les candidatures ont nettement augmenté depuis octobre 2023.
Ainsi, sur l'année 2024, le programme Pause a soutenu 24 scientifiques, 28 artistes gazaouis et leurs 173 accompagnants. Le rapport d'activité précise cependant qu'au 31 décembre 2024 seule la moitié des lauréats avait pu rejoindre la France.
Selon le Guardian, depuis le déclenchement de la guerre à Gaza en octobre 2023, seuls 31 artistes, écrivains et universitaires palestiniens, ainsi que leurs familles, ont pu rejoindre la France grâce à ce programme et à un dispositif parallèle d’évacuation d’étudiants.
Mais le 1er août 2025, le ministre des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé la suspension de toute nouvelle évacuation. La décision est intervenue après qu’une étudiante palestinienne, arrivée en juillet et inscrite à Sciences Po Lille pour la rentrée, a été accusée d’avoir relayé sur ses réseaux sociaux des propos antisémites, appelant notamment à « l'extermination des Juifs ».
« La suspension de programmes d’évacuation sur la base d’un seul message raciste publié sur les réseaux sociaux constitue une forme de punition collective, à un moment où tous les signataires de la Convention sur le génocide devraient tout mettre en œuvre pour sauver les Palestiniens de l’anéantissement et refuser toute complicité dans des crimes contre l’humanité », indique la lettre adressée au président.
La décision de Jean-Noël Barrot avait déjà fait réagir en France. Le 11 août 2025 une tribune était publiée dans l'Humanité affirmant qu'il était « du devoir de la France de sauver les Gazaouis qu’elle est en mesure d’aider ». Signée entre autres par Ariella Aïsha Azoulay, Mona Chollet, Alain Gresh, Pierre Stambul ou Françoise Vergès, elle appelait le gouvernement à respecter ses engagements à l'égard des 26 lauréats gazaouis du programme PAUSE qui attendaient avec leurs familles d'être évacués en France.
Crédits image : Alain Damasio (Rama, CC BY-SA 3.0) et Leïla Slimani (Gabriel Hutchinson Photography, CC BY-SA 4.0)
