Michelin Éditions ouvre une nouvelle collection de guides de voyage

Les guides OFF proposent une approche centrale sur la découverte hors des itinéraires classiques. Ils privilégient une sélection de quartiers, d'adresses, de lieux culturels et de commerces, afin de donner une vision élargie des villes et régions explorées.

Chaque ouvrage s'organise autour de mots-clés qui servent de fil conducteur à la découverte. Les textes courts sont accompagnés de nombreuses images, avec une maquette sobre et un format souple pensé pour accompagner les déplacements. Cinq titres sont d'ores et déjà disponibles.

Acteur majeur du tourisme, Michelin Éditions propose plus de 1000 références dans 90 pays : cartes, atlas, guides touristiques et le Guide Michelin. L'éditeur met en avant le patrimoine naturel, culturel et gastronomique des destinations pour accompagner les voyageurs dans leurs déplacements.

