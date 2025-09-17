Avec son reboot, le robot Goldorak toujours rutilant

Reboot moderne de la série culte de 1975 créée par Gō Nagai, Goldorak U reprend les fondations du mythe tout en les revisitant avec une narration plus sombre et une esthétique contemporaine. L’histoire s’ouvre sur la destruction de la planète Euphor par l’Empire de Véga, contraignant le prince Actarus à s’enfuir à bord du robot Goldorak pour trouver refuge sur Terre. Accueilli par le Dr Procyon, il tente de vivre incognito parmi les humains tout en se préparant à défendre sa nouvelle planète d’adoption.

L’ambition de ce reboot est double : rendre hommage à l’œuvre originelle tout en la modernisant pour séduire de nouvelles générations. Le design du robot et des personnages a été retravaillé, les scènes de combat gagnent en intensité et en fluidité. Entre fidélité et nouveauté, Goldorak U vise à recréer la puissance émotionnelle et épique qui a marqué des millions de spectateurs il y a déjà des années.

Réputée pour être un véritable havre de paix, la planète Euphor a soudainement sombré dans le chaos après un assaut mené par l’Empire Galactique de Véga, qui l’a réduite à néant. Seul survivant de la tragédie, le prince Duke Fleed est parvenu à s’enfuir à l’aide du puissant robot Grendizer, capable de traverser les confins de l’espace. – Le synopsis de la saison 1 de Goldorak U

Les épisodes de Goldorak U seront disponibles sur la plateforme france.tv dès le 5 octobre, un épisode sera également mis en ligne chaque dimanche sur la nouvelle chaîne @slashanim, sur YouTube.

Notons que l'éditeur Isan Manga proposera une édition intégrale de UFO Robot Goldorak, de Gô Nagai, à partir du 3 octobre prochain.

