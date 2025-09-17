Jeanne Morosoff rejoint les Éditions du Seuil, Vassili Sztil promu

Après un Master de Lettres modernes à la Sorbonne et un Master 2 Politiques éditoriales à Villetaneuse, Jeanne Morosoff a intégré JC Lattès en 2014, où elle a exercé pendant onze ans, d’abord comme assistante éditoriale puis comme éditrice.

En 2022, elle a lancé le label de non-fiction Nouveaux Jours, dans lequel elle a publié notamment Le talent est une fiction de Samah Karaki, Et tes parents ils font quoi ? d’Adrien Naselli, Les hommes hétéros le sont-ils vraiment ? de Léane Alestra, ou encore En bons pères de famille de Rose Lamy. Début septembre, elle a fait paraître Privilèges. Ce qu’il nous reste à abolir de la philosophe Alice de Rochechouart.

Diplômé d’un Master d’édition à la Sorbonne Nouvelle, Vassili Sztil a rejoint le Seuil en 2021 comme assistant éditorial. Au cours de la dernière année, il a publié Barbès Blues de Hajer Ben Boubaker, Drapeau noir, jeunesses blanches de Sébastien Bourdon, ainsi que État d’Urgences de Caroline Brémaud. Début octobre, il publiera Sur cette terre, il y a ce qui mérite vie. 17 écrivains pour la Palestine.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jeanne Morosoff dont le travail résonne fortement avec notre catalogue et notre ambition pour le secteur documents des Editions du Seuil, et d’accompagner Vassili Sztil dans son évolution au sein de la maison. Ces deux nominations dessinent le contour d’une politique éditoriale tournée vers de nouvelles formes d’écriture et un catalogue en prise avec les enjeux sociétaux, éthiques et politiques de notre époque », déclare Coralie Piton, présidente des Éditions du Seuil.

Crédits image : JeanneMorosoff (© Lou Anna Ralite) et Vassili Sztil (© Bénédicte Roscot)

